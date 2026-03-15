Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După ce FC Argeș a prins play-off-ul din postura de echipă nou promovată, președintele Dani Coman a vorbit la FANATIK SUPERLIGA de posibilitatea de a vinde jucători pe sume foarte mari.

FC Argeș pregătește un transfer de senzație

Întrebat dacă Adel Bettaieb ar putea fi următorul jucător care să plece pe milioane de euro, oficialul argeșenilor a mărturisit că singurul care s-ar putea apropia de astfel de sume este fundașul Mario Tudose.

ADVERTISEMENT

”E greu de spus despre Bettaieb. Nu cred că putem lua noi milioane de euro atâta timp cât nu vom juca într-o cupă europeană. Avem un jucător, Mario Tudose, despre care se discută la nivel de milioane de euro. Dar deocamdată suntem la stadiul de discuții, nu avem nicio ofertă scrisă”, a declarat Dani Coman, la .

Ce rezultat și-ar dori la Rapid – Dinamo

Întrebat ce și-ar dori să se întâmple la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, ținând cont de faptul că FC Argeș a urcat pe locul secund după victoria cu Universitatea Craiova, președintele piteștenilor a lăsat să se înțeleagă că îi va susține pe giuleșteni.

ADVERTISEMENT

”Știm cu toții ce mi-aș dori, nu are rost să mai spun. Mă interesează echipa mea, mă interesează ca jucătorii mei să aibă cele mai bune condiții pe care noi le putem oferi. Mă interesează să fie fericiți și să se bucure de fotbal, pentru că eu asta le cer.

ADVERTISEMENT

Dacă ei se bucură de fotbal la pregătirea pe care o au, la ceea ce pregătește Bogdan Andone, nu am emoții indiferent de adversar”, a spus Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman visează la trofee cu FC Argeș

Tot în cadrul intervenției pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, președintele clubului FC Argeș a mărturisit că , în ciuda faptului că există diferențe mari față de adversare din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

”Cuvântul performanță nu este interzis. Iar dacă vrem să facem performanță trebuie să câștigăm trofee. Suntem conștienți sau cel puțin eu sunt conștient de nivelul valoric al lotului pe care îl avem, de condițiile pe care le avem.

Noi compensăm prin corectitudine, prin ambiție foarte mare, prin determinare, prin agresivitate în sensul bun al cuvântului, printr-o organizare foarte bună atât în afara terenului, cât și în teren.

Lucrurile astea nu fac decât să ducă la performanță, pentru că suntem corecți cu fotbalul și cu viața, iar viața și fotbalul te răsplătesc dacă ești corect!”, a afirmat Dani Coman.