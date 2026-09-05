Sport

„Poate îl dăm!”. Gigi Becali, anunț major înainte de Dinamo – FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că un jucător de la FCSB ar putea să semneze în următoarea perioadă cu o rivală din SuperLiga. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
05.09.2026 | 15:31
Poate il dam Gigi Becali anunt major inainte de Dinamo FCSB
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Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Eddy Gnahore (32 de ani) ar putea să plece de la FCSB. FOTO: Sport Pictures
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FCSB urmează să oficializeze sosirea lui Karlo Muhar, iar în acest context Eddy Gnahore (32 de ani) ar putea să plece de la formația „roș-albastră”, deși a semnat chiar în această vară, din postura de jucător liber, după plecarea de la Dinamo. Evoluțiile francezului nu au fost pe placul lui Gigi Becali (68 de ani), iar patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit că Gnahore ar putea să plece la CFR Cluj.

Eddy Gnahore, la CFR Cluj? Gigi Becali a făcut anunțul

Eddy Gnahore ar putea să plece de la FCSB la doar două luni după ce a semnat, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, iar Gigi Becali a confirmat că fostul jucător al lui Dinamo ar putea să ajungă la CFR Cluj. „O să vedem, o să vorbesc și poate îl dăm, da. Nu are nicio legătură cu transferul lui Muhar.

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Acum am auzit (n.r. despre varianta CFR). O să vedem ce va fi”, a declarat patronul „roș-albaștrilor”, conform Digi Sport. Mijlocașul francez a strâns 7 prezențe în toate competițiile la FCSB, reușind să marcheze un gol, în meciul câștigat cu 5-0 în Cupa României Betano contra celor de la FC Argeș.

Eddy Gnahore, criticat de Gigi Becali și Marius Baciu

Gigi Becali a criticat evoluțiile lui Gnahore încă de la finalul lunii august. „Gnahore are o lentoare. Probabil își va reveni. Are așa o mică indiferență. Prea indolent”, declara latifundiarul într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Evoluțiile francezului nu l-au convins nici pe antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu.

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„Gnahore nu e încă ce ne dorim noi, nu e cel pe care îl știm noi de la Dinamo. A venit târziu, la o anumită vârstă, după o pauză… S-a antrenat, nu putem zice nu, dar nu e ce ne dorim noi, ăsta e adevărul. Nu a intrat cu ceva, a fost foarte ușor eliminat. La 33 de ani nu știi să-ți pui corpul acolo…”, afirma tehnicianul după eșecul suferit la Târgoviște contra UTA-ei, 1-3.

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