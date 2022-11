PNL și PSD au început sabotarea lui Nicușor Dan. „Nu se ghidează după interesele cetățenilor, au interese politice și atât”

Liderii PNL și PSD nu par a fi interesați de problemele cu care se confruntă Capitala țării, acolo unde primăria cere sprijinul Executivului pentru a acoperi o parte din costurile sistemului de termoficare în contextul creșterii prețurilor la energie.

PNL și PSD au început sabotarea lui Nicușor Dan

Bucureștiul și bucureștenii par să fie principalele victime ale alianței politice PNL-PSD, instrumentată de către Cotroceni după scoaterea de la guvernare a celor de la USR. În 2019, PNL-ul, condus atunci de Ludovic Orban, care nu avea un candidat pentru primărie a reușit încheierea unui acord cu USR, care-l dorea pe Vlad Voiculescu candidat, și cu Nicușor Dan, care era gata să candideze ca independent, pentru susținerea celui din urmă la alegerile locale.

În ciuda acestei alianțe puternice și un puternic val anti-PSD, Nicușor Dan reușea să o învingă pe Gabriela Firea la doar câteva procente și circa 20.000 de voturi diferență. Cu Ludovic Orban premier, care anunța sprijinul Guvernului deplin pentru marile probleme ale Capitalei, susținătorii dreptei aveau speranța că orașul va intra într-o etală reală de reconstrucție.

Debarcarea lui Orban de la șefia PNL dar și din fruntea Guvernului și noua alianță de la nivel central dintre PNL și PSD pare să fi pus capăt speranțelor născute din această constelație favorabilă. Dacă în vară ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru că Bucureștiul nu poate fi subvenționat de restul țării, acum un mesaj similar vine din partea lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

În ultimele două săptămâni primarul Capitalei a ieșit public și a cerut sprijinul Executivului pentru a acoperi creșterile prețurilor la energie. Suma de care are nevoie este de 600 de milioane de lei, și reprezintă diferența dintre prețul real al gigacaloriei și tariful stabilit de către ANRE, în condițiile în care Elcen are deja în instanță trei titluri executorii împotriva Termoenergetica pentru datorii de 535 de milioane de lei.

Primarul Nicușor Dan a transmis public că primăria a ajuns la zi cu plățile aferente subvenției pentru termie, dar nu poate achita datoria de 600 de milioane ce se rostogolește din 2020. Acesta a subliniat că anul acesta primăria a achitat facturi de 1,5 miliarde de lei, dublul față de perioada 2011-202 susținând că Bucureștiul este complet ignorat de către Guvern. „Bucureștiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte unități teritorial-administrative din România la un loc, 550.000. Pentru București, ajutorul de la Guvern a fost de 15 milioane, pentru celelalte UAT-uri 800 de milioane”, a transmis edilul.

La apelurile venite din partea primarului Capitalei, liderul PSD i-a transmis să-și dea demisia pentru că „nu are capacitatea de a conduce administrativ Capitala” reproșându-i faptul că „s-a trezit în noiembrie să se intereseze de căldura bucureștenilor”. În replică, edilul i-a transmis că ar trebui să-i ceară demisia ministrului de finanțe care a refuzat să discute acest subiect încă din vară și i-a transmis că „este o decizie politică a coaliției şi nu este el persoana cu care să vorbească”.

Un răspuns la fel de dur a primit marți și de la premierul Nicolae Ciucă, care a spus că PMB are responsabilitatea să-și rezolve singură această problemă și că nu sunt bani la buget pentru acoperirea acestei sume. Mai mult, acesta a spus că nu are nicio obligație personală față de Nicușor Dan, pentru că nu el este cel care i-a acordat sprijinul politic. „Să-şi rezolve problema. Nu eu i-am dat sprijinul politic. El a avut sprijin politic de la PNL, nu de la mine”, a spus premierul care a susținut că soluția în acest moment este ridicarea gradului de îndatorare al PMB.

Calculele politice pentru Primăria Capitalei

În urmă cu câteva săptămâni Nicușor Dan declara că va candida pentru un nou mandat la PMB și, mai mult, susținea că va avea susținerea mai multor partide politice, sperând că, la fel ca în 2019, va putea forța sprijinul partidelor de dreapta. Situația diferă însă mult față de acum doi ani, cu PNL și USR, Reper, PMP aflate momentan într-o poziție ce face de neimaginat o înțelegere pentru susținerea unui candidat unic. În acest context, analiștii politici subliniază că fără o alianță în jurul unui candidat al „dreptei”, Gabriela Firea, candidatul PSD, nu va avea probleme să revină în fruntea primăriei.

„Așa cum arată lucrurile acum, nu sunt șanse ca un candidat al dreptei să câștige alegerile fără o alianță. Contextul electoral ne-a demonstrat de multe ori că, dacă alegerile se desfășoară într-un singur tur, este nevoie de o alianță pentru a învinge un candidat puternic al PSD. Nu cred că anul 2024 va fi diferit din acest punct de vedere mai ales că în acest moment nu se întrezăresc prea mulți candidați potențiali pentru aceste alegeri. În plus, calculele naționale vor bate un pic calculele locale, inclusiv la București. Deci este greu de văzut un posibil scenariu în care un candidat venind din partea dreptei să câștige această luptă fără o alianță.

Paradoxal, cel mai important candidat al dreptei, acum cu doi ani înainte, este Nicușor Dan, prin prisma faptului că e candidat în funcție. Poate printr-o minune, sau după doi ani cu realizări excepționale își va putea câștiga mandatul fără să aibă nevoie de o alianță – deși cu puține șanse, acesta cred că rămâne cel mai realist scenariu pentru o victorie a „dreptei” în București în 2024, dar până și acesta e greu de crezut”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Pe de altă parte, atât PSD prin ministrul familiei Gabriela Firea, cât și PNL prin Ciprian Ciucu par a avea doi dintre cei mai puternici candidați pentru PMB la alegerile din 2024, iar poziția actuală a liderilor celor două formațiuni vin cu un cost politic pentru viitorii candidați. Sociologul Mircea Kivu subliniază că nici Gabriela Firea și nici Ciprian Ciucu nu au comentat poziția actuala a Executivului.

„Am văzut declarațiile lui Marcel Ciolacu, care sunt după părerea mea incalificabile, adică el susține că Guvernul nu are de ce să dea bani unor entități locale, asta după ce același Guvern a alocat sume imense de bani altor entități locale.

Este mai vizibil ca niciodată că oamenii ăștia nu sunt interesați și nu se ghidează după interesele cetățenilor. Ei au interesele lor politice și atât. Există și riscul ca viitorii candidați ai PSD și PNL pentru primăria Capitalei, doamna Firea, domnul Ciucu, să suporte un cost politic atunci când vor veni în fața bucureștenilor să le ceară voturile. Ei o să se spele pe mâini de toată situația asta și după cum observăm, niciunul dintre ei nu vorbește acum și ne vor spune că nu ei, că alții din partid, că de fapt ei nu au fost de acord cu chestia asta”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Primarul va suporta toate costurile politice

Pe de altă parte, consultantul Adrian Zăbavă este de părere că în cazul în care bucureștenii vor avea probleme cu încălzirea sau apa caldă în această iarnă atunci Nicușor Dan va deconta toate costurile politice. Potrivit acestuia, problema termiei în Capitală a fost deja politizată și că orice întreruperi cu furnizarea căldurii sau a apei calde pe timpul iernii vor fi decontate de către primarul în funcție.

„E greu de identificat vinovații în altă parte, chiar dacă pe fond, ei ar exista. În plus, Nicușor Dan este într-o situație cu puține arme politice. Va face cu greu față războiului politic, mediatic având în față niște adversari atât de importanți: PSD și PNL. Dacă acest lucru se va întâmpla îi va face mult rău lui Nicușor Dan, fiind un lucru greu de explicat pentru publicul larg și arătat că problema este în altă parte sau că Guvernul ar trebui să dea acele sume de bani și așa mai departe”, a declarat Adrian Zăbavă.

Potrivit consultantului politic Nicușor Dan nici nu este genul de politician capabil să poarte un război mediatic cu Executivul pe această temă, un război pe care un politician de tipul Traian Băsescu l-ar fi putut câștiga cu ușurință.

„E clar că aceasta ar fi putut fi o situație din care un altfel de primar ar reuși să se delimiteze, să se bată, să devină mai dinamic, dar nu îl văd pe Nicușor Dan acel gen de politician capabil să fructifice o asemenea situație. Sigur, un astfel de scenariu nu poate fi exclus complet, dar nimic nu ne arată astăzi că Nicușor Dan poate fi acel gen de personaj politic care să instrumentalizeze această cauză în beneficiu propriu, reușind să se victimizeze, reușind să arată cu degetul și să demonstreze că alții sunt vinovații.

Rămâne de văzut, însă cert este că atunci când afară sunt zero grade și în casă nu ai căldură sau apă caldă e greu să stai să analizezi, să cauți vinovații pe fond, cine are dreptate și cine nu, iar de cele mai multe ori cel mai ușor e de aruncat vina pe primarul în funcție”, a mai declarat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

Sociologul Mircea Kivu susține că nu doar că Nicușor Dan nu are anvergura unui om politic capabil să poarte un astfel de război, dar în actualul peisaj media nici nu are mijloacele pentru o luptă corectă. „Nicușor Dan încearcă să comunice pe tema asta, am tot văzut niște comunicate pe tema asta, doar că mijloacele sunt extrem de reduse neavând și un partid în spate. Nu doar că nu are niciun partid, dar are și o bună parte din presă ostilă, de fapt nu atât ostilă, cât cumpărată cu bani de partidele politice. Sunt foarte mulți bani puși în joc pentru a i se bune bețe în roate. Sunt interese financiare mari la mijloc și ele funcționează”, a declarat, pentru FANATIK, Mircea Kivu.

Capitala, fără miză pentru PNL

Încă din luna septembrie în cadrul din cauza imaginii negative a acestuia, ceea ce ar fi dus la blocarea completă a tuturor proiectelor lui Nicușor Dan care se bazează pe majoritatea PNL-USR în Consiliul General. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu s-a pronunțat împotriva acestei decizii, susținând că nu dorește transformarea acestuia într-o „victimă competentă”.

Cert este că nici liderul PSD și nici președintele PNL nu au menționat în declarațiile lor pe această temă cetățenii Capitalei și interesele legitime ale acestora de a beneficia de căldură și apă caldă în această iarnă. Analiștii politici sunt de părere că în ceea ce-i privește pe liberali, aceștia par să fi abandonat complet orice idee de victorie politică în Capitală.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că pentru PNL o nouă alianță ca cea din 2019 este lipsită de sens, în contextul în care victoria lui Nicușor Dan nu mai este văzută drept o victorie a partidului, iar alte șanse la București nu există pentru PNL.

„PNL vede astăzi, la doi ani de la alegerile locale anterioare, că nu a câștigat mare lucru în urma a ceea ce a jucat politic atunci. Așa cum arată lucrurile astăzi, PNL nu are o șansă de a câștiga Bucureștiul, sau de a avea câștiguri importante la București. Cu excepția primarului pe care-l au la Sectorul 6, a cărui activitate îl face principal favorit pentru realegere – liberalii nu se pot lăuda cu o mult prea mare influență în Capitală acum. Ceea ce ne spune că și peste doi ani pentru PNL va fi extrem de complicat să aibă câștiguri în București.

E adevărat, rămâne posibilitatea ca aceste alegeri locale să se desfășoare în același timp cu alegerile parlamentare, ceea ce ar da peste cap toate calculele politice – dar, dacă nimic nu se schimbă, PNL ar avea puține șanse să câștige pe cont propriu Primăria București sau mai mult decât Sectorul 6. Pentru liberali deci Capitala nu mai este neapărat o miză la alegerile locale și de aceea nu putem spune că își restrâng opțiunile prin ceea ce fac acum sau că joacă împotriva lui Nicușor Dan. Cred că PNL în București nu se uită chiar atât de departe, cu singura excepție a lui Ciprian Ciucu”, a precizat consultantul politic Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.