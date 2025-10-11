Poate Dinamo să se bată la titlu în SuperLiga? Verdictul neașteptat al lui Ioan Becali: “Nicolescu nu a jucat fotbal de performanță, dar e brici!”

Startul de sezon bun al lui , îl face pe Giovanni Becali să aibă cuvinte de laudă la adresa echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Dinamo, una dintre favoritele la titlu în SuperLiga. Giovanni Becali nu a stat pe gânduri și a dat verdictul imediat

Fostul agent de jucători e de părere că toată strategia pe care echipa bucureșteană a implementat-o, bazată pe scouting de calitate, care a îmbinat fotbaliștii tineri cu cei experimentați, dă roade și rezultatele se văd și ar putea aduce o mare surpriză la finalul stagiunii. Concret, , chiar și fără întăriri, și îl laudă pe președintele grupării, Andrei Nicolescu, pentru acest fapt.

„Și așa Dinamo se bate la titlu, e periculoasă. Între Dinamo și Rapid eu spun că e meci de egal. Dinamo se bate la campionat, pentru că a închegat un prim 11 cu care face ravagii. Nu aș spune tot lotul, că nu știu dacă sunt de valoarea titularilor. Are un mijloc bun, până și scoțianul ne încântă cu dârzenia lui. Intră, provoacă adversarul, zici că e viking, șmecher. Opruț e la națională, Cîrjan e la națională, câștigul lor, Musi, luat de la FCSB.

Îl pregătesc pe Mazilu, care a fost decisiv la Farul când au luat titlu. O să-și revină și el, o să fie important.. Mai caută și jucători acum, caută și jucători tineri, pentru viitor. Andrei Nicolescu nu știu dacă a jucat fotbal, dar se pricepe, vă dau cuvântul meu, e brici. Are niște băieți la scouting care se pricep, stau tot timpul în fața calculatorului”, a spus Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Ce spune Giovanni Becali de conflictul Andrei Nicolescu – Victor Angelescu. Dezvăluire incredibilă: președintele lui Dinamo, în probe la PSG

Giovanni Becali a fost întrebat de Horia Ivanovici despre conflictul existent între Andrei Nicolescu și Victor Angelescu, cei doi conducători care se înțeapă ori de câte ori au ocazia. Acesta spune că are o relație bună cu ambii, iar motivul din spatele disensiunilor ar putea să fie legat de perioada în care ambii au lucrat la formația giuleșteană. De asemenea, Giovanni Becali a dezvăluit și un detaliu ce poate fi găsit în următoarea revistă FANATIK.

„Andrei Nicolescu poate e gelos pe Angelescu că a rămas președinte la Rapid. Bine, și Nicolescu conduce Dinamo. Amândoi sunt băieți de treabă, civilizați, răspund imediat la telefon. Eu am o relație extraordinară cu amândoi. A jucat fotbal Nicolescu când era copil? Cred că la PSG a fost în probe, că a făcut și studii acolo, eu așa știu”, a mai spus Giovanni Becali.

Clasamentul SuperLigii, Cum stau Dinamo și Rapid în ierarhia campionatului

După cele 12 etape care au trecut din SuperLiga României, ediția 2025-2026, liderul la zi al campionatului este unul surprinzător, FC Botoșani. Totuși, imediat în urmărirea moldovenilor se află cei de la Rapid. Giuleștenii sunt la egalitate cu trupa lui Leo Grozavu, 25 de puncte, însă au un golaveraj mai slab: +10, față de +13 al moldavilor. Lupta pentru primele locuri este însă foarte strânsă și departe de a se încheia.

Pe locul 3 este Universitatea Craiova, cu 24 de puncte, iar pe locul 4, în așteptarea derby-ului, se află cei de la Dinamo, cu 23 de puncte. Campioana de anul trecut a SuperLigii, FCSB, ocupă poziția a 11-a, asta după ce ultima rundă a adus o victorie cu oltenii, 1-0. Rămâne de văzut care va fi clasamentul la finalul turului, pentru că urmează etape foarte interesante, cu meciuri care mai de care mai tari și mai pasionante.

