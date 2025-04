„Poate FCSB să câștige titlul în Giulești?”. Marian Iancu și Robert Niță au luat foc în direct: „Niciodată! Nu există așa ceva!”

Se anunță un meci de foc în acest weekend. FCSB merge în Giulești pentru derby-ul cu Rapid, o echipă aflată într-o situație complicată. Elevii lui Marius Șumudică sunt cu moralul la pământ după eliminarea din semifinalele Cupei României.

Rapid – FCSB, duel de foc pe Giulești

El și-ar fi dorit să-i vadă pe giuleșteni într-un meci cu trofeul pe masă, în fața celor de la CFR Cluj, însă acest lucru nu se va întâmpla, întrucât miercuri seara Hermannstadt s-a impus cu 2-1 pe teren propriu.

„Nu am dezamăgiri pentru că nu am avut așteptări. Mi-aș fi dorit finala de Cupă. Mi-aș fi dorit să ajungem în finală cu CFR. Era altfel. Nimic nu s-a întâmplat. Poate mai repede aici sunt dezamăgit. Post factum. De echipă nu sunt dezamăgit. Nu am avut așteptări mai mari”, a declarat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță și Marian Iancu au luat foc la întrebarea „Poate câștiga FCSB titlul în Giulești?”

Moderatorul emisiunii, Cristi Coste, a ridicat o întrebare interesantă în platou. El a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să obțină o victorie colosală în Giulești, care să-i facă pe roș-albaștri aproape campioni. Robert Niță și Marian Iancu au declarat, pe rând, că acest lucru e imposibil.

„Niciodată. Nu are cum să câștige. În Giulești nu au voie să câștige nimic”, a spus Robert Niță.

„Așa ceva nu există. Ca olteanul cu cămila. Nici nu vreau să mă chinui să-mi imaginez cum ar fi așa ceva. În Giulești e greu. Și echipa se cuplează altfel. E o răutate acolo. Și arbitrilor le e frică. Să vină, să le fie frică”, a adăugat Marian Iancu.

Cu o victorie, roș-albaștrii ar fi aproape siguri de titlu în Superliga. Totuși, mai sunt meciuri de jucat, iar ierarhia încă poate suferi modificări.