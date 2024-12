PNL, lipsă de pe buletinele de vot din diaspora pentru Camera Deputaților. „Voi vă așteptați ca ăștia să conducă ministere”

Românii din diaspora trimit mesaje că nu-i găsesc pe candidații PNL pentru Camera Deputaților, a afirmat președintele Expert Forum, Sorin Ioniță.

Sorin Ioniță: „Ne scrie lumea nedumerită că nu găsește marele partid al Brătienilor”

Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, a afirmat pe contul său că românii din diaspora trimit mesaje că buletinele de vot au fost tipărite greșit și că alegătorii nu găsesc „marele partid al Brătienilor”. Potrivit lui Ioniță, nu este vorba de buletine tipărite greșit, numai că, spune el, PNL, „a uitat să pună femei pe listă”.

„Încă și mai tare e PNL, absent în diaspora la CDep: a început votul și ne scrie lumea nedumerită că nu găsește marele partid al Brătienilor, zice că s-au tipărit buletinele greșit.

Buletinele sunt ok, oameni buni, doar că sub înțeleapta conducere Johannis-Ciucă partidul a uitat să pună femei pe listă cum cere legea, așa că a fost descalificat pe circumscripția diaspora. Generalu’ Management, vă dați seama; voi vă așteptați ca ăștia să conducă ministere. Bine, cu Bolojan n-o să mai pună femei nicăieri, dar măcar aia o să fie deliberat, nu din prostie ca acum”, a scris Sorin Ioniță pe contul său .

Biroul Electoral Central a motivat că respingerea cererii liberalilor pentru candidații din diaspora a fost că s-au încălcat reglementările privind egalitatea de șanse. Mai precis, s-a făcut referire la Legea 202/2002 privind șanse și tratament egale între femei și bărbați și legea electorală, iar PNL nu a avut nici o femei pe listă.

Raluca Turcan: „Partidele politice oferă şanse foarte mici femeilor”

„Nu sunt eu cea care trebuie să dea explicaţii pentru această situaţie gravă, pentru că este un lucru grav ca PNL să nu aibă candidaţi pentru Camera Deputaţilor în diaspora. Dar această situaţie gravă este o consecinţă a unei situaţii de fapt care există şi în PNL şi în toate celelalte formaţiuni politice, şi anume slaba reprezentare a femeilor pe scena politică.

De ce? Sunt convinsă că dacă întrebaţi domnii, vor găsi foarte multe motive şi primul pe care l-ar oferi ar fi probabil că trebuie să fie oameni competenţi care să aducă voturi. Păi ca să ajungi să-ţi demonstrezi competenţa şi oamenii să aibă încredere în tine, trebuie să primeşti o şansă.

Şi, din, nefericire partidele politice oferă şanse foarte mici femeilor de a se manifesta şi de a se pune în slujba comunităţilor acolo unde îşi desfăşoară activitatea”, a comentat .