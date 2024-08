PNL cere ”măsuri urgente” în cazul Alfred Bulai. Liderul liberal este oripilat de scandalul sexual de la SNSPA

Nicolae Ciucă a cerut autorităților competente să ia măsuri ”de urgență” în acest caz, dar și pentru a preveni astfel de cazuri. Profesorul și sociologul Alfred Bulai este acuzat că ar fi hărțuit sexual și chiar abuzat zeci de tinere.

Nicolae Ciucă este oripilat ce scandalul sexual de la SNSPA

Momentan nu se cunoaște numărul exact al acestora, pentru că plângerile sunt depuse la foc continuu. Totul a durat foarte mulți ani, însă victimele s-au temut să vorbească despre calvar, cum se întâmplă de cele mai multe ori în astfel de cazuri grave.

Nicolae Ciucă ar fi discutat cu fostul ministru al educației Sorin Cîmpeanu, căruia i-a cerut să ia măsuri de urgență. Același lucru i-a fost comunicat și ministrului Ligia Deca. că în mediul universitar se întâmplă astfel de fapte.

Am discutat și cu Sorin Cîmpeanu, care este președintele Consiliului Național al Rectorilor, și cu doamna ministru și am cerut să se ia măsuri de urgență. Am avut și o reuniune de urgență la nivelul Consiliului Național al Rectorilor.

, astăzi, măsurile care trebuie luate astfel încât să eliminăm toate aceste fapte reprobabile pentru orice cadru didactic”, a adăugat liderul PNL. Nicolae Ciucă a mărturisit că nu poate să înțeleagă cu pot să aibă loc astfel de cazuri într-o societate normală, conform

Din păcate, România are în continuare probleme din acest punct de vedere. Tocmai de aceea, Nicolae Ciucă le-a cerut inclusiv membrelor din PNL să facă plângere și să vorbească deschis dacă vreodată vor fi hărțuite sau agresate sexual.

Nicolae Ciucă, mesaj pentru toate femeile din PNL care se simt hărțuite sexual

”Condamn cu toată convingerea mea, orice astfel de gest este inacceptabil. Am avut astăzi întâlnire cu biroul politic al organizației femeilor liberale și au participat și doamnele, și domnișoarele din Partidul Național Liberal.

Care au candidat și au fost alese la alegerile locale pentru funcțiile de primar, și am discutat și acolo acest subiect, condamnând și cerându-le să ia poziție cât se poate serios pentru astfel de fapte.

Pentru că acest lucru se poate întâmpla oriunde și este nevoie să existe o atitudine și o poziție coordonată la nivelul organizațiilor”, a concluzionat Nicolae Ciucă. În ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 20 de sesizări au fost depuse în cazul profesorului Alfred Bulai, acuzat de abuzuri sexuale și hărțuire sexuală de multe dintre fostele sale studente.