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„Poate Dinamo să câștige titlul?” Verdict ferm al lui Cornel Dinu

Adrian Baciu, Marian Popovici
27.10.2026 | 06:15
Poate Dinamo sa castige titlul Verdict ferm al lui Cornel Dinu
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Cornel Dinu despre șansele lui Dinamo la titlu după remiza 2-2 cu CFR Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
Cu Nuno Campos pe bancă, Dinamo este pe locul 1 în SuperLiga după 13 etape. Ce spune Cornel Dinu despre șansele „câinilor” de a câștiga titlul la finalul acestui sezon.
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Sub bagheta portughezului Nuno Campos (51 de ani), Dinamo s-a instalat de mai multe etape pe locul 1 în SuperLiga și are pretenții la câștigarea unui nou titlu după două decenii de secetă. Întrebat direct dacă fosta echipă la care a jucat și pe care a antrenat-o poate să se încoroneze campioană la final de sezon, legendarul Cornel Dinu (78 de ani) a dat un verdict ferm.

Ce spune Cornel Dinu după ce Dinamo a scos doar un 2-2 cu CFR Cluj

Dinamo a revenit spectaculos pe finalul partidei din Gruia cu CFR Cluj și a salvat un punct care îi asigură locul 1 și la finalul rundei a 13-a din SuperLiga. Echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) a condus după golurile marcate de Cordea ’26 și Ignat ’61. Când eșecul părea foarte aproape, alb-roșii au arătat de ce sunt lideri și au egalat prin Cîrjan ’78 și Zandbergen ’81.

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Într-o intervenție pentru FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu a comentat evoluția „câinilor roșii” din Gruia. În opinia acestuia, Dinamo a salvat un punct mare pe final contra celor de la CFR Cluj, în ciuda faptului că a dominat autoritar partida. „Procurorul” este de părere că trupa lui Nuno Campos a fost aproape de eșec. El notează că schimbările inspirate ale lustianului au salvat un punct și, implicit, au asigurat locul 1 și la finalul etapei a 13-a.

Dinamo a reușit să salveze poziția de lider revenind de la 2-0 în trei minute, marcând în minutele 78 și 81 prin Cîrjan după un corner și după centrarea lui Tarbă și reluarea lui Zandbergen. Practic, însă, am asistat la o partidă în care Dinamo a trecut pe lângă o înfrângere. Repet, pentru că doar spre final a revenit de la 2 la 0 și în trei minute a reușit să egaleze. Asta datorită schimbărilor inspirate făcute de antrenor în repriza a doua, în special în minutul 73, când a introdus trei jucători, pe Tarbă, pe Hintsa și pe Mazilu. Practic, Dinamo a dominat această partidă cu o posesie de peste 70%, dar n-a mai dovedit decât în final, în minutul acela când a egalat, că poate să joace în spatele liniei adverse să aibă combinații în care să transforme posesia în finalizare”, remarcă Dinu.

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Cum vede Cornel Dinu șansele lui Dinamo la titlu în SuperLiga. Verdict ferm al legendei din „Ștefan cel Mare”

Întrebat dacă Dinamo, după cele 13 etape scurse din acest sezon intern, arată ca o echipă care poate să câștige titlul în SuperLiga, Cornel Dinu a spus că totul depinde de jocul prestat „în spatele liniei adverse”. „Dacă își va recâștiga jocul în spatele liniilor defensive adverse și cu o baghetă mai largă de finalizare, mă refer la pase pe culoar, un-doi pentru al treilea și un 4-4-2 dinamic pe care îl practică, în care să îmbine acțiunile laterale de pătrundere cu acțiunile centrale (n.r. Dinamo s-ar putea lupta la titlu)”. Legenda „câinilor” a amintit că, prin acest joc bun, Dinamo a demonstrat că poate să se impună în meciurile din acest sezon, fie ele de campionat sau de Cupa României.

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Cornel Dinu: „Tarbă este mult mai incisiv. Antrenorul ar trebui să conteze mai multe pe el”

În aceeași intervenție pentru FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu l-a lăudat pe tânărul Ianis Tarbă (20 de ani), despre care a spus că ar trebui să primească mai multe minute, mai ales în contextul în care Alexandru Musi (22 de ani) este indisponibil. „(n.r. Credeți că ar trebui să i se ofere o încredere mai mare lui Tarbă, care până acum a intrat doar așa pe final de meci?) Mult, mult mai incisiv mi se pare Tarbă. Ar trebui să conteze pe el atâta timp cât Musi lipsește”.

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Un punct slab pentru Dinamo este linia de mijloc, mai apreciază Cornel Dinu. Acesta se referă la cuplul Mărginean – Soro. „Dinamo mai are de lucrat la mijlocul terenului, pentru că Mărginean și Soro nu sunt niște jucători capabili să finalizeze, să trimită mingi pe culoar, mingi în spatele liniei adverse pentru atacanți”.

„Poate Dinamo să câștige titlul?”. Verdict ferm al lui Cornel Dinu după 2-2 cu CFR Cluj

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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