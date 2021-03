Poate fi Covid-19 transmis prin intermediul pâinii neambalate? Anunț de ultimă oră al ANSVSA

Pâinea neambalată nu transmite Covid-19, contrar unui spot publicitar care a speriat populația în plină pandemie, anunță ANSVSA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis că reclama respectivă induce în eroare consumatorii.

O reclamă prezintă la TV următoarea ipoteză: pâinea neambalată transmite Covid-19, lucru fals, conform ANSVSA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pâinea neambalată nu transmite Covid-19, anunță ANSVSA

„Ca urmare a apariției în spațiul public a spotui publicitar prin care se solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) reglementarea comercializării produselor de panificaţie neambalate, inducându-se ideea că pâinea neambalată poate constitui o sursă de îmbolnăvire de COVid-19, instituția a organizat o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor de profil, pentru a informa și a clarifica necesitatea unei astfel de acţiuni, precum şi de a analiza impactul negativ care poate fi generat pe piaţa produselor respective prin mediatizarea de informații eronate”, a transmis ANSVSA printr-un comunicat de presă.

Reprezentanți ai Asociaţiei “Preţuieşte Calitatea” au refuzat să participe la o astfel de întâlnire. Reprezentanții asociațiilor și patronatelor din domeniul panificației s-au plâns că informațiile eronate din spațiul public au dus la pierderi economice importante pe piața produselor de panificație neambalate.

ADVERTISEMENT

Ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) și EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut, susțin exact același lucru.

Ca urmare a acestor date, ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată, ANSVSA a asigurat consumatorii că pâinea și produsele de panificație neambalate nu prezintă risc de îmbolnăvire, orice informație care susține contrariul fiind fake news.

„Experții” au făcut un experiment în toamna anului trecut și au constatat că virusul poate rezista 3 ore pe pâinea neambalată, în anumite condiții speciale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Concluzia este că virusul este remanent, adică el există pe eşantioanele din pâine un anumit interval de timp după care rămân doar fragmente ARN, care nu prezintă un pericol atât de mare. O a doua concluzie a fost că virusul nu poate să penetreze materialul din polipropilena, din care este confecţionat ambalajul, motiv pentru care s-a constatat că este mult mai sigur să folosim pâinea ambalată”, a transmis Cornelia Nechita, cercetător al Universității București.