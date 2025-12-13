„Poate juca oricând și la Real Madrid, și la Barcelona”. Gigi Becali prelungește contractul la doi dintre jucătorii favoriți. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a produs marea surpriză joi seara, în Europa League. Campioana României s-a impus cu 4-3 în fața celor de la Feyenoord, deși a fost condusă la două goluri diferență. Gigi Becali, patronul clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a lăudat prestația jucătorilor săi.

Seară de poveste pentru FCSB în Europa League

Repriza a doua a meciului de pe Arena Națională a fost una de vis pentru campioana României. FCSB a revenit de la 1-3 și a obținut toate cele trei puncte. Golul victoriei a venit la ultima fază, iar imediat după fluierul final a început nebunia pe Arena Națională. Jucătorii au sărbătorit împreună cu suporterii.

Deși roș-albaștrii au avut probleme de lot, iar Elias Charalambous a fost nevoit să improvizeze un prim 11, jucătorii au reușit să se ridice la nivelul adversarului și chiar să câștige.

Gigi Becali a făcut anunțul! Contract prelungit pentru Juri Cisotti

Mijlocașul central a recuperat, în minutul 90+5, o minge la mijlocul terenului, a driblat portarul advers și i-a pasat lui Florin Tănase în fața porții. Acesta a îndeplinit o simplă formalitate și a înscris golul victoriei.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă pentru Juri Cisotti. Patronul celor de la FCSB este de părere că fotbalistul italian ar putea juca la cele mai mari echipe din lume, având în vedere calitatea tehnică pe care mijlocașul o posedă. Și Vali Crețu a fost unul dintre remarcați.

„E o minune, băi, Cisotti acesta joacă la orice echipă, și la Real Madrid, și la Barcelona. Orice minge care ajunge la el, parcă are ceva, un magnet, mingea vine la el și rămâne la el. El, dându-i mingea, nu o pierde. Are 1,50 metri, dar se bate cu unul de doi metri și mingea rămâne la el.

Mai are un an și jumătate de contract. Cum să nu-i prelungesc, dacă e ceva? La cum joacă. Crețu, nu am zis că o să-i prelungesc. Dar uitați-vă la ce a jucat a doua repriză, o să vedem și cu Crețu”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.