Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, tot mai vehiculată în zona suveranistă: „CCR nu poate să blocheze”

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce majoritatea parlamentară l-a demis, prin moțiune de cenzură, pe premierul Ilie Bolojan. Ce șanse reale ar avea un astfel de demers în acest moment?

Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, temă falsă sau realizabilă?

Europarlamentara care conduce partidul SOS România a avut o ieșire extrem de furioasă pe pagina de Facebook, unde a spus că va face tot posibilul să îl dea jos pe președintele țării. Politiciana a spus că România nu mai poate fi ținută captivă „de un regim care ignoră voința poporului”, nespecificând concret ce articole din Constituție ar fi încălcat șeful statului.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu istoricul și politologul Bogdan Jelea, care ne-a spus în ce măsură ar fi posibil ca Nicușor Dan să fie suspendat de către Parlament, la inițiativa fostei senatoare. Jelea, care nu e cunoscut ca un apărător al președintelui, spune că la această oră nu există motive întemeiate pentru ca o astfel de procedură să poată fi pusă în practică.

Un politolog care nu este fan Nicușor Dan susține că nu există motive de suspendare a șefului statului

Desigur, parlamentarii pot merge mai departe chiar și în condițiile în care CCR ar remarca faptul că argumentele în vederea organizării unui referendum pentru demitere nu ar fi întemeiate. „Fundamentul legal și administrativ în opinia mea cel puțin nu există, nu pentru că aș fi vreun apărător al lui Nicușor Dan, ba dimpotrivă, am vorbit despre catastrofa administrativă pe care a patronat-o la Primăria Capitalei. Totuși, suspendarea, din punct de vedere constituțional, poate fi decisă doar în Parlament și doar pentru încălcarea Constituției.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului au fost discuții și în legătură cu suspendările lui Băsescu despre ce înseamnă încălcare sau încălcare gravă a Constituției, căci și aici au fost discuții la Curte, în sensul în care soluțiile date n-au fost foarte limpezi. N-aș putea să identific nici măcar un sfert de încălcare a Constituției de către Nicușor Dan. N-aș vedea vreun fundament, nici legal, nici administrativ”, ne-a spus Bogdan Jelea.

ADVERTISEMENT

CCR ar trebui să dea un aviz consultativ

În ipoteza în care ne-am afla în procedura de organizare a unui referendum în vederea demiterii președintelui, ar trebui ca argumentele ce urmează să fie puse pe hârtie de Șoșoacă și oamenii din să fie discutate Judecătorii ar oferi apoi un aviz consultativ de care parlamentarii nu trebuie să țină neapărat cont.

ADVERTISEMENT

„Parlamentul poate mai departe să îl suspende pe președinte, însă trebuie spus că CCR are un aviz consultativ, nu poate să blocheze suspendarea președintelui, dar poate să explice dacă este sau nu oportună raportat la Constituție, de a evalua dacă a încălcat cu adevărat Constituția. Eu nu l-am văzut să facă asta, nici în litera, nici în spiritul ei, atât cât pot evalua ca istoric și ca om de științe politice”, adaugă Jelea.

Demersul lui Șoșoacă n-ar trece în Parlament

Și dacă, totuși, se ajunge la momentul suspendării, ar strânge Diana Șoșoacă suficiente voturi pentru a-l trimite acasă pe Nicușor Dan? Deși AUR a tot trâmbițat prin liderii săi pe marginea acestui subiect, politologul crede că nici măcar oamenii lui Simion nu s-ar alinia la un astfel de scenariu, cel puțin nu acum.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că va susține nimeni acest demers, nici măcar AUR. PNL nu are cum să susțină un astfel de demers, pe ideea de stabilitate, USR e totuși partidul fondat de Nicușor Dan și în ciuda tuturor asperităților dintre președinte și formațiune nu cred că va susține o astfel de inițiativă. Cei de la POT, dacă nu mă înșel, au plecat care încotro. S-ar putea ca parlamentarii disciplinați ai SOS să susțină asta, dar, în tot cazul, e nevoie de o majoritate care să voteze așa ceva. Cei de la PSD nu cred că vor achesa la așa ceva. Pentru orice partid serios, nu ai de ce să ceri suspendarea lui Nicușor Dan pentru că nu a încălcat Constituția, e atât de simplu”, a încheiat Jelea, pentru FANATIK.