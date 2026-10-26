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”Poate fi folosit doar pe post de greutate într-un galantar pe un cântar!”. Cornel Dinu, fără milă cu titularul din FCSB – Rapid 4-1

Traian Terzian
26.10.2026 | 16:04
Poate fi folosit doar pe post de greutate intrun galantar pe un cantar Cornel Dinu fara mila cu titularul din FCSB Rapid 41
EXCLUSIV FANATIK
Cornel Dinu (78 de ani), reacție dură după derby-ul FCSB - Rapid 4-1. Sursă foto: colaj Fanatik
Cornel Dinu consideră că victoria obținută de FCSB în fața Rapidului a venit pe fondul jocului modest al giuleștenilor și a făcut praf un jucător.
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Deloc impresionat de meciul dintre FCSB și Rapid, Cornel Dinu (78 de ani) a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că succesul ”roș-albaștrilor” a fost facilitat de prestația extrem de slabă a echipei lui Daniel Pancu. Mai mult, ”Mister” a scos formația lui Laurențiu Reghecampf din lupta la titlu în acest sezon.

Cornel Dinu, fără milă după derby-ul FCSB – Rapid 4-1

Fostul mare internațional a remarcat faptul că FCSB a crescut din punct de vedere fizic odată cu revenirea pe banca tehnică a lui Laurențiu Reghecampf, dar nu s-a arătat entuziasmat de evoluția lui Aymen Boutoutaou în derby-ul cu Rapid.

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”Este o revenire doar fizică a FCSB-ului în fața unei echipe penibile în ceea ce înseamnă prezența în teren ca dinamică, este vorba de Rapid. Cel mai prost joc pe care l-am văzut la această echipă de foarte mult timp.

Se vede că pregătirea de sorginte germană pe care Reghecampf a adus-o a renăscut pe undeva această echipă care s-a impus în fața unui Rapid jalnic. Un marfar pe prima scenă a fotbalului românesc în ultimele 2-3 partide.

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(n.r. – Este Boutoutaou un jucător peste media campionatului?) Să mai așteptăm, pentru că nu putem spune că Rapid a însemnat o baricadă în fața atacanților de la FCSB. Boutoutaou practic a marcat cu un șut din afara careului și cu unul din apropiere, cred că FCSB a profitat mai mult de slăbiciunea Rapidului decât de propriile veleități de joc ofensiv. Dar și FCSB a avut o groaznică prezență în ceea ce înseamnă jocul de atac. Garita nu poate fi folosit decât pe post de greutate într-un galantar pe un cântar”, a declarat Cornel Dinu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Ce șanse are FCSB la titlu?

Întrebat dacă FCSB se poate gândi la titlu sau măcar să intre în lupta pentru trofeu odată cu întoarcerea lui Laurențiu Reghecampf, fostul jucător și antrenor de la Dinamo a precizat că nu îi vede pe ”roș-albaștri” să se poată implica în această bătălie.

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”Reghecampf a anunțat că va câștiga zece partide, este greu de crezut. Oricum s-au chinuit în primele două partide să câștige, iar acum s-au distanțat pe prestația foarte slabă a Rapidului. Nu cred că în campionatul acesta FCSB va reuși să câștige titlul.

Ajunge probabil în play-off, dar în niciun caz să câștige titlul. Și Craiova, și Dinamo, dacă Dinamo își va reconsidera jocul de atac, mi se par superioare”, a spus Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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