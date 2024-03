PNL și PSD au decis să meargă singure la alegerile pentru București. Anunțul făcut de Rareș Bogdan

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat, marți, că PSD și PNL au decis să meargă pe cont propriu la alegerile locale din Capitală. El a spus că alegerile vor fi câștigate de candidatul care „va duce cea mai deșteaptă campanie”.

„Nimeni nu va sări de 30%”

În contextul alegerilor locale din București, Rareș Bogdan a tranșat, declarând că PSD și PNL au decis să meargă singure la scrutin și că „nimeni nu va sări de 30%” în această situație.

„Cert este că în acest moment partidele au decis posibilitatea de a merge singuri în aceste alegeri pe Bucureşti”, a declarat Rareș Bogdan la sediul liberalilor.

Va câștiga candidatul „cu cea mai deșteaptă campanie”

În legătură cu care dintre candidați va avea cele mai mari șanse – , Sebastian Burduja, Gabriela Firea, – Rareș Bogdan a spus că va câștiga acela care va ști să mobilizeze mai bine bazinul electoral al propriului partid, va veni un proiect pentru București, va avea susținere și o campanie „deșteaptă”.

„Cine îşi face cel mai bine campanie, cine are cel mai puţin grad de hate, cine reuşeşte să mobilizeze cel mai bine bazinele electorale ale propriului partid şi cine reuşeşte să vină cu un proiect pe Bucureşti. În momentul când vor fi toţi cei patru candidaţi, Piedone, Firea, Burduja şi Nicuşor Dan, alegerile vor fi câştigate cu 26-28%, de candidatul care va reuşi să ducă cea mai deşteaptă campanie şi care va avea susţinere din spate cel mai puternic”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Piedone „a furat puțin startul” și „s-a victimizat”

Rareș Bogdan a mai spus că PNL opțiunea Sebastian Burduja este una „extrem de serioasă”. „Ne vom pune în spatele lui Sebastian Burduja şi îl vom împinge până spre 26 – 27 la sută şi vom câştiga”, a spus el, dar a evitat să răspundă dacă acesta va fi susținut și de PSD, spunând doar că „nu este liderul PSD”.

Rareș Bogdan a prezentat și concluziile sondajelor analizate PSD și de PNL, vorbind de bazine electorale bine conturate, de un electorat mobilizat, și de „apariția surpriză” a lui Cristian Popescu Piedone care „a furat puțin startul” și „s-a victimizat”.

„Un electorat extrem de mobilizat şi de asemenea nişte bazine foarte bine conturate, un bazin al PNL de 23 24 %, un bazin al PSD în jur de 30%, am văzut un bazin al USR în jurul lui Nicuşor în jurul a 28 – 29% la Bucureşti, de fapt al lui Nicuşor, la USR este mult mai jos şi de asemenea, un apariţie surpriză pe scenă, un meteorit, domnul Popescu Piedone care are peste 30% pentru că a furat puţin startul s-a anunţat candidat, s-a victimizat, deci are peste 30 la sută”, a declarat Rareș Bogdan.

Firea ar muta electoratul liberal spre Nicușor Dan

Rareș Bogdan a adăugat că o candidatură a Gabrielei Firea ar muta electoratul liberat spre Nicușor Dan iar Firea nu ar lua mult din bazinul electoral al PSD.

Totodată, prim-viceepreședintele PNL a mai apreciat că bazinul electoral al PSD din București este mai mare decât al liberalilor, dar nu este „atât de disciplinat” cum au crezut social-democarații și se mută spre Cristian Popescu Piedone.

„Interesant este că în cazul unei candidaturi, a doamnei Firea, de exemplu, electoratul liberal se mută într-o proporţie destul de mare spre Nicuşor Dan, 5 – 6 votanţi din 10 se duc spre Nicuşor Dan, iar doamna Firea candidat ar lua de la bazinul PNL destul de puţin şi chestiunea se întâmplă interesant şi în cazul în care este un candidat PNL.

Bazinul PSD care este un bazin mai mare la Bucureşti cu 5 – 6 procente mai mare decât al PNL, nu este atât de disciplinat pe cât au crezut colegii din PSD, e un electorat care se mută într-o proporţie destul de mare către Popescu Piedone, adică 5 din 10 votanţi se duc spre Popescu Piedone rapid, abia 4 se duc spre candidatul PNL şi unul se duc spre Nicuşor Dan”, a apreciat el.

Totodată, Bogdan a mai spus că în București există patru primari care sunt creditați cu o încredere de peste 50%. „În Bucureşti există patru primari foarte bine conturaţi, cu încredere de peste 50%, vorbim de Băluţă, Negoiţă, Ciucu şi Piedone. În măsura în care cele 4 sectoare, cei patru ar muta şi ar reuşi să convingă votanţii de sector să îndrepte votul spre un candidat comun, atunci lucrurile s-ar stabiliza şi ar fi extrem de interesante”, potrivit lui Rareș Bogdan.