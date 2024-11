„Poate Rațiu să joace la FC Barcelona?”. FRF, prima reacție despre interesul giganților spanioli pentru internaționalul român: „Nu transpiră când vine mingea la el”

FC Barcelona a pus ochii pe Andrei Rațiu, fundașul dreapta al naționalei României care joacă constant la Rayo Vallecano. Mihai Stoichiță e sigur că internaționalul român are tot ce îi trebuie să ajungă la unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

„Poate Rațiu să joace la Barcelona?”. FRF, prima reacție despre interesul giganților spanioli pentru internaționalul român: „Nu transpiră când vine mingea la el”

Mihai Stoichiță a vorbit despre Andrei Rațiu, după ce . Oficialul FRF l-a lăudat pe internaționalul român prezent la Euro 2024.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Poate Rațiu să joace la Barcelona?) Da, bineînțeles. De ce să fie o pălărie mare pentru un jucător de națională din Europa, care a participat la Euro și joacă constant în La Liga. De ce să nu joace? El este un tip dezinvolt când e în teren.

Nu transpiră când vine mingea la el și e fundaș. Au mai jucat români la Barcelona, unii au fost și căpitani pe acolo, de ce nu un român la Barcelona? El este un fotbalist căruia nu îi este frică să joace fotbal.

ADVERTISEMENT

Primele 10, 15 minute au fost foarte grele când am jucat cu Israel, el a fost fotbalistul care a împins jocul către poarta Israelului. El nu a fost sub presiune la un meci care era a fi sau a nu fi, ori pe cal, ori sub măgar.

El a dus fiecare acțiune periculoasă către poarta adversă și a împins jocul către poarta adversă”, a declarat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: „Îmi place foarte mult, poate să joace liniștit la Barcelona”

Andrei Rațiu este un fotbalist și pe placul lui Dănuț Lupu. Fostul internațional român spune că fundașul celor de la Rayo poate juca la FC Barcelona: „Și mie îmi place foarte mult, au jucat și alții la Barcelona, de ce nu ar juca și el?

Eu cred că poate să joace liniștit la ce plăcere are când are mingea la picior, are o plăcere extraordinară. Presiunea poate să fie mai benefică. E printre puținii fundași care are și fantezie cu mingea la picior”.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, reacție incredibilă despre interesul Barcelonei pentru Rațiu

după ce a aflat că FC Barcelona se interesează de transferul lui Andrei Rațiu: „Formidabil, absolut formidabil! Rațiu ar merita. Este unul dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa în acest moment. Practică un fotbal total, ofensiv, cum îi place Barcelonei.

Ar fi ceva incredibil, atât pentru el, cât și pentru fotbalul românesc, un eventual transfer la una dintre cele mai mari echipe ale lumii, Barcelona”.

Poate să joace Rațiu la FC Barcelona? Ce spun șefii FRF