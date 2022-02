PNL, între orgoliu și criză de imagine în coaliția cu PSD. Liberalii, fără opțiuni pentru a opri picajul electoral

Dacă în urmă cu două săptămâni criza din energie a dus la noi acuzații între social-democrați și liberali, și chiar cererea de remaniere a ministrului Energiei, Virgil Popescu, ultimele zile au oferit noi episoade ale tensiunilor din coaliție. A urmat criza inflației și propunerile privind plafonarea prețurilor la alimente, pentru ca acum să asistăm la criza pensiilor ce pare să fi culminat cu cererea de remaniere a ministrului Muncii din partea PSD, Marius Budăi.

Analiștii politici sunt de părere că PNL se află în vizibilă suferință electorală în coaliția cu PSD, unde, în ciuda faptului că dețin postul de premier, pare tot mai clar că joacă rolul partenerului minor. Astfel, orice dispută la nivel de măsuri trece întâi printr-o luptă la nivel de imagine, o luptă însă în care liberalii par să „sângereze” cel mai mult. Asta după ce ultimul sondaj arăta în urmă cu o săptămână o ușoară scădere pentru PSD și un scor de doar 16,6% pentru PNL. Lucrurile stau cu atât mai grav pentru liberali în contextul în care, susțin specialiștii, pentru ei nu există o alternativă al alianța cu social-democrații.

Lupta pe pensii și remanierea ministrului Muncii

Joi dimineața, o parte a presei a scris că liberalii cer în contextul în care acesta a susținut că în coaliția PSD-PNL-UDMR se va discuta renegocierea PNRR cu Comisia Europeană pentru majorarea plafonului alocat pensiilor peste valoarea de 9,4% din PIB. Mai mult, ministrul Muncii a susținut că premierul Ciucă a fost de acord cu măsură. „Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegociere, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm, nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și premierul a agreat renegocierea”, declara Budăi în 25 ianuarie la Digi24. Cinci zile mai târziu, guvernul anunța oficial că PNRR nu poate fi renegociat decât anul viitor.

Abia la finalul zilei de joi, 3 februarie, purtătorul de cuvânt al Guvernului României nega oficial informațiile privind cererea de remaniere a ministrului Muncii. „Schimbarea unui ministru este responsabilitatea premierului şi nu a fost pus în discuţie un astfel de subiect”, anunța Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al instituției.

Asta după ce cu o zi înainte președintele PNL, Florin Cîțu, le sugera social-democraților și să negocieze majorarea plafonului pentru pensii. „Cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi bineînţeles, toţi, după aceea, vom fi de acord. Toţi vrem să creştem veniturile, toţi vrem să creştem pensiile”, declara acesta în contextul în care PNL a susținut că marja pentru majorarea pensiilor este de doar 1%, marjă considerată insuficientă de către PSD.

Vineri, 4 februarie, liderul PSD nu a dorit să alimenteze tensiunile din coaliție susținând că niciun liberal nu a cerut demisia ministrului Muncii. „Nu am auzit pe nimeni să ceară demisia ministrului Budăi. Prim-ministrul are calitatea de a face evaluarea unui ministru. Dacă vreţi o părere personală, domnul Marius Budăi face exact ce este scris în programul de guvernare şi ceea ce PSD a promis românilor”, a afirmat liderul PSD, Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

Lupta de imagine între PNL și PSD

Analiștii politici sunt de părere că , cum ambele partide atacându-se public pe marginea fiecărui subiect important pentru un câștig electoral pentru ca în final să ajungă la un compromis.

„Cred că pe fond, atâta timp cât coaliția va supraviețui, pe subiecte se va ajunge la un compromis fie că e vorba de pensii sau alt subiect sensibil. Însă pe formă, fiecare partid vrea să câștige electoral din această dezbatere internă a coaliție. Nu cred că PSD sau Marcel Ciolacu se așteaptă ca PNL să fie de acord cu o plafonare a prețurilor. Dar ei ridică subiectul pentru că pentru propriul electorat reprezintă un plus chiar și discutat nu aprobat. În consecință, ambele partide și liderii lor sunt într-un joc de imagine iar asta afectează conlucrarea dintre partide și modul în care se discută în coaliție.

Atâta timp cât coaliția va funcționa, și în momentul de față avem premisele unei funcționări mai lungi, dacă e să ținem cont că multă lume are acest interes – și când zic multă mă refer inclusiv la președintele Iohannis – cred că pe fond multe lucruri vor ajunge la un compromis. Unde nu se poate acest lucru, subiectele vor fi amânate atât cât e posibil. Însă până atunci, fiecare subiect important va trece prin acest război de imagine dintre cele două partide. Câștigul PNL înseamnă pierderea PSD și invers, și în consecință aveam de-a face cu acest conflict mocnit continuu cel puțin la nivel de comunicare și imagine”, a declarat pentru FANATIK analistul politic Adrian Zăbavă.

De altfel, în această luptă simbolică pe marginea pensiilor a fost adus în discuție un proiect de lege, ajuns la comisiile de la Camera Deputaților, până la vârsta de 70 de ani. Subiectul, unul sensibil pentru PSD, a dus la o serie de declarații ezitante din partea liderului Marcel Ciolacu. Dar, cum aceeași lege menționează și opțiunea de a amâna pensionarea până la vârsta de 70 de ani, mai multe voci din PSD i-au criticat pe liberali pe motiv că vor să majoreze vârsta de pensionare.

Declarațiile războinice au curs toată săptămâna pe această temă, iar vineri, 4 februarie, Raluca Turcan și Gabriela Firea, două nume care și-au dorit portofoliul Muncii, au purtat propriul schimb de replici.

„NU acceptăm sub nicio formă creşterea vârstei de pensionare, dar nu aceasta este problema aflată în dezbatere, de fapt. Proiectul de lege din Parlament nu se referă la obligaţia de a munci până la 70 de ani, ci la confiscarea pensiei celor care îşi doresc să mai muncească după împlinirea vârstei de pensionare. Ceea ce este grav! Nu putem fi de acord cu asa ceva!”, a scris Firea pe pagina sa de Facebook. Ministrul Familiei a subliniat că că PSD „nu poate accepta o astfel de sancţiune aplicată celor care au contribuit la pensie şi vor să îşi continue activitatea”.

Liberala Raluca Turcan i-a criticat pe social-democrați pentru discursul pe marginea pensiilor, și a subliniat că este vorba de un drept și nicidecum de o obligație impusă. „Este de o iresponsabilitate criminală să spui, fiind la guvernare, că sunt bani pentru creşterea pensiilor, dar că e cineva care nu vrea să îi dea. Sunteţi la guvernare! Veniţi cu măsura! Parlamentul aşteaptă!”, a scris fostul ministru al Muncii pe Facebook.

Orgoliul rănit al PNL

Această luptă de imagine purtată de voci importante din cele două partide a dus în repetate rânduri la răbufniri, în special din rândul liberalilor, cei care par că suferă cel mai mult în urma acestui război al declarațiilor. Acum două săptămâni, prim-vicepreședintele partidului, Rareș Bogdan, a răbufnit după atacurile venite din partea ministrului Rafila la adresa lui Florin Cîțu pe tema certificatului verde și a gestionării pandemiei. „PSD trebuie să înțeleagă că dacă vrea să meargă înainte cu noi trebuie să ne respecte și trebuie să înțeleagă că nu putem decât umăr la umăr, nu încercând să puncteze în spațiul public cine e mai șmecher. Nu merge că unul e șmecher și celălalt decontează costurile”, anunța Rareș Bogdan în 19 februarie la .

Analiștii politici sunt de părere că liberalii nu se așteptau ca partidul lor să ajungă să joace rolul partidului minor în coaliție, mai ales în condițiile în care au încă postul de premier.

„Cred că PNL pare chiar surprins de faptul că joacă totuși rolul de partener minor în această coaliție. Prin faptul că au premierul cred că se așteptau la altceva. Până acum domnul Ciucă pare că își respectă limitele pe care le avea înainte de a prelua această funcție. Limite născute din istoricul profesional. Deocamdată, domnul Ciucă nu este un politician și asta se vede în raportul de forță dintre PNL și PSD”, a declarat pentru FANATIK analistul Adrian Zăbavă.

În opinia acestuia e clar că mulți liberali privesc „consternați” modul în care coaliția evoluează și efectele asupra PNL, partid care a ajuns la puțin peste 16%, adică mai puțin de jumătate din scorul înregistrat în 2019 și cu patru procente sub AUR.

„E clar că în PNL sunt niște oameni care ridică din sprâncene legat de cum se desfășoară colaborarea în coaliție. Unul ține de cum arată în sondaje, ele nearătând bine pentru PNL, însă cred că un lucru și mai important e ce se întâmplă în interiorul partidului.

PNL a trecut printr-un congres unde a ales un președinte care ulterior a pierdut mandatul de premier și bună parte din autoritatea din partid. În momentul de față PNL pare lipsit de strategie, lipsit de orizont, cel puțin pe termen mediu și lung, și în consecință sunt sigur că multe persoane fizice din interiorul PNL nu văd cu ochi buni raportul de forțe din actualul guvern, care e clar în favoarea PSD. Cei mai vizibili miniștri sunt ai PSD-ului, cele mai importante subiecte pe care partidele punctează sunt în principal cele mai apropiate de electoratul social-democraților, și cam la fiecare criză internă a coaliției, cum a fost criza energetică spre exemplu, PSD a părut că iese mai mult pe plus. Prin urmare, sunt sigur că parte din PNL privesc oarecum consternați modul în care această guvernare PSD-PNL se desfășoară”, a subliniat Adrian Zăbavă.

De cealaltă parte, Marcel Ciolacu pare satisfăcut de modul în care funcționează coaliția și a evitat să lanseze noi atacuri la adresa liberalilor după zvonurile privind remanierea ministrului Budăi. „Am ieşit din acea logică în care preşedinţii de partid confundau, vi-l amintesc pe domnul Barna, o coaliţie politică cu Guvernul României. În acest moment există o coaliţie politică şi Guvernul României. Miniştrii, când intră în Guvernul României, sunt miniştri membri ai Guvernului României”, a declarat vineri, 4 februarie, preşedintele PSD.

PNL, partidul care și-a pierdut identitatea în coaliției

În opinia specialiștilor motivul fundamental pentru care PNL pare a fi actorul pierzător din coaliție este că acesta e cel care a renunțat la propria identitate și la propriile politici publice.

„Singura problemă a liberalilor e scăderea în sondaje. Ei de fapt îi critică pe cei din PSD tocmai pentru că sunt nervoși pe zona voturilor, pe zona electorală, având în vedere că nu reușeșc să capteze absolut nimic. Acest lucru era și normal de altfel. Nu știu ce calcule și-au făcut ei că din această unificare cu PSD vor ieși foarte bine, mai ales în condițiile în care cei care i-au votat au făcut asta pentru proiectul anti-PSD cu care au candidat. Vorbim de populismul și analfabetismul economic al politicilor PSD. Zilele trecute l-am auzit pe Florin Cîțu cu plafonarea prețurilor întrebându-se de ce nu plafonăm toate prețurile din economie. Adică Ciolacu venea cu 4,5 prețuri, iar a spus să le plafonăm pe toate. Nu știu dacă aici mai e vreo diferență de abordare între cele două formațiuni”, a declarat pentru FANATIK profesorul de economie Cristian Păun, economist apropiat de PNL.

În opinia acestuia războiul declarațiilor purtat de unii membri din cele două partide este doar o luptă superficială, între cele două formațiuni nemai existând mari diferențe ideologice.

„În momentul acesta nu pare că cele două partide mai au diferențe de viziune. Sunt perfect aliniate unul lângă celălalt, inclusiv pe zona de politici publice. Ambele partide văd etatismul și intervenționismul ca fiind soluție, panaceu la majoritatea problemelor cu care se confruntă România. Nu cred că este vreo diferență în momentul de față între PSD și PNL pe salariul minim, nu cred că există vreo diferență între PSD și PNL pe plafonarea prețurilor – mă refer la cei care sunt la nivel înalt, cei care conduc partidul acum. Nu cred că există între liderii celor două partide diferențe cu privire la PNDL, cu privire la banii care merg la administrația publică și așa mai departe.

Este doar iluzoriu să credem că cele două partide sunt incompatibile din punct de vedere ideologic, sau din punct de vedere al politicilor publice pe care le promovează pentru că de fapt ambele sunt la fel de diluate pe zona ideologică și la fel de inconsecvente în a-și apăra propria ideologie încât toată această tevatură pe subiecte importante este doar de ochii lumii. Este o mimă proastă în defavoarea cetățeanului. Și mai ales în defavorea cetățeanului alegător care a mers la vot pentru niște principii și niște politici care să aibă în spate o abordare anti-PSD.

Cred că doar noi încercăm să credem că cele două partide sunt diferite, pentru că sunt sigur că ambele partide văd cu aceeași ochi problema pensiilor speciale, de exemplu. Altfel nu ar fi fost posibilă această fuziune în momentul de față care din păcate se bazează pe apropierea de abordare a celor de la vârful celor două partide”, a explicat Cristian Păun într-o declarație pentru FANATIK.

Mai mult, analiștii politici sunt de părere că pentru liberali în acest moment nu există o alternativă la actuala coaliție cu PSD, ceea ce înseamnă că partidul va continua să suporte consturile acestei alianțe. În opinia acestora o schimbare de optică din partea PNL poate veni doar în urma sosirii în fruntea partidului a unor alți lideri.

„În momentul de față nu cred să vedem o regândire a alianței cu PSD din partea PNL din simplul motiv că în momentul de față nu există alternativă. Cred că alternativa ar apărea atunci când conducerea s-ar schimba la PNL.

Doar oameni noi în fruntea partidului ar putea schimba drumul ăsta. În momentul de față, sub oblăduirea președintelui Iohannis și la conducerea PNL cu Florin Cîțu și alți vice-președinți care sunt în siajul președintelui cred că asta este direcția. Și nu văd ce s-ar schimba la ea indiferent de scăderea în sondaje. Alternativa ar fi ca PNL să iasă de la guvernare, e în fapt singura opțiune viabilă, însă pentru președintele Iohannis asta ar însemna practic sfârșitul mandatului. Nu ar mai avea nicio pârghie de influențare a actului de guvernamental și nici nu ar mai putea juca credibil rolul opozantului la PSD din primul mandat.

Prin urmare, cred că această schimbare de optică, de drum pentru PNL privind alianța cu PSD se poate întâmpla doar dacă în fruntea partidului vin alți oameni care să fie nevoiți să vină cu ceva nou. Nu poate să vină Bolojean și cu Motreanu de exemplu peste 3, 6 luni și să accepte încontinuare guvernarea alături de PSD. Ar fi ilogic”, a declarat pentru FANATIK analistul politic Adrian Zăbavă.