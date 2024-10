”Poate Dinamo să o bată pe FCSB?”. Răspunsul categoric dat în direct de Ioan Andone: ”Au cel mai bun atac”

Meciul din etapa a 13-a din SuperLiga atrage suporterii ca un magnet. și conducerea speră să bată recordul de asistență al echipei pe Arena Națională.

Ioan Andone, verdict clar înainte de Dinamo – FCSB

Legendarul fundaș Ioan Andone a mărturisit la că este încrezător că Dinamo poate câștiga partida împotriva campioanei FCSB și s-a arătat încântat de munca depusă de antrenorul Zelko Kopic.

ADVERTISEMENT

”(Poate Dinamo să bată FCSB-ul?) Poate, sigur. Am mare încredere că poate să reușească un rezultat pozitiv. Au pierdut foarte greu în campionatul ăsta și au cel mai bun atac din SuperLiga.

Cu toate că nu pare, când te uiți și vezi ce jucători are Dinamo în atac față de ce are FCSB sau ce are CFR Cluj sau ce are Rapid. Dinamo are un joc bun, cu construcție, se vede clar mâna lui Kopic aici. Era o prostie dacă îl schimbau în vară, că au fost discuții.

ADVERTISEMENT

Sunt diferențe, anul trecut a fost anul trecut cu tot ce s-a întâmplat și trebuie șters și au început totul de la zero și au început foarte bine. E clar că o victorie cu FCSB ar legitima și mai mult candidatura lui Dinamo la play-off”, a declarat Andone.

Încântat de gestul fanilor dinamoviști

Fost jucător și antrenor la Dinamo, Andone a salutat inițiativa suporterilor care le-au tradus în engleză jucătorilor străini din lot ce înseamnă un derby cu FCSB. ”Este un lucru bun, dar asta nu galeria trebuia să facă, trebuia să facă antrenorul și conducerea tehnică”, a afirmat el.

ADVERTISEMENT

”Poate nici antrenorul nu știe. Trebuie să-i traducă și lui Kopic (n.r. – antrenorul croat Zeljko Kopic)”, a spus Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dar Ioan Andone a replicat imediat: ”La cum joacă echipa, înseamnă că Kopic știe și românește”.

În ciuda faptului că este o legendă pentru clubul din Ștefan cel Mare, Ioan Andone a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

ADVERTISEMENT

”Mi-am găsit bilet la Dinamo – FCSB. Ne vom întâlni și toți foștii dinamoviști, Răducioiu, Dănciulescu, mai mulți. Nu am primit invitație de la Dinamo, am de la Superbet. Biletele le-am luat pentru niște prieteni. Nici nu am apelat la ei.

De obicei, foștii jucători primesc invitație atunci când echipa joacă pe teren propriu. Așa cum suntem sunați și de la FRF pentru meciurile echipei naționale. Și ne întreabă din timp dacă vrem să mergem la următorul meci. La Dinamo nu am fost întrebat niciodată. Asta ține de conducerea clubului”, a precizat Andone.

Andone, verdict clar înaintea derby-ului Dinamo - FCSB