PNL vrea să lase AUR fără subvenții de la buget, după vizitele lui George Simion în Statele Unite

Deputatul Ionuț Stroe a depus la Parlament un proiect de lege care este destinat să stopeze utilizarea banilor publici pe care partidele îi primesc sub formă de subvenții în scopuri contrare intereselor României. Proiectul are susținerea altor 14 colegi de-ai săi deputați PNL, printre care foștii miniștri Sebastian Burduja și Mihai Fechet.

Deși expunerea de motive și proiectul propriu-zis sunt redactate la nivel general, primii vizați sunt cei din AUR în condițiile în care George Simion a fost acuzat în mai multe rânduri că a mers în Statele Unite fie să facă lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, fie să prezinte oficialilor americani teoria după care în decembrie 2024 a avut loc o lovitură de stat prin anularea alegerilor.

Ce sancțiuni riscă partidele care încalcă legea

„Rapoartele instituționale și documentările media au evidențiat situații în care anumiți actori politici, beneficiari ai finanțării publice, au direcționat resursele provenite din subvenții către activități sau servicii care, prin finalitatea lor, aveau potențialul de a afecta imaginea României, a induce mesaje publice contrare obligațiilor constituționale de loialitate față de stat sau de a genera acțiuni cu impact extern negativ asupra intereselor naționale”, se spune în a proiectului.

De asemenea, sunt invocate „activități cu caracter transnațional”, finanțate tot din subvenții prin care se urmărește influențarea deciziilor unor state străine în sens contrar intereselor României sau care pot prejudicia imaginea statului român.

În consecință proiectelor interzice utilizarea banilor din subvenții pentru cheltuieli care au scop „determinarea, directă sau indirectă, a decidenților politici sau instituționali din alte state ori din organizații internaționale, în vederea obținerii unor efecte care aduc atingere imaginii, ordinii constituționale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României”.

În aceste situații, partidele respective vor fi obligate să returneze sumele cheltuite cu încălcarea acestei prevederi, iar sancțiunile pot merge până la suspendarea temporară sau chiar definitivă a finanțării de la bugetul de stat. Pe de altă parte, proiectul nu conține prevederi legate de instituția care ar trebui să constate aceste încălcări ale legii.

Scandalul care a dus la apariția proiectului

Că AUR-ul lui George Simion este vizat de proiect este evident din faptul că Ionuț Stroe a anunțat intenția de a depune această inițiativă legislativă imediat după ce omul de afaceri american de origine română Dragoș Sprânceană, un apropiat al cercurilor republicane din SUA, a afirmat că Simion a făcut lobby în Statele Unite pentru ca .

Afirmația ar fi fost făcută chiar de Simion într-o discuție cu Sprânceană și alți doi observatori electorali americani trimiși în România să monitorizeze desfășurarea alegerilor prezidențiale din mai 2025. „Am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver”, scria Sprânceană, pe X, la începutul acestei luni.

De asemenea, a făcut vâlvă și vizita din ianuarie a lui George Simion în Statele Unite, când a participat la un eveniment organizate de congressmani republicani la care liderul AUR a tăiat un , glazurat cu drapelul Statelor Unite, într-un moment în care Uniunea Europeană era îngrijorată de posibilitatea ca SUA să ocupe prin forță insula aflată sub suveranitatea Danemarcei. Au existat inclusiv întrebări dacă AUR a folosit bani din subvenții pentru a susține în străinătate o poziție contrară celei a statului român.