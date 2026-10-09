Poate spera Dinamo la titlu? Cele 3 schimbări majore ale lui Nuno Campos care îi fac pe suporteri să viseze

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După playoff-ul de Conference League pierdut în fața rivalilor de la FCSB și după despărțirea de Kopic toată lumea paria mai degrabă pe o stagnare a proiectului sportiv Dinamo. Dacă nu cumva chiar un recul. Și asta pentru că, pe lângă antrenorul croat, Dinamo pierdea în vară încă două piese grele, fotbaliști din axul central: Gnahore și Boateng. Ei bine, Dinamo a infirmat predicțiile pesimiste reușind să se reinventeze sub conducerea antrenorului Nuno Campos. Desigur, meritele aparțin celor responsabili de recrutarea antrenorului, pentru că alegerea s-a dovedit a fi extrem de inspirată.

Poate spera Dinamo la titlu? Cele trei vrăji ale lui Campos: 4-4-2, Soro și Armstrong

Comparativ cu aceeași perioadă din sezonul precedent, . Nu e o impresie, ci o realitate confirmată de statistici. Dinamo și-a îmbunătățit în primul rând capacitatea de a crea ocazii: produce cu 53% mai mult xG, înscrie de 23 de ori (față de 16) și transformă două remize în victorii.

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Trei schimbări majore a făcut Campos peste vară: a transformat acel 4-3-3 al lui Kopic în 4-4-2, l-a trecut pe Soro în centru (genială mutare!) și l-a mutat pe Musi în atac. Consecința? Dinamo s-a dat de trei ori peste cap și s-a transformat într-o echipă nu doar mai ofensivă, ci și mai eficientă. Iar Armstrong a devenit jucătorul indispensabil în atac, principala sursă de pericol ofensiv.

Cea mai solide dovezi ale progresului din jocul lui Dinamo:

xG crește de la 14,52 la 22,25 (cu aproximativ 53,2% )

Numărul golurilor marcate crește cu 43,8%

Numărul șuturilor crește cu 36,2%

Nu întâmplător Dinamo marchează mai mult; asta se întâmplă pe fondul unei producții ofensive realmente superioare.

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Omogenitatea – o explicație a progresului lui Dinamo

Important, totul se petrece pe fondul unui rulaj relativ mic de jucători. Semn că Dinamo a înlocuit golurile rămase după plecări, dar mizează pe omogenitatea grupului creat de Kopic. Dinamo a folosit în primele 10 etape 23 de jucători în 2025 – 2026 și 25 în 2026 – 2027. Dintre aceștia, zece apar în ambele eșantioane: Opruț, Stoinov, Sivis, Mărginean, Cîrjan, Cristian Mihai, Armstrong, Musi, Karamoko și Alexandru Pop. Sivis a plecat între timp în Rusia, Pop în Israel, iar Mihai nu e titular. Dinamo păstrează așadar 7 titulari din sezonul precedent, adică 7 din 10 jucători de câmp. Când aduci doar 3 jucători noi în câmp, misiunea de a construi o echipă devine brusc mai ușoară. Dacă în sezonul trecut Musi a fost jucătorul cu care Dinamo a respectat regula under, în acest sezon sunt doi jucători de bază care îndeplinesc acest criteriu – Irimia (fundașul dreapta) și Musi.

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2025 – 2026 Musi (10 meciuri, 881 minute)

2026 – 2027 Musi (7 meciuri, 539 minute), Irimia (9 meciuri, 813 minute)

Rocada Gnahore – Soro, o găselniță de geniu

În 2025/26, în primele 10 etape Dinamo a jucat 4-3-3 în 70% din timp și 4-1-4-1 în 20%. În 2026/27, 4-4-2 a fost folosit în 93% din timp. În precedentul sistem, Gnahore era placa turnantă în jocul de construcție. E cât se poate de clar că dispariția sa din lot urma să lase un gol uriaș. Campos a gestionat inteligent situația, pentru că nu a încercat să îl înlocuiască pe Gnahore cu un alt fotbalist (demers complicat, cu șanse mici de izbândă), ci a schimbat sistemul și distribuția sarcinilor la mijlocul terenului.

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Gnahore 2025 – 2026: 1001 minute (conform Wyscout), 659 de pase cu 96% precizie

Două lucruri de remarcat pe statisticile lui Gnahore. În primul rând, totalul minutelor calculate de Wyscout în 10 meciuri este de 1001. Adică 10 minute adiționale în medie pe meci (cumulat, pe ambele reprize). O indicație elocventă despre modul în care fotbalul s-a schimbat în ultimii ani. Apoi, precizia paselor (96%) indică multe pase scurte, în lateral sau înapoi, ceea ce explică construcția laborioasă, dar lentă a lui Dinamo în sezonul trecut.

, contribuie în acest sezon cu 528 de pase, 89% precizie și 93 de pase progresive, dintre care 78 reușite. Plus trei goluri și două assisturi. Nu este înlocuitorul direct, post pe post, al lui Gnahoré, dar este jucătorul care a schimbat fața jocului lui Dinamo. Prezența lui la mijloc a crescut viteza construcției și incisivitatea acesteia.

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Soro in 2026-2027: 528 de pase, 89% precizie și 93 de pase progresive, dintre care 78 reușite

Noul sistem și mutarea lui Soro în centru au avut drept consecință mutarea lui Cîrjan în stânga liniei de mijloc de 4, poziție cu care căpitanul lui Dinamo încă se acomodează. Trecerea sa în lateral îl face să se întâlnească mai rar cu mingea dar, paradoxal, eficiența sa (raportat la numărul baloanelor jucate) crește. Ceea ce demonstrează că antrenorul a ales corect sistemul și distribuția jucătorilor în acest sistem.

Cîrjan coboară de la 51,3 la 37,9 pase/90 de minute, pasele înainte se înjumătățesc, iar cele progresive scad de la 86 la 47. Precizia generală rămâne însă la 85%. xG-ul lui Cîrjan urcă de la 2,44 la 3,03, deși șutează mai puțin la poartă din noua poziție. Periculozitatea medie a unui șut crește de la 0,090 la 0,126 xG și rămâne la două goluri, deși șuturile pe poartă scad de la 10 la 6. Assisturile lui scad de la 3 la 2, însă xA crește ușor, iar pasele care duc la șut urcă de la 11 la 12. Raportate la minute, acestea cresc de la 0,99 la 1,25/90 de minute. Cifrele demonstrează că prin repoziționare prezența sa în jocul cu mingea scade, dar eficiența sa crește (raportat la minute). Adică încă o bilă albă pentru Campos.

Cîrjan în 2026 – 2027

xG 3,03

37,9 pase/90 de minute

2 goluri

2 assist-uri

Martín Pascual este un alt jucător inventat de Campos. Fundașul central are 960 de minute jucate (conform Wyscout), 4 goluri, 2,24 xG și 16 șuturi. Evident, toate golurile marcate după faze fixe.

Armstrong, cel mai important reper ofensiv – contribuție directă la 11 din cele 23 de goluri marcate de Dinamo

Dacă Soro e inovația pe care se bazează noul sistem al lui Dinamo, Armstrong este fotbalistul care pur și simplu a explodat cu Campos. A contribuit prin gol sau assist la 11 dintre cele 23 de goluri, adică la aproximativ 48% din realizările echipei. Creșterea assisturilor este susținută și de un xA mai bun, dar cele 7 pase decisive la 3,63 xA reflectă și eficiența colegilor la finalizarea ocaziilor create de el.

Armstrong 2026-2027, statistici Wyscout

Armstrong în 2026-2027

4 goluri

7 assist-uri

3,63 xA

33 șuturi

Va câștiga Dinamo titlul în acest sezon? E mult prea devreme pentru o astfel de concluzie. Se va bate Dinamo la titlu? Cu siguranță da! Dinamo a jucat deja derby-urile programate în prima jumătate a sezonului regulat, deci poziția din clasament e cu atât mai valoroasă. Ceea ce Dinamo nu a experimentat încă e o serie de rezultate mai puțin favorabile. Serie inevitabila într-un sezon cu 40 de meciuri doar în campionat. Dacă va gestiona corect și aceste momente, Dinamo va fi cu adevărat o candidată serioasă la titlu în acest sezon.