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„PNL se va uni cu USR într-un singur partid, cu Ilie Bolojan candidat la Preşedinţia României”. Profeţia lui Mitică Dragomir

15.10.2026 | 05:54
PNL se va uni cu USR intrun singur partid cu Ilie Bolojan candidat la Presedintia Romaniei Profetia lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir anticipează că Ilie Bolojan va fi candidatul la prezidenţiale al partidului rezultat din fuziunea PNL-USR Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir anunţă că USR se va uni cu PNL la viitorul congres, iar Ilie Bolojan va fi candidatul noului partid la alegerile prezidențiale.
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Şansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului au fost dezbătute la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a analizat şansele ca România să aibă din nou un Executiv cu puteri depline, după mai bine de cinci luni. În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” a făcut câteva previziuni legate şi de viitorul politic apropiat, anticipând o fuziune între PNL şi USR.

Mitică Dragomir: „PSD-ul şi PNL-ul ar trebui să-şi calce pe orgoliu şi să voteze guvernul”

Mitică Dragomir consideră că la cum se prezintă în momentul de faţă lucrurile pe scena politică românească în mod normal cabinetul Luca Niculescu ar trebui să obţină voturile necesare pentru învestitură. „Normal, ar trebui să treacă. Să-și calce pe orgoliu și PNL-ul şi PSD-ul, că de ei depinde. De PNL mai puțin, dar de PSD în mod categoric”, a spus fostul şef al LPF. „Normal ar trebui să treacă. Că nu știm cât e de bun sau de nebun viitorul prim-ministru. E un tip educat, văd că vorbește bine”, a adăugat el.

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Dragomir a cântărit şi procentual care sunt şansele ca Luca Niculescu să fie viitorul premier al României şi subliniază rolul crucial al negocierilor din aceste zile. „În proporție de 55% nu trece, dar normal ar trebui în două-trei zile să se înțeleagă și să treacă. Pentru că dacă mai întârzie încă două luni cade rău Nicuşor. Cade atât de tare, încât cu greu se va mai ridica în sondaje”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

Fuziunea surpriză anunţată de Mitică Dragomir: USR şi PNL se vor uni într-un singur partid

Mitică Dragomir spune că în joc este inclusiv al doilea mandat al lui Nicuşor Dan şi atrage atenţia cu privire la pericolele care îl pândesc pe actualul preşedinte şi de unde vin ele. Mai mult, „Oracolul” a lansat o adevărată bombă, anunţând că în curând va avea loc o fuziune surpriză în politica românească. „Nicuşor are concurenți foarte puternici. Îl macină USR-ul și Bolojan. USR-ul se va uni cu PNL-ul și vor forma un singur partid. Acum, la viitorul congres. O să vedeţi! Unii dintre ei caută acum denumirea partidului, iar domnul Bolojan va fi viitorul candidat la președinție”, a mai anunţat Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Pe de altă parte, fostul deputat pune sub semnul întrebării calităţile de politician adevărat ale preşedintelui PNL. „Domnul Bolojan nu e om politic. Sau, dacă e om politic, este vorba lui Vadim… ‘chelner de bacșișuri mici’. Adică nu se ridică la nivelul ăla. El e un tip muncitor, să-l pui să execute ceva, da. Dar politica… În politică trebuie să ai două feţe în permanenţă”, este analiza pe care i-a făcut-o Dragomir premierului interimar.

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"PNL se va uni cu USR într-un singur partid, cu Ilie Bolojan candidat la Preşedinţia României". Profeţia lui Mitică Dragomir

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