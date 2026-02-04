Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Poate lua UTA licență de Europa fiind în concordat preventiv? Meszar a dat un răspuns surprinzător. Exclusiv

Alexandru Meszar, șeful celor UTA, a explicat situația licenței de Europa a clubului, în contextul în care gruparea arădeană se află în procedură de concordat preventiv
Cristian Măciucă
04.02.2026 | 13:57
UTA Arad merge excelent în SuperLiga, dar situația financiară a clubului nu e una grozavă. În vară, clubul de pe „Francisc Neuman” a intrat în concordat preventiv și are șanse mici să ia licența pentru cupele europene.

Alexandru Meszar a dezvăluit ce se va întâmpla dacă UTA se califică în cupele europene

UTA arată excelent sub comanda lui Adrian Mihalcea. După ultima etapă, în care a bătut-o cu 1-0 pe FC Argeș, „Bătrâna Doamnă” este pe locul 7, cu 38 de puncte, la un punct în spatele lui FC Botoșani, formați aflată pe poziția a 6-a.

(n.r. – Vă gândiți la play-off?) Da. Rezultatele și forma sportivă ne fac să ne gândim la play-off, dar e foarte important și mă bucur că mergem foarte bine spre obiectivul pe care îl avem an de an, acela de nu a avea emoții și să fim cât mai departe de zona periculoasă. Asta poate însemna și un play-off, care automat asigură o a doua parte a campionatului fără emoție, dar și 10-15 puncte față de zona roșie e foarte bine.

(n.r. – Aveți dreptul să jucați în Europa?) Este o întrebare foarte interesantă având în vedere că suntem în concordat și nu știm dacă în cazul acesta poți obține licența UEFA. Nici în anii trecuți nu am cerut licența UEFA, dar nu am fost în această situație. Mereu am analizat forma echipei și valoarea lotului. Cu un lot care nu corespunde Ligii 1, este forțat să te prezinți în Europa, chiar compromite sezonul următor. O participare în care tu nu ești pregătit să pierzi perioada de pregătire, de mercato, să începi campionatul, să faci niște deplasări dificile, atât financiar, cât și la distanță, se poate resimți în competiția următoare. Au fost cazuri și în România, de aceea am ales să nu mergem la UEFA. Am fost pe 7-8, dar neavând licență nu ne-am dus.

(n.r. – V-ar cam încurca cupele europene?) Dacă nu ai un lot pregătit, da. Trebuie să fii pregătit. Să ai un lot valoros atât numeric, cât și valoric”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce este concordatul preventiv

Procedura de concordat preventiv are ca scop reeșalonarea și gestionarea datoriilor clubului pentru a evita insolvența, fără ca managementul actual să fie înlocuit de un administrator special, cum se întâmplă în cazul insolvenței. În timpul dialogului, FANATIK a aflat că echipele aflate în insolvență sau în concordat preventiv nu au dreptul de participare în cupele europene.

„Cei de la UEFA nu formulează chiar așa. Echipele care au o grațiere sau un sprijin vis-a-vis de taxe, dar UEFA nu cunoaște termenul de concordat. UEFA cunoaște insolvență. Concordat e un termen nou și pentru România. În concordatul nostru avem doar termene, nu s-a șters vreo datorie. E discutabil. Avem sprijin sau nu? 80% nu se poate.

Din păcate, această decizie trebuie să o luăm în februarie. Trebuie să luăm cât mai repede licența UEFA, dar momentan nu am luat vreo decizie în cadrul clubului. Față de anii trecuți, anul acesta arătam mai bine, mai ales ca formă sportivă. Dar tot nu suntem sigură că suntem o echipă de cupele europene”, a adăugat Meszar.

Alexandru Meszar, PRIMA REACTIE dupa ce UTA S-A APROPIAT de play-off: “VICTORIE MARE”

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
