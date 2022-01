PNL, alături de Ciucă în scandalul plagiatului. Ce alternative are partidul în cazul unei demisii de onoare

Dacă premierul Nicolae Ciucă era, la un moment dat, privit ca una dintre opțiunile pentru preluarea șefiei PNL în viitor, unificând astfel funcția de președinte al partidului cu cea de șef al guvernului, acuzațiile de plagiat par să îi vulnerabilizeze serios orice șanse.

Instalat în fruntea guvernului de doar câteva săptămâni, Nicolae Ciucă trebuia să fie acel lider puternic cu care PNL să recupereze terenul pierdut după primul an de guvernare alături de USR. Aflat acum într-o alianță cu PSD, alături de care se pregătește să guverneze și după alegerile din 2024, PNL riscă să devină un partid tot mai mic, incapabil să-și mai impună pretențiile în viitoarea guvernare.

În condițiile în care Florin Cîțu are o cotă de încredere de sub 10%, o ipotetică demisie de onoare a premierului Ciucă ar arunca partidul lupta pentru numirea unui nou premier. Foști lideri liberali au opinii diferite cu privire la cel care ar putea reprezenta o soluție în acest sens.

Ce alternative are PNL după acuzațiile de plagiat aduse premierului

Adriana Săftoiu, fost deputat liberal, este de părere că în cazul ipotetic al unei demisii a premierului Ciucă, Ilie Bolojan ar trebui să fie prima opțiune a liberalilor. „Cred că Partidul Liberal are cel puțin câteva nume care ar face față cu foarte multă onoare funcție de prim-ministru, și la mine, primul cap pe listă e Ilie Bolojan. Este doar părerea mea, nu pot să spun că aceasta va fi și alegerea partidului sau a președintelui. Personal îl văd capabil pe domnul Bolojan capabil să ocupe funcția de prim-ministru”, a declarat Adriana Săftoriu pentru FANATIK.

De altfel, liderul PNL Bihor a declarat, în urmă cu câteva zile, într-un interviu pentru , că nu exclude posibilitatea de a candida la șefia partidului sau să ocupe funcția de premier, însă a subliniat că „nu aceasta este problema României acum”. Trebuie subliniat că declarațiile lui Ilie Bolojan au venit înaintea scandalului legat de plagiatul tezei de doctorat a premierului Ciucă.

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica este de părere că acest scandal nu va avea amploarea necesară pentru a duce la demisia premierului Ciucă și, dată fiind tema acestui scandal, nici PSD nu s-ar putea folosi în scop propriu.

„Dincolo de detaliile acuzațiilor venite la adresa premierului Ciucă, detalii pe care nu le cunosc, cred că acest scandal nu este un element important pentru premierul Ciucă. Important este dacă el își duce mandatul la îndeplinire în mod performat. Dacă va reuși să presteze în așa fel obligațiile funcției încât să aibă o performanță bună pentru guvern.

În ceea ce privește relația cu PSD, nu văd de ce acesta ar fi neapărat vulnerabil. PSD nu cred că are puritatea etică care să-i permită să întoarcă acest scandal împotriva premierului Ciucă. În ceea ce privește relația cu PNL, acolo poate să fie o problemă”, a declarat pentru FANATIK fostul lider liberal Valeriu Stoica.

Criza de securitate din Ucraina, mai importantă

Un alt fost lider PNL, Ovidiu Raetchi, este de părere că în contextul crizei de securitate din Ucraina este imposibilă. În opinia acestuia, în cazul ipotetic al unei demisii de onoare a acestuia, liberalii ar trebui să aleagă un premier ținând cont de posibilitatea escaladării conflictului dintre Rusia și Ucraina.

„Eu nu cred că o demisie e posibilă în contextul potențialului război din Ucraina. Și spun asta cu tot respectul pentru integritatea academică, știu ce înseamnă un doctorat lucrat pe bune, ani de zile, în arhive din România și din străinătate. Premierul Ciucă pentru asta a fost ales, pentru a conduce în contextul crizei din Ucraina – existau din vreme informații despre planurile Kremlinului. Nu vă pleca în zilele de foc, cred că partenerii din NATO, partenerii de la Washington exclud acest scenariu. Nicolae Ciucă vă conduce Guvernul prin criza ucraineană și, în acest timp, structurile de specialitate vor analiza lucrarea sa doctorală. Sunt convins că va face ceea ce e corect atunci când contextul regional o permite și când avem concluziile comisiilor de analiză.

În PNL exista 3-4 figuri cu potențial, dar senzația mea este că premierul – în următorul an, cel puțin – va fi unul cu expertiză în politică externă sau apărare. Chiar dacă Putin atacă mâine și vom avea un conflict de scurtă durată în Ucraina, precedentul anexării Crimeei ne arată că reacțiile Occidentului, sancțiunile etc cer măcar un an pentru developare. Din acest motiv, în ipoteza în care Nicolae Ciucă ar demisiona cumva, ar fi căutat cineva cu profilul său, eventual un externist. E nevoie de cineva cunoscut și respectat de partenerii externi, care stă de mulți ani la masă cu ei, nu de un debutant care învață din mers”, a declarat Ovidiu Raetchi pentru FANATIK.

PNL așteaptă o decizie oficială după acuzațiile de plagiat

Între timp poate veni numai după o decizie oficială privind existența unui plagiat în teza premierului Ciucă.

„Nu vrem să comentăm cazuri ipotetice. Domnul Ciucă a dat o declarație oficială, urmează să se verifice teza de doctorat a dânsului și apoi va exista o comunicare în acest sens. Altfel nu putem să dăm explicații pe ipoteze. Doar după o decizie oficială vor putea exista discuții în partid pe această temă”, a declarat pentru FANATIK deputatul liberal Robert Sighiartău.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat că orice discuție privind acuzațiile de plagiat la adresa premierului se va purta după o decizie oficială în acest caz a comisiilor de specialitate. El susține că generalul Ciucă este un om de onoare și că s-a comportat deschis, oferind toate informațiile opiniei publice.

„Premierul a anunțat că pune la dispoziție teza de doctorat, deci din punctul meu de vedere s-a dovedit foarte transparent, acum CNATDCU să-și facă treaba și după asta sigur că vom vedea. Dat faptul că dânsul a reacționat, nu a stat ascuns, nu a intrat în vizuină, nu a ales să fugă de întrebările presei ci să colaboreze, mi se pare absolut elegant și o atitudine civilizată. Până la urmă onoarea militară îi impune acest lucru. E absolut normal ca aceste comisii să-și facă treaba acum și după asta stăm de vorbă. Mi-a plăcut atitudinea sa că nu a fugit și a răspuns absolut deschis. Așa mi se pare firesc”, a declarat pentru FANATIK europarlamentarul Rareș Bogdan.

Acesta a subliniat că în acest moment și că partidul va fi judecat sau iertat, inclusiv pentru alianța cu PSD, dacă reușește să guverneze eficient.

„PNL are resurse și poate să treacă peste momentele mai dificile. Așa este când ești la guvernare. Ești sub lupă, nu e nimic anormal. Și noi i-am ținut sub lupă pe alții. Ce nu e normal e că am luat guvernarea când a venit criza COVID și ne-a afectat rău. Dar asta e viața. Ăsta a fost ghinionul PNL față de alte forțe politice. Important este ce facem: guvernăm, venim cu măsuri, reușim să implementăm bani europeni, reușim să implementăm PNRR-ul sau o dăm de gard, o băltim așa de la o lună la alta. Dacă facem asta, atunci am făcut degeaba și alianța asta nefirească cu PSD, am intrat degeaba și la guvernare. Dacă nu atunci lumea ne va ierta, și că am făcut alianță cu PSD și de restul.

În ceea ce-l privește pe premierul Ciucă, eu am încredere că fiecare om este pe deplin conștient de faptele și acțiunile sale, iar acesta mi se pare un om serios, cu onoare. Sunt convins că va colabora și că va pune la dispoziție absolut toate datele de care are nevoie opinia publică pentru această chestiune”, a mai spus Rareș Bogdan.

Un alt nume important din PNL, Monica Anisie, a delcarat că singurul care poate răspunde la întrebările privind viitorul lui Nicolae Ciucă este președintele partidului, Florin Cîțu. Acesta din urmă a declarat marți, 18 ianuarie, că premierul trebuie să clarifice aceste acuzații pentru a nu deveni o vulnerabilitate.

„Sigur că premierul Ciucă va veni și va explica. Este de datoria domniei sale să explice ce se întâmplă cu această teză de doctorat. Înțeleg că deja a trimis-o la o comisie de evaluare, nu știu la care, dar este datoria domniei sale să vină și să clarifice. Trebuie foarte rapid clarificat acest subiect ca să nu devină o vulnerabilitate”, a spus președintele PNL, Florin Cîțu la , subliniind însă că în acest moment acuzațiile aduse nu prezintă o astfel de vulnerabilitate.

„A lămurit partidul că nu are niciun fel de problemă”

Jurnalista Emilia Șercan a scris marți, 18 ianuarie, într-o investigație publicată în PressOne că premierul României a plagiat în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP). Teza lui Nicolae Ciucă, în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003, include conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138, potrivit acesteia.

La câteva ore după apariția acestor acuzații în presă, purtătorul de cuvând al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat într-o conferință de presă că premierul Ciucă „a lămurit activul de partid” că nu are niciun fel de problemă.

„Am văzut declarațiile domnului Ciucă, , ba mai mult, se bazează pe experiențe personale din operațiuni. Și-a afirmat întreaga disponibilitate pentru ca teza să-i fie verificată de comisia de etică. A lămurit activul de partid că nu are niciun fel de problemă. E prematur să avansăm scenarii referitor la o eventuală demisie a premierului”, a declarat acesta.

În aceeași zi, Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că a inițiat demersurile legale de verificare a tezei de doctorat din 2003 a premierului Nicolae Ciucă.