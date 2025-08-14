Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai ruşinoasă vară din ultimii zeci de ani! Tragic”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat din turul trei preliminar al UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Analiza lui Marius Șumudică înaintea returului Drita – FCSB din Europa League

Fostul antrenor de la Rapid a apreciat că echipa roș-albastră pleacă drept favorită la calificarea în play-off-ul competiției, bineînțeles prin prisma victoriei cu 3-2 din turul de săptămâna trecută de pe Arena Națională.

Pe de altă parte însă, tehnicianul a ținut cu această ocazie și să avertizeze cu privire la faptul că, în viziunea sa, campioana României ar avea doar de pierdut din această partidă, în sensul în care o calificare ar reprezenta o chestiune normală, iar o eliminare ar constitui o rușine istorică pentru formația patronată de Gigi Becali, poate chiar cea mai mare din ultimii mulți ani.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că pleacă favoriți, un 70 cu 30 la sută din punctul meu de vedere, mai ales că FCSB-ul are potența și calitatea jucătorilor de a marca un gol. Cred că dacă vor marca primii în Kosovo, sunt calificați.

Dacă nu, și meciul merge în 0-0, e posibil orice, pentru că o să vedeți probabil o atmosferă ostilă din partea publicului. Știți foarte bine relațiile încordate din punct de vedere fotbalistic dintre cele două țări.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță vor fi foarte, foarte agresivi cei de la Drita, își vor dori foarte mult. Acum toată lumea vorbește că își revine Olaru. Ok, intră Olaru, dar Olaru nu joacă. În momentul în care joci un meci la trei-patru săptămâni, nu înseamnă că e Olaru de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Sunt jucători care în momentul revenirii, cum a fost și Bîrligea până la jocul ăsta, care nu mi-au spus nimic. Din punctul ăsta de vedere, FCSB trebuie să recâștige forma jucătorilor de anul trecut, care jucau meci de meci și joacă și acum meci de meci.

ADVERTISEMENT

Avertismentul lansat de fostul antrenor de la Rapid în direct la Fanatik Superliga

Dacă te vei aștepta la un jucător care revine după accidentare să rezolve meciul, este o mare greșeală în a pregăti jocul. Le lipsește Tănase, ceea ce este important. Pentru mine, am mai spus-o, cred că este liderul acestei echipe.

Radunovic, din câte am văzut, are probleme și acolo ei joacă cu o improvizație (n.r. Pantea). Înțeleg că pe Kiki nu îl pot folosi sau nu prea îl preferă sau nu știu dacă e pe lista UEFA. Și joacă cu Pantea, un jucător căruia îi este peste mână să joace pe postul de fundaș stânga.

Și atunci au și ei destul de multe fisuri. În continuare eu rămân la părerea că FCSB-ul are mari probleme la mijlocașii centrali. În axul central FCSB-ul suferă enorm, fie că e Lixandru, fie că e Baba Alhassan, fie că e Chiricheș, fie că e Șut, niciunul în momentul de față nu dă certitudinea că poate da echilibru în ceea ce înseamnă parcursul acestei echipe.

Pentru fotbalul românesc, să dea Dumnezeu să se califice. Este foarte important, fiindcă am început și noi să mai facem puncte. Iată, Craiova câștigă, FCSB-ul câștigă, chiar dacă se înjumătățesc punctele în fazele astea inferioare, să le zic așa, de calificare. Contează aceste puncte pentru coeficientul României.

Și eu sper ca cei de la FCSB să aibă forța de a se califica, de a trece peste acea atmosferă ostilă. Așa am citit și sunt ferm convins că se va întâmpla. Dar FCSB are în ADN, să zic așa, nu au uitat fotbalul, au în ADN momentele astea critice, în care trebuie să se capaciteze foarte bine.

„Ar fi cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani! Ar fi tragic”

An de an sunt în cupele europene, știu foarte bine și au experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă sunt eliminați, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani.

Nu am vrut să o leg cu ceea ce înseamnă patronatul și să vorbesc eu de oamenii din patronat sau de conducere sau de antrenor, nu vreau să fac lucrul ăsta. Vorbesc la nivel de club. E clar că, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, și pus în balanță așa și cu rezultatele din campionat, este cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani, cred că.

Ar fi tragic. Adică în momentul de față ei nu au decât de pierdut. Ei nu au nimic de câștigat. Dacă îi vor scoate pe Drita, este un rezultat normal”,