„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA pentru premierul României

Gigi Nețoiu a fost invitatul emisiunii FANATIK SuperLiga în cadrul căreia a abordat mai multe probleme cu care se confruntă în prezent România.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 17:47
Ce sfat îi dă cunoscutul om de fotbal Gigi Nețoiu lui Ilie Bolojan cu privire la TVA: „Pe noi de ce ne omoară?” Sursa foto: Colaj Fanatik

Cunoscutul om de fotbal Gigi Nețoiu a fost invitatul unei ediții speciale a emisiunii FANATIK SuperLiga în cadrul căreia a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei, dar și despre mai multe probleme cu care se confruntă în prezent România.

Sfatul pe care i-l dă Gigi Nețoiu lui Ilie Bolojan

În dialogul purtat cu Horia Ivanovici, Gigi Nețoiu a lansat un mesaj direct pentru premierul Ilie Bolojan, atrăgând atenția asupra colectării TVA-ului. Acesta a explicat că, în ultimii ani, statul nu a reușit să strângă mai mult de 30-35% din taxe, în timp ce unele firme aveau câștiguri uriașe.

O altă problemă pe care o scoate în evidență fostul finanțator al cluburilor Dinamo și Universitatea Craiova este că, deși contribuabilii corecți plătesc la timp, nu primesc înapoi sumele datorate de stat. Afaceristul a atras atenția că firmele mici care respectă legea sunt penalizate imediat dacă întârzie o singură zi plata taxelor, în timp ce persoanele care fac evaziune scapă nepedepsite.

„(…) pe mine vii și mă controlezi, care plătesc permanent, și pe aia care fac evaziune…nu găsești unul. Și îți mai spun ceva, ne omoară și pe noi. Uite, eu, la firmele care sunt, am plătit TVA-ul în ianuarie, februarie, martie, aprilie. Dar de obicei nu depui în fiecare lună, că ai sume mici. Aduni o sumă mai mare ca să poți să depui. Și am depus la una din firme din mai și suntem în august. Nici până acum nu au rambursat TVA-ul…că nu sunt bani. Dar noi dacă nu plătim pe 25, încep penalitățile. Adică de ce ne omoară și pe noi aia 30% care încă plătim?”, a menționat Nețoiu la FANATIK SuperLiga.

De ce este dezamăgit Gigi Nețoiu de politicienii actuali de la guvernare

Gigi Nețoiu a explicat clar că este dezamăgit de noua clasă politică. Potrivit acestuia, a avut speranțe în momentul în care a văzut că la guvernarea României a intrat PNL, PSD, USR și UDMR, dar ulterior a ajuns la concluzia că politicienii se luptă pentru funcții, în loc să acorde atenție adevăratelor probleme ale statului.

„Părerea mea este că statul nu mai există. Deci e un haos general, e o învrăjbire între oameni. Cum să ne respecte cineva, sau cei de afară, în momentul în care noi ne bălăcărim…Eu am crezut că, după 36 de ani, și m-am bucurat la început, USR-ul cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu UDMR-ul… Hai să vedem, să schimbăm ceva. În schimb, toată lumea este după funcții…”, a mai declarat omul de afaceri.

