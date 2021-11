Coadă la depunerea demisiilor din PNL. O întreagă filială de tineret a părăsit partidul. ”Am văzut o față grotescă a politicului românesc”

Decizia Partidului Național Liberal de a consfinți o alianță alături de social-democrați nu pare să fie una de bun augur pentru partid. Ludovic Orban a părăsit partidul și nu a făcut-o singur.

Mai mult, se pare că plecarea lui Orban și a apropiaților săi nu este un eveniment singular. Pe măsură ce trece timpul, se dovedește că nici alți liberali n-au fost prea încântați de decizia PNL de a merge umăr la umăr cu rivalii pe care până nu demult îi numeau ”ciuma roșie.”

Acum este rândul celor din Tineretul – Filiala Sector 3, să-și dea demisia în bloc din partid.

Anunțul a fost făcut de Petruț Gheorghiță, liderul TNL Sector 3, care spune că ”drumul nostru și cel al ‘Noului PNL’ sse separă, căci nu putem fi părtași la această umilință a românilor, în general, și a electoratului de dreapta, în special.”

Gheorghiță subliniază că ”principalul motiv al acestei decizii este alianța toxică dintre PNL si PSD, coordonată de Președintele Iohannis, alături de sute de pseudo-liberali obedienți.” Fostul lider al tineretului liberal spune că ”am crezut în schimbare și am luptat împotriva corupției și demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare.”

Totodată, acesta arată că ”am crezut că în sfârșit se poate face politică ținând cu dinții de principiile solide și prin bune moravuri. Cred în continuare acest lucru, dar îmi este clar, după ipocrizia de care PNL a dat dovadă în ultimele luni, că este imposibil în această formațiune politică.”

Petruț Gheorghiță: ”Până să fiu membru de partid, sunt cetățean român”

Petruț Gheorghiță spune că a remarcat și o decădere morală absolută în PNL: ”Am văzut cum respectul și verticalitatea sunt înlocuite de oportunism și servilism. Am asistat oripilați la desfășurarea alegerilor interne din PNL, unde colegii mei au suferit amenințări, umilințe si chiar agresiuni fizice la Congresul PNL, pentru simplul fapt că au avut altă opțiune de vot decât Florin Vasile Cîțu și pentru că și-au dorit ca alegerile în PNL să fie democratice, corecte. Am văzut o față grotescă a politicului românesc, una în care nimic nu contează în raport cu interesul personal: nici corectitudinea, nici dreptatea, nici oamenii care au încredințat votul lor către PNL, o față de care mă dezic in totalitate.”

Astfel, având în vedere aceste descoperiri ale fostului lider liberal, acesta anunță că a ales să se alăture proiectului politic inițiat de Ludovic Orban. Tânărul Gheorghiță subliniază că ”până să fiu membru de partid, sunt cetățean român, iar românii merită respect si România merită să fie o țară în care binele național este pus în fața interesului personal. Consider că PNL a trădat electoratul. Consider că PNL a trădat România. Acum nu mai este o soluție, ci o parte din problemă.”

La începutul acestei săptămâni, . Imediat, acestuia i-au urmat alți 17 membri ai partidului de dreapta.

Toți s-au arătat nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă partidul liberal, în urma alianței dintre aceștia și PSD.

”Această decizie va duce la prăbușirea în continuare a partidului în sondaje”, a afirmat Orban despre noua coaliție, atunci când și-a dat demisia.