“Poate câștiga U Cluj titlul?” Răspunsul ferm al lui Ioan Ovidiu Sabău după victoria cu FC Botoșani

. După meci, Ioan Ovidiu Sabău a făcut un set de declarații cu privire la joc și la șansele ca echipa sa să ridice trofeul Superligii.

Ioan Ovidiu Sabău: „Așa arătăm, suntem de atâta timp pe primul loc”

U Cluj a cules cele 3 puncte în deplasarea de la Botoșani. Clujenii s-au impus în fața moldovenilor cu scorul de 2-1, iar trupa condusă de Ioan Ovidiu Sabău a rămas pe primul loc în clasament. Distanța de poziția secundă este de 7 puncte.

Ulterior, antrenorul „sepcilor roșii” a venit cu o analiză a meciului. Ioan Ovidiu Sabău a discutat și despre șansele pe care .

„Un început ezitant și am fost destul de fricoși, dar nu am intrat bine în joc. Mai timizi până când prea mult ne-am studiat adversarul, am avut o oarecare teamă, așa a fost senzația de pe margine. Am primit la prima ocazie gol.

Două trei cotraatacuri periculoase, după care ne-am trezit. Ne-am dat seama că nu e bine cum arătăm. Ne-am schimbat tactica de atac, n-am reușit să venim cu centrări pe spații libere, nu am avut destul de mare forță ca mingea să ajungă la atacanți. Am controlat jocul, am avut acea bară. Am venit peste ei și nu le-am dat posibilitatea să mai atace. A doua repriză am început-o bine.

„(n.r. a ajuns U Cluj la maturitate pentru a câștiga titlul?) Nu știu dacă pot spune în acest moment. Suntem o echipă de Play-off. Așa arătăm, suntem de atâta timp pe primul loc. Creștem ca echipă, identitate, joc, se construiește așa.

Se completează bine ca jucători pe posturi. Funcționează. E prea devreme să discut de lupta la campionat. Ne bucurăm de ce facem împreună. Campionatul e lung, mai avem meciuri de jucat. Ceea ce este îmbucurător este ca de 7 etape suntem pe primul loc”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

„Azi am arătat caracter”

Tehnicianul lui U Cluj a vorbit inclusiv despre jucătorii lui. În final, Sabău s-a declarat fericit de evoluțiile echipei sale și de jocul pe care lotul său l-a practicat de la începutul Superligii. În plus, a amintit și de partida cu Farul Constanța din Cupa României.

„Azi am arătat caracter. Vreau să-i felicit pe jucători. Simt și ei momentul. Sunt și acele momente grele în care reușesc să treacă peste. Suferă mult, își doresc foarte mult. Am văzut jucători și trebuia să gestionăm mai bine. Sunt destul de responsabil și lucrurile merg bine. Pot să fiu fericit în acest moment.

(n.r. cum o să fie meciul cu Farul?) Meci destul de dificil, vor juca în cupă pe Cluj Arena. Vom juca duminică cu ei. Sigur, așa pare că joacă din 3 în 3 zile, nici ei nu trec printr-un moment foarte bun. Ne așteaptă un meci dificil. Am terminat turul matematic pe loc de play-off, un motiv frumos. N-am visat asta în acest campionat. Trebuie să pregătim jocul foarte bine cu Farul”, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.