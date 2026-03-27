Poate Gică Hagi să califice România la un turneu final? Gigi Becali, Marius Șumudică și invitații Fanatik SuperLiga, verdict în direct

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Regele” îi va lua locul lui Mircea Lucescu, care după 0-1, cu Turcia, a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” n-au mai ajuns la turneul final din 1998.

Toate speranțele în Gică Hagi

Gică Hagi va prelua frâiele echipei naționale, echipă pe care a mai condus-o în anul 2001, după Mircea Lucescu a ratat calificarea la CM 2026, iar primul obiectiv al „Regelui” va fi calificarea la Euro 2030. „(n.r. – Ce poate să facă Hagi cu actualii jucători) Sunt aceiași jucători. Nu îți ascund faptul că sunt impresionat pe poziția de fundaș central de Coubiș de la U Cluj. Mă întrebam cum ar arăta naționala cu Coubiș fundaș central.

Și după ce Burcă nu va mai veni la echipa națională, aș vedea un cuplu Coubiș – Drăgușin la echipa națională”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Eu cred că Hagi va schimba sistemul. Va juca sistemul de la Farul. Va juca 4-3-3. Dar o să vedem, e diferit față de echipa de club. La club pot să îți aduci un brazilian, un argentinian”, a intervenit Vivi Răchită.

Gigi Becali așteaptă cu nerăbdare sosirea „Regelui”

Latifundiarul din Pipera e convins că „tricolorii” vor juca un fotbal ofensiv odată cu revenirea „Regelui” pe banca tehnică. La precedentul mandat, Hagi a plecat după doar două meciuri, când România a pierdut barajul cu Slovenia de calificare la CM 2002. „O să vină Hagi și o să vezi echipă națională. O să vezi că o să facă. Lasă, bă, că nu avem noi jucători, dar avem ceva potențial să dăm 3 pase acolo. Să vezi ceva acolo, cât de cât. La Hagi nu există, cum zice el, eu joc fotbal, nu stau să mă apăr”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Mandatul lui Mircea Lucescu la echipa națională a României se va termina pe 31 martie, după amicalul Slovacia – România. Pentru „Il Luce” a doua experiență pe banca primei reprezentative a început 6 august 2024. Marius Șumudică e sceptic chiar și după venirea lui Hagi la cârma naționalei. Antrenorul consideră că „tricolorii” nu au calitatea necesară pentru a face minuni. „Mi-e teamă că așa va fi și de acum încolo. Mircea Lucescu a scos maximum din ce se putea cu acești jucători”, a declarat fostul antrenor de la Al Okhdood.

În asentiment cu Marius Șumudică este și fostul său coleg de la Rapid, Dănuț Lupu. Gică Hagi va debuta oficial pe banca echipei naționale în Grupa B4 din UEFA Nations League, în luna septembrie, acolo unde „tricolorii” se vor duela cu Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia.

„Ok, va veni noul selecționer. Îmi doresc din tot sufletul ca Hagi să ne ducă la următorul turneu final. Dar el e un antrenor căruia îi place să antreneze zi de zi. Îi va avea 2 zile la trei-patru luni. E mult mai greu să fii antrenor la națională decât la o echipă de club. Gică e un antrenor foarte bun, dar nu e un tip care să aibă răbdare. Mi-e frică că în astea 2-3 zile pe care le va avea la dispoziție cu jucătorii la națională nu știu cât e de benefic pentru cariera lui de antrenor. Cine nu își dorește să ajungem iar la un European sau la un CM? Dar mi-e greu să cred că Gică va reuși. Gică tot declară că vrea să construiască o echipă. Păi nu poți să construiești în 2 zile la 3 luni”, a declarat și Dănuț Lupu.