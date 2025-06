”Poate era în sevraj”. Ipoteză controversată despre moartea lui Cirpian Pian lansată de celebrul criminolog Liviu Chesnoiu

Decesul lui Ciprian Pian ridică în continuare semne serioase de întrebare! Criminalistul Liviu Chesnoiu, colonel în rezervă, analizează moartea suspectă a interlopului din clanul Duduianu. Celebrul anchetator sugerează o nouă ipoteză, și anume că deținutul ar fi putut fi în sevraj și nu ar fi spus tot personalului medical.

”Poate a fost în sevraj”. Ipoteza controversată a fostului colonel Chesnoiu despre moartea lui Cirpian Pian

În contextul numeroaselor întrebări care în penitenciar, FANATIK a discutat cu fostul colonel Liviu Chesnoiu, specialist în criminologie, fost psiholog criminalist și expert poligraf, pentru a înțelege mai bine ce s-ar putea ascunde în spatele acestui caz. Expertul a subliniat că, în lipsa fișei medicale complete a deținutului, orice scenariu rămâne la nivel de ipoteză, însă nu a exclus posibilitatea ca starea acestuia să fi fost influențată de un sevraj nediagnosticat.

„După umila mea părere de colonel criminolog, atâta timp cât nu avem fișa medicală a pacientului, nu e bine să ne hazardăm și să venim cu tot felul de presupoziții. În mod normal, cineva care se prezintă la un cabinet medical, în penitenciar, unde este asigurată o gardă non-stop 24 din 24 de ore, cu o asistentă și semnalează faptul că ar avea dureri, i se dă ceva medicamente. Un calmant sau ceva de genul acesta.

Despre morți numai de bine, eu nu vreau acum să spun de rău, dar de ce avea criza aceasta. Vedeți, dumneavoastră, nu știu dacă el a fost foarte sincer, poate era în sevraj și n-a spus. Poate că i-a fost teamă, rușine, și așa mai departe. Când te duci acolo, trebuie să spui tot. Că ai probleme de sănătate, diabet sau altele, pentru că se face o fișă acolo și se bifează toate aspectele acestea. Dar, dacă un om este în sevraj, dacă are probleme de genul acesta… Poate că nu a fost vorba de așa ceva. E o ipoteză.”, a declarat criminalistul Liviu Chesnoiu, pentru FANATIK.

Fostul criminalist indică posibilă culpă medicală în cazul morții lui Cirpian Pian

Pe lângă posibila stare de sevraj, Chesnoiu atrage atenția și asupra modului în care a fost gestionată intervenția medicală de urgență. Acesta ridică semne de întrebare legate de absența unui medic în echipajul de salvare și de interpretarea simptomelor acuzate de Cirpian Pian înainte de deces.

„Acum, că a venit salvarea fără medic, ce să vă spun eu, paramedicii aceștia care vin sunt instruiți să facă tot felul de manevre de resuscitare. Dar vedeți, durerile acestea, simptomele acestea pe care el le-a semnalat, nu ne conduc către preinfarct. Nu știu care este concluzia medicului legist, dar infarctul acesta dă niște semnale mai înainte, nu așa, la secundă.

Vedeți dumneavoastră, trebuia investigat, nu doar pentru simptomul acela, pentru că de multe ori simptomele sunt înșelătoare. Te doare undeva, dar de fapt cauza este mult mai profundă. După părerea mea de colonel criminolog, o comisie medicală se va întruni și se vor face cercetări, nu contează cine a fost el, săracul. Acum, să vedem dacă e o culpă medicală, e un malpraxis, e ceva acolo!…

Poate stresul de acolo să fi agravat starea sănătății lui. Păcat că el s-a dus pe picioare până la salvare, trebuia pe targă frumos”, a mai punctat expertul.

Liviu Chesnoiu atrage atenția asupra neglijenței din sistemul penitenciar în gestionarea cazurilor medicale

În opinia , un aspect esențial care nu ar trebui ignorat este modul în care sunt gestionate cazurile medicale în sistemul penitenciar. Specialistul consideră că orice pacient aflat în detenție beneficiază de o evidență clară a istoricului său medical, iar cadrele sanitare ar trebui să țină cont de acest lucru în momentul în care apar probleme de sănătate.

„Ca pacient în penitenciar, când știi că ai probleme de sănătate, spui și primești un diagnostic și un tratament medicamentos. Nu te duci atunci când te apucă durerea. Poate că a mai avut astfel de stări, poate că le-a trecut cu vederea, pentru că era tânăr. La 30 și ceva de ani nu poți să pățești așa ceva. Nu știu cât era ponderal sau supraponderal. De asemenea, când se fac analizele medicale, te ia cu mama, cu rudele, tot istoricul.

Acolo are o fișă medicală, are un dosar medical, trebuia deschis dosarul ăla iar asistenta trebuia să se uite. Ce probleme de sănătate are pacientul acesta? Dar poate că în panica creată de la dureri, nu știu ce să vă spun… Așa, din avion analizând lucrurile, există, cum v-am zis, un istoric medical acolo de care trebuia să se țină cont.”, a explicat criminalistul, pentru FANATIK.

Chesnoiu dezvăluie adevărul dur despre intervenția medicală în penitenciar și ridică semne de întrebare privind lipsa echipajului complet!

Chesnoiu a subliniat și rolul personalului medical din penitenciar în intervenția de urgență, evidențiind faptul că asistenta de serviciu a acționat conform competențelor sale. El a precizat că responsabilitatea pentru lipsa unui echipaj complet aparține serviciului de urgență și că situația va fi investigată cu atenție.

„Manevre de resuscitare ar trebui să le facă și doamna asistentă de acolo de la penitenciar, dar poate că a văzut mai mult decât putem noi să ne imaginăm și a chemat salvarea. Acum ea n-are nicio vină că n-a venit o salvare echipată cu absolut tot ce trebuia. Poate că asta era mai aproape de penitenciar și s-a dus acolo.

Se va face oricum o analiză pentru că, vedeți dumneavoastră, e vorba de un om. Nu discutăm despre ce este vorba aici și cine e personajul acesta, pentru că este un om și trebuia tratat.”, a încheiat cunoscutul colonel criminolog Liviu Chesnoiu.

Moarte suspectă în Penitenciarul Jilava. ANP face primele precizări oficiale: „Pacientul nu avea afecțiuni cronice”

Miercuri seara, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a transmis un comunicat oficial privind decesul lui Ciprian Pian, pe numele lui real Laurențiu Duduianu, din Penitenciarul București-Jilava, produs în noaptea de 7 spre 8 iunie 2025. Conform instituției, o echipă de control mixtă investighează împrejurările tragediei, iar concluziile vor fi puse la dispoziția autorităților competente.

Potrivit datelor transmise, deținutul nu figura în evidențele medicale cu afecțiuni cronice și nu avea un istoric patologic semnificativ. Cu o zi înaintea decesului, acesta a fost la cabinetul medical doar pentru o verificare de rutină a tensiunii arteriale, fără să reclame simptome îngrijorătoare.

Totuși, în noaptea incidentului, pacientul s-a prezentat la cabinetul medical de două ori. Prima dată, la ora 23:29, acuza dureri toracice, însă starea generală era bună, iar parametrii vitali se încadrau în limite normale. Situația a fost tratată ca o posibilă nevralgie intercostală, iar pacientului i s-au oferit antiinflamatoare pentru autoadministrare.

La ora 23:44, bărbatul s-a întors la cabinet, acuzând vărsături și o extindere a durerilor spre brațul stâng și gât – semne care au determinat personalul medical să apeleze serviciul de urgență 112.

Ambulanța a ajuns la ora 00:04, iar după investigații, inclusiv un EKG, s-a decis transferul la un spital civil. La ora 00:19, în timpul pregătirii pentru transport, pacientul a intrat în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare au fost începute imediat, iar un al doilea echipaj SMURD cu medic a intervenit la ora 00:47. Din păcate, decesul a fost declarat la ora 01:38.

ANP precizează că dreptul la asistență medicală este garantat pentru toate persoanele aflate în detenție și că toate urgențele sunt tratate cu maximă seriozitate. Verificările interne continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.