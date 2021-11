Plușica de la Puterea Dragostei s-a reinventat. Fosta concurentă de la Kanal D a slăbit enorm 

Fosta participantă s-a reinventat după ce a ieșit din casa din Turcia. Și-a găsit liniștea sufletească și un partener de încredere, care o face fericită și împlinită în iubire.

Dragostea este cea care i-a dat aripi, însă nu s-a oprit aici și a ajuns de nerecunoscut. A renunțat la blond și s-a făcut brunetă.

Aceasta nu este singura schimbare pentru care a optat Plușica, care a tras din greu să aibă o formă fizică de invidiat. Acum tânăra este trasă prin inel.

Plușica de la Puterea Dragostei, de nerecunoscut. Cât de mult a slăbit fosta concurentă

Plușica de la Puterea Dragostei și-a dorit să scape de kilogramele în plus pentru a arăta fabulos la nunta care urmează să aibă loc. visează la o rochie de mireasă care să o avantajeze.

Și pentru că ziua cea mare a cam fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus asta nu înseamnă că bruneta a renunțat la slăbit. Ei bine, a dat jos circa 18 kilograme.

Transformările din viața fostei concurente de la Kanal D au început undeva în primăvara anului trecut și sunt unele care o avantajează foarte bine.

Întrebată la un moment dat cum a reușit să ajungă la silueta din prezent Plușica a declarat că nu este adepta dietelor, însă s-a axat foarte mult pe ce a mâncat.

Cum a reușit Plușica de la Puterea Dragostei să slăbească

Concret, tânăra care locuiește în Cluj-Napoca a dezvăluit cum a eliminat kilogramele în plus, dar și ce nu le recomandă celor care o urmăresc.

„Mâncați de câte ori vă e foame, doar aveți grijă la cantitate și la ce mâncați. Eu nu prea sunt un exemplu!

Nu am procedat prea bine că am continuat să mănânc mâncare nesănătoasă. Nu am renunțat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food.

Atunci când m-am apucat de slăbit nu mai mâncam searăa iar pâine oricum nu mănânc”, spunea Plușica de la Puterea Dragostei la un moment dat pe social media, notează .