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„Poate să ajungă în fruntea țării!” Marea bombă pe care o aruncă Mitică Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir a lansat o ipoteză surprinzătoare despre viitorul politic al României și a explicat scenariul în care acesta ar putea ajunge să se concretizeze.
Daniel Spătaru
18.08.2026 | 16:00
Poate sa ajunga in fruntea tarii Marea bomba pe care o arunca Mitica Dragomir Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a lansat un scenariu exploziv legat de ce s-ar putea întâmpla pe scena politică Foto: colaj Fanatik
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România este condusă de mai bine de 100 de zile de un guvern interimar, criza politică adâncindu-se de la o zi la alta. Negocierile dintre partide nu au dus la niciun rezultat şi nu se întrevede vreo soluţie imediată, astfel că în continuare cuvântul de ordine pe scena politică este incertitudinea.

Dragomir ştie cine va fi premier dacă PSD va face alianţă cu AUR

După două încercări nereuşite de a instala la Palatul Victoria un premier cu drepturi depline, peste zona politicului pare să se fi aşternut resemnarea. Ultimele zvonuri indică faptul că abia peste trei săptămâni s-ar putea încerca instalarea unui guvern, în timp ce Ilie Bolojan rămâne cel mai longeviv premier interimar din istoria României.

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Funcţia de premier a fost subiect de discuţie şi la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a aruncat o bombă: Călin Georgescu ar putea fi prim-ministrul României. „Oracolul de la Bălceşti” a explicat şi circumstanţele în care acesta ar putea prelua şefia guvernului.

„Dacă Nicuşor, mâine, dă verde PSD-ului să facă alianţă cu AUR, prim-ministru va fi Georgescu, nu va fi altcineva. Iar PSD-ul va fi de acord, fiindcă zice în felul următor: dacă scoate ţara din haos e bine şi pentru noi şi pentru toată lumea, dacă nu reuşeşte îşi rupe gâtul el. Iar Georgescu nu poate să refuze, pentru că funcţia de prim-ministru îţi dă posibilitatea să pui în valoare cunoştinţele tale manageriale. Cunoştinţe la care face aluzie domnul Georgescu. Iar eu cred că ar face lucruri bune”, a spus Dragomir.

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Mitică Dragomir explică de ce politicienii ajung să „calce în străchini”

Fostul şef al LPF a făcut uz de fosta sa calitate de politician şi fost deputat în Parlamentul României pentru a explica anumite derapaje pentru care este criticat Călin Georgescu.

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„Eu am fost om politic şi am făcut politică la vârful ţării. Ca om politic obligatoriu trebuie să mai calci şi în străchini, pentru că trebuie să exagerezi nişte lucruri. Trebuie să înveţi să minţi, să ştii să promiţi… Lumea, prima dată crede, iar dacă te ţii de 10% din ce-ai spus eşti împărat. Dar dacă nici ăia 10% nu li-l dai ‘fraierilor’, păi te mănâncă animalul.

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Uită-te la un câine. Îl creşti de mic, îşi dă viaţa pentru tine. Nu-i mai dai mâncare, îi dau eu. Rabdă o zi, două, trei, a patra zi trece pe lângă mine şi îi dau eu mâncare. Pe tine te mănâncă, eu sunt stăpânul lui! Asta-i viaţa, iar oamenii sunt nişte animale cu inteligenţă. Dar dacă n-ai ce duce acasă, n-ai ce să le dai copiilor de mâncare, n-ai să-i cumperi un ghiozdan, te-apucă nebunia”, a mai afirmat Mitică Dragomir.

"Poate să ajungă în fruntea țării!" Marea bombă pe care o aruncă Mitică Dragomir. Exclusiv

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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