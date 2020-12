PNL se întâlnește cu Klaus Iohannis. Se pregătește viitoarea coaliție de guvernare

Reprezentanții PNL ar urma să se întâlnească, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, înaintea consultărilor oficiale cu partidele în vederea formării unei coaliții de guvernare.

Atât liberalii, cât și social democrații au exclus categoric, cel puțin la nivel declarativ, posibilitatea unei colaborări pentru guvernarea României.

Nici USR-PLUS nu este dispus să se alieze cu PSD, în vreme ce liderul AUR, partidul-surpriză al acestor parlamentare, a anunțat că formațiunea nu va face parte din nicio coaliție.

Ludovic Orban, mesaj dur pentru cei care nu s-au prezentat la vot

Premierul Ludovic Orban, președinte al PNL, a avut un mesaj dur pentru absenteiști duminică, după închiderea urnelor.

„Transmit un mesaj și către cei care din diferite motive au ales să nu își exprime opțiunea de vot. Puterea în societate aparține cetățenilor. Dacă ei nu exercită această putere înseamnă a o lăsa în mâna altora. Cu cât numărul celor care își exercită această putere de a delega unor reprezentanți destinul României pe o perioadă de 4 ani de zile este mai mare, cu atâta democrația este mai puternică și este reprezentativă. Chiar dacă la aceste alegeri ați ales să nu veniți la vot, vă cer ca în viitor să considerați aceste alegeri extrem de importante pentru destinul României. O dată la patru ani fiecare român are puterea de a decide direcția în care se îndreaptă România și mai ales cui încredințează puterea”, a spus Orban.

PSD și PNL exclud colaborarea

Liderul PNL a revendicat aseară victoria pentru partidul pe care îl conduce, declarându-se încrezător în capacitatea liberalilor de a negocia o majoritate parlamentară care să asigure continuitatea guvernării.

”Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor. Sunt foarte încrezător în capacitatea Partidului Național Liberal de a construi o majoritate parlamentară alături de forțele democratice euro-atlantiste care respectă cetățeanul și care vor dezvoltarea României, pentru a putea forma un guvern într-un termen cât mai scurt”, declara Ludovic Orban.

De cealaltă parte, liderul PSD, partidul care a obținut cel mai bun scor la parlamentare, potrivit rezultatelor oficiale parțiale, spune că este exclusă formarea unui guvern cu PNL și cere demisia lui Ludovic Orban din funcția de premier.

„Eu am anunţat în campania electorală că excludem să facem un guvern cu PNL. Votul românilor este foarte clar. România intră într-o nouă etapă”, a spus Ciolacu la România TV.

”Românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aş dori să le mulţumesc românilor că au sancţionat această batjocură la adresa lor în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei închiderea şcolilor, a pieţelor , închiderea bisericilor, intrarea în faliment a mii de societăţi cu capital românesc şi a sute de mii de şomeri în ultimile şase luni. Este nevoie de un guvern capabil care are soluţii, care stie să rezolve adevăratele provocări ale românilor”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Nici USR-PLUS nu vrea cu PSD la guvernare. AUR refuză orice coaliție

Co-președintele alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș a declarat după anunțarea rezultatelor de la exit poll că rezultatul obținut de alianță este unul istoric și că formațiunea nu intenționează să negocieze nicio majoritate de guvernare cu PSD.

Celălalt copreședinte al alianței, Dan Barna spune: ”Este un rezultat istoric pentru care îi felicit pe colegii mei. Am reușit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reușit să dublăm acel rezultat, și dacă timp de patru ani cu aproape 9% am reușit să facem agenda în Parlament, sunt convins că cu un rezultat cel puțin dublu, așa cum arată estimările la acest moment, vom face și agenda guvernului.”

În schimb, cei de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul surpriză al acestui scrutin, exclud orice alianță în acest moment.

„Felicitări sutelor de mii de români adevărați, este o victorie care vă aparține, o victorie a neamului românesc, o speranță în această noapte în care a intrat România. Nu o să vă dezamăgim sau trădăm, suntem oamenii faptelor, care am promis că nu vedem nicio diferență între partidele lui Klaus Iohannis și partidele lui Ciolacu. […] Nu vom face alianță cu nicio formațiune politică, pentru că noi suntem deja o alianță, cea a românilor”, a declarat George Simion, după anunțarea rezultatelor exit-poll-ului.