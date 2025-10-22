Sport

Poate Rapid să ia titlul în SuperLiga? Profeția lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a văzut derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 și s-a convins. Ce premoniție a făcut despre giuleșteni în lupta la titlu din acest sezon.
Mihai Dragomir
22.10.2025 | 18:15
Poate Rapid sa ia titlul in SuperLiga Profetia lui Mitica Dragomir
Dumitru Dragomir știe cum poate Rapid să câștige titlul anul acesta. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Rapid a obținut o victorie mare contra rivalei Dinamo și a egalat liderul FC Botoșani la puncte. Dumitru Dragomir a reacționat în urma derby-ului de pe Arena Națională și a spus totul despre cele două echipe. Ce premoniție a făcut despre echipa lui Dan Șucu.

Dumitru Dragomir s-a convins de Rapid după victoria cu Dinamo

Rapid arată foarte bine până acum în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă. Victoria cu Dinamo a adus alte 3 puncte importante la zestrea giuleștenilor în primele 13 etape, egalând liderul FC Botoșani.

Dumitru Dragomir a urmărit meciul de duminică seară dintre Dinamo și Rapid și este convins că, dacă Rapid nu va pierde în duelurile directe cu Universitatea Craiova, cealaltă forță a noului sezon competițional din România, are toate șansele să pună mâna pe titlu.

„Rapid poate să ia titlul, categoric. Dacă în lupta directă cu Craiova nu pierd, vor lua campionatul. Dacă nu pierde meciurile directe cu Craiova, nu să câștige neapărat, să nu piardă, e pretendentul numărul 1 la titlu. Pentru că Șucu, băiat deștept, și-a adus un director sportiv de mare calitate, care știe bine meserie și e lăsat în pace.

Și FCSB are un director sportiv bun, Meme Stoica, dar are batista trasă prin gură. Dă din coadă, dar nu poate mușca. Acolo… cu venin numai Gigi mușcă. Aici, Șucu i-a dat voie să muște și cu venin italianului!”, a spus inițial Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir știe cum a învins-o Rapid, de fapt, pe Dinamo

Ulterior, Dumitru Dragomir a spus cum a reușit Rapid să bifeze o nouă victorie în fața rivalei Dinamo. Fostul șef LPF a spus ferm convins că Gâlcă l-a învins tactic pe Zeljko Kopic.

„Să știi că Gâlcă este un antrenor liniștit și un antrenor bun. El, tactic, i-a bătut pe Dinamo. Gâlcă l-a bătut tactic pe Kopic. A câștigat meciul, și în 10. El nu s-a descoperit nici când avea superioritate numerică. Dinamo defilau, parcă erau aerieni”, a mai spus Dragomir.

Pe cine apreciază Dumitru Dragomir cel mai mult de la Dinamo

Când vine vorba de favoriții de la Dinamo ai lui Dumitru Dragomir, aici se înscrie cel mai bine chiar președintele Andrei Nicolescu, cel care a făcut o analiză tăioasă după derby la FANATIK SUPERLIGA. Ce a spus fostul conducător din fotbalul românesc despre oficialul dinamovist.

„Dinamo are un conducător foarte bun care a revitalizat echipa, Nicolescu ăsta, foarte bun avocatul ăsta, bun de tot. Și am înțeles că e și băiat serios, cu meseria de avocat!”, a punctat fostul șef LPF.

Cine nu are voie să lipsească, de fapt, din primul 11 al lui Dinamo. „Echipa e ciungă fără el!”

În final, Dumitru Dragomir a spus ce nu i-a plăcut la Dinamo în meciul contra Rapidului. De asemenea, el nu s-a ferit să spună public că echipa pregătită de Zeljko Kopic este slabă fără Cristian Mihai în primul 11.

„Cine nu mi-a plăcut de la Dinamo? Nu mi-au plăcut fundașii centrali. Mijlocul tot mereu pleca în atac în loc să stea în banca lui. Kopic n-a ghicit echipa. Trebuia să îl bage pe Mihai de la UTA, care e cel mai bun jucător de la Dinamo și nu joacă. Echipa lui Dinamo, fără Mihai, e ciungă!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Profeția lui Dumitru Dragomir despre șansele Rapidului la titlu

