„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off

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Rapid ține aproape de Dinamo în vârful clasamentului din SuperLiga, iar fanii din Giulești visează cu ochii deschiși la o mare performanță în acest sezon. La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a fost întrebat direct dacă, în opinia sa, Rapid poate să ia titlul, după o pauză lungă de secetă. Fostul antrenor al alb-vișiniilor a dat un răspuns direct și a avut și un sfat pentru fostul său coleg Daniel Pancu (49 de ani).

Marius Șumudică, răspuns sincer și direct la întrebarea „Poate să ia Rapid titlul?”

După 9 meciuri fără succes contra lui U Cluj, Rapid și-a luat revanșa într-un mod spectaculos contra rivalilor din SuperLiga. Luni, în ultimul meci al rundei a 11-a, echipa lui Daniel Pancu (49 de ani) s-a impus pe Cluj Arena cu un spectaculos 4-3. În urma acestui rezultat, giuleștenii au revenit pe locul 2 în clasament, la 2 puncte de liderul Dinamo. Se anunță o bătălie palpitantă în acest sezon pentru supremația în prima ligă, dar și pentru locurile de play-off.

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În ultimii ani, , însă pe final de sezon a clacat și a ratat nu doar podiumul, ci și șansa de a juca într-o cupă europeană. Cu Pancu pe bancă, speranțele sunt mult mai mari, iar Rapidul pare mult mai în vână. Marius Șumudică, fost jucător și antrenor în Giulești, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit răspunsul la o întrebare aflată pe buzele iubitorilor fotbalului din țară: „Poate să ia Rapid titlul în acest sezon?”.

În primul rând, „Șumi” a ținut să sublinieze faptul că giuleștenii arată bine în acest sezon. Apoi a punctat faptul că, în România, un sezon are două părți distincte: sezonul regular și play-off-ul. Mai mereu, Rapidul a dat semne uriașe de slăbiciune pe final. În acest sens, Șumudică are un mesaj pentru Pancu: să facă lucrurile la fel de bine și în play-off. „(n.r. Poate să ia Rapid titlul cu Daniel Pancu?) Rapidul arată bine. Eu am mai spus că sunt două campionate distincte. Un campionat are sezonul regular și apoi play-off-ul. Rapidul, indiferent cu ce antrenor a fost în play-off, a avut probleme. Eu sper ca Pancu să facă lucrurile cum trebuie și în play-off și atunci au o șansă”, crede Șumudică.

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Pe cine vede Șumudică marea favorită la campionat și ce spune de șansele ca Reghe să redreseze pe FCSB

, pentru a lua titlul, Rapid trebuie să depășească la final de sezon campioana en-titre, Universitatea Craiova. Antrenorul de la CFR Cluj îi vede pe olteni plecând cu prima șansă la trofeul suprem în SuperLiga. „Șumi” mai remarcă transformarea în bine a lui Dinamo, care, cu Nuno Campos (51 de ani) pe bancă, arată un fotbal impecabil. „Văd Craiova în continuare favorită și îmi place foarte mult Dinamo. Dinamo este într-o schimbare teribilă, într-o schimbare de atitudine, într-o schimbare de poziționare, de tot ceea ce înseamnă jocul perpendicular pe poartă. Adică nu mai este echipa aia a lui Kopic cu pasele alea scurte, cu Gnahore, cu Cîrjan la mijloc. Nu, ei tot ce fac acum joacă perpendicular și au și o bancă foarte, foarte bună. Din punctul meu de vedere, aceste trei echipe se bat sus”.

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Campioana din urmă cu două sezoane, FCSB, are speranțe că va reveni în top, după instalarea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Șumudică nu este de părere că trupei patronate de Gigi Becali îi va fi așa de ușor să lupte la titlu. „Nu știu ce se va întâmpla cu FCSB-ul lui Reghe. Eu îl cunosc, îl știu foarte bine, l-am avut adversar, am jucat foarte multe meciuri contra lui. Este un antrenor bun, dar distanța este destul de lungă și va fi greu ca FCSB-ul să aibă un parcurs incredibil, iar toate celelalte trei echipe care au un avans de 8-9 puncte în momentul de față să se încurce toate. E foarte greu”.

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În privința echipei sale, CFR Cluj, și a posibilității ca ardelenii să intre în play-off, Șumudică a dat un răspuns savuros. „(n.r. Cum ar fi ca CFR să intre în play-off și să arbitrați lupta la titlu?) Mamă! Fă-ți cruce cu limba în gură!”.