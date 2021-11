PNL și PSD nu se înțeleg pe pensii, salarii și alocații. Vor creșteri, dar se contrazic pe procente

Rareș Bogdan spune că negocierile între cele două partide se desfășoară dificil din pricina unor neînțelegeri de ordin doctrinar și a diferențelor ideologice dintre cele două formațiuni. Și modul de tratare a aspectelor de natură socială și economică îi separă. La rândul ei, Raluca Turcan spune că încă este nevoie de negocieri. Deputatul Marius Budăi apune că PSD nu va renunța la majorări și că vor dovedi că sunt sunt resurse financiare pentru creșteri.

Pensii mai mari de la 1 decembrie sau 1 ianuarie

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat joi că se poartă negocieri și pentru majorarea pensiilor, pentru că PSD are „viziuni comuniste”. În opinia sa, pensiile nu pot crește decât cu cel mult 10 – 12%. Majorarea s-ar putea face începând cu 1 decembrie 2021 sau 1 ianuarie 2022. El a adăugat că măsurile PSD vizează „chestiuni egalitariste care țin pentru o scurtă perioadă”.

„Astăzi nu există acești bani. În schimb, noi am anunțat o majorare la pensii de 7%, care era indexarea din ianuarie, şi putem, fără să dăm peste cap bugetul, să mergem spre 10 sau 11 la sută, dar nu știu dacă de la 1 decembrie sau de la 1 ianuarie”, a mai precizat europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: Impactul bugetar va fi în jur de 26 de miliarde de lei

Rareș Bogdan a mai precizat și faptul că impactul bugetar al ansamblului de măsuri dorite de PSD este de circa 26 de miliarde de lei

„Pe de o parte, sunt propuneri pe care le putem înțelege, de creșteri de pensii, alocații, de înființări de ministere, sigur că noi nu am exclus niciodată şi nu am blocat creșterile de alocații, pensii, dar le facem în limita veniturilor bugetare existente și prognozate. Nu putem să anunțăm acum, să fie un concurs de populism, cine cât la sută crește pensiile și salariile, și alocațiile pentru copii”, a mai menționat Bogdan.

Raluca Turcan: Este imposibil să majorăm pensiile mai devreme

Ministrul interimar al Muncii, , că de la 1 ianuarie, pensiile se vor indexa între 6% și 12%, în raport cu bugetul. Cât despre o indexare mai rapidă a pensiilor în decembrie, oficialul guvernului a subliniat că acest obiectiv este ”imposibil de realizat”. Ea a precizat joi, 11 noiembrie, că încă sunt discuții, iar negocierile nu s-au încheiat.

„Astăzi nu vom anunța nici un procent, fiindcă aceste majorări țin de guvern. Avem pensiile calculate în funcție de impactul bugetar. Sunt majorări pe care noi le avem în vedere. Acesta este scopul programului de guvernare. Principiile sistemului de pensii și de salarizare sunt de a-i ajuta pe cei vulnerabili și să creștem salarizarea pentru cei ce muncesc, salariile vor crește de la 1 ianuarie. Trebuie să avem un drum comun în guvernare. Suntem în discuții tehnice. Există un calendar. Discuția finală se ia împreună cu cei de la finanțe”, a susținut ministrul interimar al muncii.

Joi se discută despre muncă și protecție socială

Joi, 11 noiembrie, este ziua rezervată pentru negocierile pe muncă și protecție socială. Este nevoie ca PSD și PNL să își coordoneze propriile programe politice, pentru a deveni astfel parteneri de guvernare. PSD, în calitate de formațiune de stânga, insistă pentru majorarea nivelului de pensii și a alocațiilor pentru copii.

PSD nu renunță la majorări

, potrivit deputatul Marius-Constantin Budăi.

„Am avut o discuție extrem de constructivă. Am căzut de acord pe multe puncte de vedere, (…) pe tot ce înseamnă măsura ocupării, măsuri de protecție socială. Am ajuns de acord şi pe principiul că trebuie să majorăm veniturile oamenilor, atât alocațiile, cât şi salariul minim, salariile şi pensiile”, potrivit lui Marius-Constantin Budăi.

„Urmează o întâlnire între specialiștii din Finanțe şi noi pentru a pica exact pe tot ceea ce înseamnă impact bugetar, după care politicul va anunța decizia finală politică, dacă procentele sunt cele pe care le-am propus. Noi nu renunțăm la ele. Noi am propus 11%, am justificat de ce 11%, am făcut acel calcul cu inflația şi cu tot ce s-a întâmplat în ultimul an cu creșterea de prețuri. PSD nu renunță la aceste majorări pentru că avem şi soluții și avem şi justificări de ce solicităm acest 11%. Noi am justificat de ce am venit cu 11% și vă spunem deschis, nu este pentru a-i îmbogăți pe părinții şi bunicii noștri, este pentru a le apăra cât de cât puterea de cumpărare pentru ce s-a întâmplat în această perioadă cu prețurile”, a declarat Budăi.

Olguța a participat și ea la discuțiile privind Ministerul Muncii

La rândul ei, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, fost ministru PSD al Muncii, a afirmat joi că nu consideră nu se pune în discuție crearea unui minister al familiei. Ea a precizat că, în urma discuțiilor de joi, spune că în urma negocierilor PNL-PSD la capitolul Muncă, se va ajunge la un “punct de mijloc” privind programul de guvernare.

„Nu cred că este cazul și nici nu s-a pus problema până acum. (…) Nu știu dacă această propunere a fost făcută cu seriozitate sau nu (…) Eu mă gândesc că până la urmă vom reuși să ne compatibilizăm şi să ajungem undeva la o situație de mijloc în ceea ce privește programul de guvernare. Asta nu înseamnă că noi vom scădea acel procent de 11% (pentru majorarea pensiilor – n.r.) şi clar nu vom renunța la Legile 153 şi 127”, a mai adăugat Lia Olguța Vasilescu.