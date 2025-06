„Poate fi următoarea Teodora Marcu!”. Ada Maria, una din victimele rețelei care vânează femei pe internet, trage un semnal de alarmă

Ada Maria Ileana, una dintre victimele celui mai recent caz de hărțuire în mediul online, trage un semnal de alarmă cu privire la conținuturile postate pe două dintre site-urile care au oripilat pe toată lumea. Influencerița, la fel ca alte figuri cunoscute din online precum Rux și Opulență, trage un semnal de alarmă, via FANATIK legat de subiectul care a consternat mediul virtual în ultimele ore.

Un nou caz de misoginism și hărțuire șochează România. Mii de poze cu femei, postate pe o platformă fără acordul lor, folosite pentru povești fanteziste

Presa locală din Constanța a scos la iveală un caz de-a dreptul revoltător. Pe două site-uri în care internauți vorbesc despre fanteziile lor neortodoxe, implicate fiind și minore, apar mii de fotografii cu femei, surprinse fără acordul lor, în ipostaze suspecte, de pe stradă, de la saloanele de înfrumusețare, ori de pe plajă, dar asta nu e tot!

Pe site-urile cu conținut pornografic, unde există și un fel de forum în care diverși bărbați își exprimă cele mai șocante fantezii, perversiuni greu de descris (unele incestuoase), există și imagini cu persoane cunoscute în ipostaze fake. Este cazul Adei Maria Ileana, fostă concurentă în show-ul Love Island de la PRO TV, fostă Miss World România în 2023 și, de asemenea, politilog și activistă civic.

Ada ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a aflat de existența unor fotografii cu ea dezbrăcată, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. A fost un șoc atunci când a aflat de existența unuia dintre cele două site-uri și, inițial, s-a gândit că nu are ce să facă. Apoi, după ce s-a interesat, a descoperit că lucrurile nu pot rămâne așa și există o șansă pentru a opri acest fenomen considerat unul ”bolnav”.

Ada Maria Ileana, tânăra care a reprezentat România la Miss World 2024, una din victime: „La mine a fost direct deepfake, a fost un șoc”

„Eu știu de alaltăieri seară, înainte să apară în online toată nebunia asta. Eu țin legătura cu mai multe creatoare de conținut din online și au anunțat că este cazul ăsta, să ne uităm ce a apărut, am zis să mă uit și eu să văd ce e pe site-ul respectiv și am intrat în secțiunea asta despre femei în spațiul public și am zis că există o șansă foarte mare să fiu și eu pe acolo, în ideea că am apărut și eu pe la televizor. Și am zis hai să caut și nu mare mi-a fost surpriza când m-am și găsit.

Nu mă așteptam să fie deepfake, mă așteptam, de exemplu, ca în cazul altor fete, să fie poze în costume de baie. Erau și niște comentarii oribile pe marginea acestor poze. La mine a fost direct deepfake.

„Teoretic, nu e ilegal, per se”

A fost un șoc, pe de altă parte a fost și ideea că nu mă mai aștept la nimic sau că mă aștept la ce e mai rău. Inițial, am avut o stare de: nu am ce să fac, aia e, încă o experiență cu bărbați dubioși online… Mă gândeam că o să uit și aia e.

Apoi am zis: hei, nu e chiar ok chestia asta. Dacă tot mi s-a întâmplat acest lucru, mă întrebau toți dacă depun plângere. Din câte știu eu, deepfake-urile erotice nu sunt reglementate în niciun fel. Teoretic, nu e ilegal, per se. S-ar putea interpreta pe baza legilor în vigoare că a fost un atac la viața privată, că s-ar putea încadra la legea aceea despre revenge porn, dar e cu dacă și cu parcă”, a povestit Ada Maria Ileana, pentru FANATIK.

România trebuie să respecte o directivă dată de UE anul trecut, prin care și deepfake-ul instrumentat împotriva femeilor să fie considerat, legal, tot o formă de violență. În caz contrar, riscăm sancțiuni

Ce spune legea în cazurile femeilor care sunt folosite în scopuri erotice, obiectificate cu ajutorul AI? Ei bine, reglementările din țara noastră nu sunt foarte clare, însă în urma unei directive date de Uniunea Europeană în anul 2024 și deepfake-urile folosite împotriva femeilor sunt considerate tot o hărțuire. Doar că… pentru asta, Parlamentul trebuie să vină cu o inițiativă legislativă. Timp ar fi, dar până în iunie 2027. În caz contrar, ne-a spus Ada Maria, România va fi sancționată de Uniunea Europeană.

„În teorie, se aplică ideea de copyright și drepturi de imagine, dar astea se rezolvă în marea majoritate civil. Nu vorbim despre un proces penal. Aici e vorba despre o faptă de hărțuire sexuală. Uite, am vorbit cu Florina Presadă, care este inițiatoarea legii împotriva revenge porn și și mi-a spus că ea când a inițiat legea în 2019 nu era tehnologia AI atât de avansată. Nu se vorbea de asta, nu s-a știut că trebuia inclus în această lege. Între timp, există și legislație europeană, care presupune că trebuie semnalate toate materialele realizate că inteligența artificială.

Până la ce dată ar trebui ca România să incrimineze, prin lege, nu doar declarativ, deepfake-ul erotic

Site-urile și platformele sociale sunt obligate să le dea jos dacă sunt semnalate astfel de chestii, dar în continuare nu este incriminat prin AI Act așa ceva, dar, în schimb, Uniunea Europeană a dat o directivă în 2024, prin mai, care se referea la violența împotriva femeilor, care include această idee de a incrimina deepfake-ul erotic.

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să incrimineze deepfake-ul erotic până în iunie 2027. La noi în Parlament îți pot spune, pentru că m-am interesat, nu există nicio inițiativă în acest sens. Nu s-a apucat nimeni de făcut o inițiativă legislativă în acest sens, dar dacă în cei doi ani pe care îi mai avem o să primim din nou sancțiuni de la Uniunea Europeană. Nu că n-am primit deja foarte multe”, a completat Ada Maria, în conversația purtată cu FANATIK.

Ada Maria: „Acest grup s-a mutat pe Telegram deja”

Ada ne-a povestit și ce a șocat-o extrem de tare, dincolo de pozele pe care le-a văzut cu ea, falsificate cu ajutorul tehnologiei avansate: o poveste în care un tată vorbește despre cât de mult își iubește fetița de 14 ani și nu ne referim aici la iubirea paternală.

„Ideea este că atunci când am postat clipul, conștientă de acest vid legislativ, dacă tot am trăit prin această experiență oribilă și traumatizantă, hai să vorbesc despre asta public și să avem această legislație care să protejeze femeile, pe toată lumea de fapt. Se pot genera filme întregi, nu e vorba doar despre fotografii. Se pot face asta cu copiii. Am văzut pe acest site o poveste oribilă a unui tată care se masturba cu lenjeria intimă a fetiței sale de 14 ani, oribil. Dar asta se întâmplă și pe Reddit, și pe X, pe multe alte platforme.

Acești agresori se întrunesc și se încurajează unii pe ceilalți. Am înțeles că acest grup s-a mutat pe Telegram deja. Nu putem doar să închidem aceste site-uri, este insuficient. Soluția este să urmărim penal și să pedepsim penal acești agresori astfel încât să existe consecințe reale pentru comportamentul ăsta. Dacă nu se iau măsuri, fenomenul acesta va continua necontrolat. Eu, teoretic, pot să fac plângere, dar legal nu am ce să fac și gândește-te ce presupune un astfel de proces.

Presa din Constanța scrie că individul care deține site-urile ar fi fan Gheorghe Dincă

Acum, după clip, pentru că a fost acest val, eu am început deja să propun această inițiativă în Parlament, prin puținele femei care sunt în Parlament, căci reprezentarea femeilor este de 20%, de nivelul Africii Subsahariene și apoi ne mirăm că legile pentru femei sunt blocate și stau pe acolo ani de zile. Și asta cu revenge porn a durat patru ani până au trecut-o”, ne-a mai spus Ada Maria Ileana.

Ada Maria a comentat și reacția Poliției Română în acest caz, care a transmis într-un comunicat că tratează cu prioritate cazurile femeilor hărțuite, sub orice formă ar avea loc această faptă. Vedeta consideră că este o glumă, dat fiind cazul Teodorei Marcu, ucisă de bărbatul cu care a avut o relație când era adolescentă.

De asemenea, potrivit , care citează surse judiciare, se pare că bărbatul care ar deține platforma pentru adulți ar fi fost identificat. Ar fi vorba despre un cetățean cu numele Dionisie, care s-a declarat fanul lui Gheorghe Dincă, bărbatul care le-a ucis pe Luiza și Ada Maria a mai aflat, din presă, că individul care ar da acum explicații în fața polițiștilor ar fi hărțuit mai mulți timp o minoră și se teme ca nu cumva să ne trezim cu o următoare Teodora Marcu dacă nu se iau măsuri ferme. Apoi, Ada ne-a mai zis că a luat legătura cu câteva dintre fetele ale căror poze au fost postate pe site-urile suspectului. Se pregătește o plângere penală extinsă din partea Centrului FILIA.

Suspectul, acuzat că ar hărțui o minoră: „Poate fi următoarea Teodora Marcu”. Centrul FILIA face plângere penală extinsă în acest dosar

„Am văzut și vorbit cu câteva, două, trei dintre cele care aveau poze acolo. M-au și susținut, dar nu știu din victimele propriu-zise postate random de pe stradă. Știu că se pregătește de la Centrul FILIA o plângere penală pentru treaba asta, una extinsă. Lucrurile se mișcă, dar tot din partea societății civile, nu din partea statului. Am văzut inclusiv declarația de la Poliția Română, care mi s-a părut o glumă. Mi s-a părut o glumă proastă să spui că se tratează cu prioritate aceste cazuri împotriva femeilor, având în vedere ce s-a întâmplat de curând cu Teodora.

Să nu uităm că agresorul a postat ani de zile despre ea. La fel și domnul ăsta care are site-ul, l-au și găsit. Și el hărțuiește de ani buni o minoră și postează despre ea pe toate platformele astea și nimeni nu face nimic. Cum poate să spună poliția că tratează cu prioritate astfel de cazuri din moment ce fata asta poate fi oricând următoarea Teodora Marcu, în timp ce site-ul ăsta există și site-urile celelalte. Au existat sesizări la poliție din 2019, din 2020. Ne facem că ne pasă pentru că s-a ultragiat populația din online, dar important e să punem presiune, să fie constantă”, a încheiat Ada Ileana.

În mediul online, există deja o petiție prin care se cere de urgență închiderea site-urilor deținute de Daniel Marian Dionisie,