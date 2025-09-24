“Poate rata Dinamo play-off-ul?” Florin Bratu, avertisment pentru jucătorii lui Kopic: “Anul trecut Sepsi a fost la un meci de play-off şi a retrogradat!”

Florin Bratu a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de fostul jucător a fost și lupta la play-off pe care o duc elevii pregătiți de Zeljko Kopic.

“Poate rata Dinamo play-off-ul?” Florin Bratu, avertisment pentru jucătorii lui Kopic

, Florin Bratu a transmis că . Antrenorul a oferit exemplul lui Sepsi de anul trecut, când deși s-au bătut la play-off, covăsnenii au retrogradat.

„(n.r. – Va avea Dinamo probleme în a prinde play-off-ul?) Acum aș spune că nu, dar luând sezoanele trecute… Îți dau cel mai simplu exemplu, Sepsi a stat anul trecut la un meci de play-off, iar apoi a retrogradat. E foarte imprevizibil campionatul!

Sunt foarte importante calupurile acestea de trei meciuri, de ce faci în ele. Dinamo joacă acum cu Craiova, apoi e Slobozia. O să spun de următoarele 4-5 meciuri, știu că e un program destul de greu.

„Îmi plăcea de Dinamo în sezonul trecut! Ne putem da seama la finalul turului dacă Dinamo va fi în play-off”

(n.r. – E echipa mai slabă decât cea din sezonul trecut?) Mie îmi plăcea sezonul trecut, Dinamo avea alt profil. Era Selmani, care era cel mai bun atacant-apărător al lui Dinamo. Alerga fantastic și îi ajuta și cu eficiența din partea ofensivă.

În bandă era Milanov, iar în partea cealaltă a trecut ulterior Selmani, asta când venise Perica. Mi se pare că Dinamo era mai așezată din punct de vedere al valorii individuale. Olsen, orice ați spune, mie îmi plăcea foarte mult. Îmi plăcea și de Homawoo. Acum beneficiază de mai multă tinerețe, dar în același timp echipa a reacționat bine din punct de vedere al rezultatelor. Karamoko la fel, mi se pare un transfer bun.

Trebuie să câștigi puncte din următoarele meciuri de campionat. Până la finalul turului ne putem da seama în proporție de 70-80% dacă Dinamo va fi în play-off. Nu e diferența atât de mare de puncte, Slobozia, locul 6, are 15 puncte”, a declarat Florin Bratu la „FANATIK DINAMO”.