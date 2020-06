PNL-istul Virgil Guran, consilier al lui Ludovic Orban, acuzat că și-a angajat sora și soția la Ministerul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a promis că-și va concedia toate „pilele” angajate în minister. Între timp, un prieten al lui Ștefan și-a angajat familia la minister.

Consilierul lui Ludovic Orban și-a angajat sora și nevasta la minister

Virgil Guran, bun prieten cu ministrul Ion Ștefan, și-ar fi angajat familia la Ministerul Dezvoltării. Conform Libertatea, Virgil Guran este vicepreședinte PNL și consilier al premierului Ludovic Orban.

Guran nu a avut nicio problemă în a-și angaja două rude în ministerul condus de Ștefan, lăundându-se în multe cercuri că este bun prieten cu Ion Ștefan.

Mai mult, conform Libertatea, o rudă a lui Guran nu a dat examen ca să rămână în minister. Ministrul Ion Ștefan e decis să concedieze „pilele” din minister, însă pare interesat să scape doar de pilele PSD, cele PNL fiind ferite de concedieri.

Asta, în condițiile în care sora lui Virgil Guran, dar și soția acestuia, lucrează în Ministerul Dezvoltării.

„Un sfert dintre angajații Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei ( 255 de persoane – n.red.) vor fi disponibilizați sau urmează să dea examen pentru post ca să facă loc la «borcanul cu miere» pentru piloșii competenți și integri din partidul de guvernământ. «Nepotismul» de care vorbea domnul Orban este condamnabil doar la adversarul politic, pentru că altfel nu se explică cum Virgil Guran (consilierul premierului pentru ordine publică și siguranța cetățeanului și președinte al PNL Dâmbovița) și-a adus sora, pe Carmen Guran, și a angajat-o printr-un concurs … de împrejurări în Corpul de Control al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”, scrie Libertatea, citând un mesaj anonim primit pe adresa redacției.

Sora lui Virgil Guran a ajuns la minister după ce a fost director executiv la Direcția Tehnică a Consiliului Județean Hunedoara. Femeia se apără și susține că ar experiența necesară pentru a lucra la minister: „Eu am experiență și multe diplome și am ocupat postul de director executiv prin concurs. Am vrut să fac ordine acolo și am devenit incomodă, așa că au restructurat Direcția Tehnică și au scos exact postul meu. Încă mă judec cu ei, am făcut recurs, dar din cauza pandemiei au fost suspendate toate cauzele. Deși nu există sentință definitivă, m-au înlăturat și am rămas fără serviciu înainte de Crăciun”.

Carmen Guran s-a angajat la Ministerul Dezvoltării în februarie, fără a da concurs pe post

Aparent, examenul nu s-a mai ținut pentru că ceilalți candidați s-au retras. „Eu am venit în București, mă pregătisem. Eram trei pe un loc, dar ceilalți doi colegi nu au participat. Unul nici nu și-a arătat intenția de a se înscrie, celălalt s-a retras cu o zi înainte. Eu eram în corpul funcționarilor publici la dispoziție. Am trimis un CV domnului Ion Ștefan și i-am arătat că nu are în Corpul de Control niciun inginer specialist în construcții, deși verifică lucrări. M-a angajat”, a transmis femeia.

Virgil Guran și-a apărat sora, explicând că experiența femeii este de necontestat.

„Dacă vă interesează ceva legat de sora mea, o să vedeți că ea a încercat să facă ordine acolo, iar PSD-iștii de la Hunedoara au făcut reorganizare la Consiliul Județean ca să scape de ea pentru că nu voia să semneze niște porcării de-ale lor. Este o profesionistă și asta se poate dovedi, nu are Ministerul Dezvoltării om care se pricepe atât. De 30 de ani a fost de la șef de șantier, până la proiectant, până la tot ce mișcă în construcții. A încercat să facă ordine la CJ și nu s-a dorit”, a explicat Virgil Guran.

În același timp, soția lui Virgil Guran, Maria Guran, a ajuns șefa de cabinet a ministrului Ion Ștefan. Virgil Guran susține că femeia a făcut un sacrificiu, lăsând meseria de avocat, bine plătită, pentru un post la minister unde nu câștigă mai mult de 4.000 de lei. Totul, din dragoste de PNL.