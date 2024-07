PNL, despre calendarul prezidențialelor și parlamentarelor. Ionuț Stroe: „Nu cred că va fi un coșmar pentru români”

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a vorbit, joi seara, despre calendarul stabilit și adoptat de Guvern pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Potrivit lui Stroe, scrutinele, care vor avea loc succesiv în trei weekenduri, „nu vor fi un coșmar pentru români.

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a vorbit, joi seara, despre calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Potrivit Hotărârii de Guvern adoptată joi, alegerile prezidențiale vor avea lor la 24 noiembrie (primul tur) și 8 decembrie (turul al doilea). Data alegerilor legislative a fost stabilită la 1 decembrie.

Ionuț Stroe a declarat că aceste alegeri, chiar dacă vor avea loc succesiv în trei weekenduri, „nu vor fi un coșmar pentru români”. Potrivit purtătorului de cuvânt al , alegerile sunt chiar adecvate unui calendar constituțional

„Nu cred că va fi un coșmar pentru că aceste date sunt cele mai potrivite și din punctul de vedere al calendarului constituțional, și din punctul de vedere al finalizării mandatelor în curs, la președinte și la Parlament. Mai târziu nu ar fi fost posibil pentru că în mod evident am fi riscat să ajungem cu ele de sărbători, iar mai devreme cu siguranță am fi ajuns în situația în care am fi avut aceeași fragmentare a campaniilor electorale”, a declarat Ionuț Stroe pentru .

Comasarea alegerilor, respinsă de comun acord

„S-a separat și votul pentru alegerile prezidențiale de cel pentru alegerile generale. În rest sunt chestiuni care țin de calendarul constituțional, foarte tehnice legate de momentele când se învestește noul Parlament și președintele nou ales”, a adăugat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

În ce privește respingerea alegerilor prezidențiale cu cele legislative, Ionuț Stroe e spus că nu crede că la bază au stat motive de calcul politic, ci a fost dorința partidelor să separe aceste alegeri, ceea ce s-a căzut de comun acord.

„Nu cred că a fost respinsă din calcule politice sau din anume interes ci datorită faptului că majoritatea partidelor au cerut separarea celor două tipuri de alegeri, chiar dacă în mod tradițional în România cele două se organizau simultan, când mandatul președintelui coincidea cu cel al Parlamentului, de data aceasta s-a socotit că e mai bine și s-a căzut de comun acord separarea celor două tipuri de alegeri, în runde succesive dar separate de alegeri. Hotărârea de Guvern a fost redactată, probabil urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Prea multe nu se mai pot schimba. Acest calendar a fost agreat și trecut și prin ședința de Guvern”, a spus Ionuț Stroe.