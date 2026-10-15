„Poate fi meciul lui Baiaram! Ce zici, Fane?” Craiova – Getafe, trei lucruri cu DA, alte trei cu NU pentru olteni!

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Universitatea Craiova – Getafe este primul meci în grupa de Conference League pentru campioana României. Cu adversari precum Brighton, FC Copenhaga, Kairat Almatî, Inter Escaldes sau Egnatia (ca să enumerăm tot programul), Craiova se gândește clar la calificarea în primăvara europeană. Debutul este foarte important, probabil că obiectivul primordial pentru meciul cu Getafe fiind cel puțin un punct. Cum se poate bifa acest lucru?

Trei lucruri pe care trebuie SĂ LE FACĂ oltenii în Universitatea Craiova – Getafe

1. Să joace inteligent ambele faze și să nu se precipite. Este genul de meci de hărțuială, de sârmă ghimpată, mai ales că adversarul nu este unul care să se arunce peste tine. Pe analiza pe care am făcut-o și la FANATIK SUPERLIGA, s-a detaliat . Getafe este o formație căreia nu-i place mingea, preferă contrele și momentele de panică ale adversarului. Faptul că cea mai bună posesie a spaniolilor în ultimele meciuri a fost 43 la sută spune multe. Craiova trebuie să fie inteligentă și să vâneze cu atenție ocaziile. Poate fi meciul în care Ștefan Baiaram să iasă la tablă și să le arate tuturor ce genă de fotbalist are. Ce zici, Fane?

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2. Să se încarce cu energia publicului pentru că așteaptă de mult timp o astfel de partidă pe „Oblemenco”. Cu siguranță stadionul va fi un atu important pentru jucătorii lui Coelho, astfel că adrenalina care coboară din tribună pe gazon trebuie folosită în sens pozitiv. Bineînțeles că oamenii din tribune vor fi nerăbdători, ca toți oltenii. Jucătorii în schimb trebuie să fie lucizi mai mult de 90 de minute. Să ia doar „hei”-ul, nu și „rup”-ul din energia venită de la fani.

3. Să demonstreze că experiența de cupe europene pe care au acumulat-o în ultimul an o pun în slujba rezultatului, al punctelor și al banilor care vin din aceste participări. Craiova are jucători maturi la această oră, care au învățat și din victoriile din sezonul anterior, dar și din drama de la Atena. Acum totul trebuie calculat la nivel internațional, unde cea mai mică scăpare te poate costa. știe că e important fiecare punct, mai ales că întâlnești un adversar important. Cu siguranță că și-au făcut calcule, astfel că pentru așteptata calificare în primăvară nu ar fi rău niciun egal, având în vedere că victoriile la îndemână le aștepți în Andorra și acasă cu Egnatia.

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Trei lucruri pe care trebuie SĂ LE EVITE oltenii la primul meci în Conference League

1. Să încerce să nu se gândească niciun moment că au în față o reprezentantă din La Liga, poate cel mai valoros campionat din lume în acest moment, deși cărămizile de bani sunt în Premier League. Dacă spui că doar în ultimele două zile, cele de Liga Campionilor, și-au câștigat meciurile îți dai seama că Getafe nu poate fi vreo „găină” de jumulit cum lasă de crezut unii super-optimiști. Oltenii care intră în teren trebuie să fie setați pe ce au ai de făcut, nu pe pedigree-ul campionatului din care vine adversarul din Madrid.

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2. Să nu ia gol repede, așa cum au făcut-o în multe partide importante din acest început de sezon, mai ales la nivel european. Dubla cu Levski Sofia a fost dinamitată și, practic, ratată tocmai pentru că Universitatea Craiova a încasat gol rapid. Și la Sofia, și la returul de la Craiova! Într-adevăr, lucrurile s-au mai reglat în ultimele meciuri la olteni, dar parcă perspectiva europeană le creează uneori emoții mult prea mari pentru evenimentul în sine.

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3. Să evite pe cât posibil discuțiile care nu-și au rostul cu arbitrii. Brigada slovenă este tânără, cu David Smajc (37 de ani) la centru, un arbitru care scoate rapid cartonașul galben din buzunar. A dat 26 de avertismente în cele 6 meciuri pe care le-a condus în acest sezon, la care se adaugă și două „roșii”. Jucătorii lui Coelho trebuie să fie foarte atenți, mai ales că este doar primul meci în grupa de Conference. Sunt de evitat nervi și reacții la Erevan, costaricanul fiind suspendat acum.