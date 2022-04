Poate Ucraina să obțină o nouă victorie împotriva Rusiei? Ce spun „jocurile de război” despre desfășurarea luptelor pe frontul de est

Odată cu retragerea completă a trupelor armatei ruse din zona Kievului, bătălia culminantă pentru soarta războiului din Ucraina pare că se va purta pe frontul de est, acolo unde trupele rusești încearcă cucerirea în întregime a regiunii Donbas.

Poate Ucraina obține o nouă victorie strategică?

Oficialii Pentagonului au afirmat că retragerea trupelor ruse din regiunile Kiev şi Cernigău a fost finalizată, un nou semn că Rusia urmează să-și concentreze eforturile militare în regiunea Donbas din estul Ucrainei. În fapt, analiștii militari au subliniat că armata rusă și-a început deja eforturile de a înainta de la nord la sud, cucerind în urmă cu o săptămână orașul Izium și încercând acum să ocupe orașul strategic Sloviansk, ce se anunță a fi .

În contextul în care Moscova nu dispune de importante trupe de rezervă, iar în acest moment are desfășurate în Ucraina circa 80 de batalioane tactice dintr-un total de 120 ce au făcut parte din forța de invazie inițială, analiștii militari sunt mai degrabă sceptici cu privire la capacitatea Rusiei de a întreprinde o nouă campanie ofensivă majoră.

Mai mult, o serie de oficiali britanici au declarat pentru publicația că forțele ucrainene ar putea împinge înapoi trupele ruse, sau chiar să înfrângă armata rusă, cu condiția să primească suficientă tehnică militară din partea NATO. Potrivit sursei citate, atmosfera în rândul cercurilor militare, atât ucrainene cât și britanice, este una de optimism, oficialii britanici susținând că armata rusă este „epuizată” și incapabilă să ocupe teritoriile pe termen lung.

Însă, odată ce războiul intră în această nouă fază, nevoile armatei ucrainene se schimbă și ele. Dacă până acum armele anti-tanc sau anti-aeriene mici, portabile, au fost suficiente pentru tipul de luptă susținut, pentru noua campanie din est trupele ucrainene au nevoie de armament greu. Este și motivul pentru care în ultimele zile președintele Zelenski a cerut în mod repetat tancuri, blindate, sisteme anti-aeriene cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de vânătoare.

„Ceea ce a fost furnizat public, în ceea ce privește transporturile de arme, sunt în primul rând arme care ar ajuta Ucraina să nu piardă războiul și să desfășoare operațiuni defensive împotriva înaintării armatei ruse. O nouă fază în care Rusia este în poziții defensive în mai multe zone – și pe care Ucraina trebuie să le exploateze acum – ar sugera că armele cele mai relevante care urmează să fie furnizate ar putea fi acum în diferite categorii”, este de părere Keir Giles, expert militar la think-tank-ul Chatham House.

Se pare că acesta este exact tipul de ajutor militar pe care statele occidentale au început să le trimită Kievului. Sâmbăta trecută, cei de la New York Times au scris că administrația Biden vrea să faciliteze transferul de tancuri T-72 din statele NATO către Ucraina, iar miercuri oficialii cehi au anunțat că mai multe astfel de tancuri și transportoare blindate de infanterie au ajuns deja în Ucraina. Tot ieri, oficialii Pentagonului au anunțat că Ucraina va primi și drone kamikaze Switchblade 600, care sunt eficiente în distrugerea tancurilor inamice. Anterior, Statele Unite oferiseră doar modelul Switchblade 300 ce pot fi folosite doar împotriva trupelor inamice și a blindatelor ușoare. Noile drone vor permite trupelor ucrainene să distrugă tancurile rusești de la o distanță de 50 de kilometri în spatele frontului.

„Pentru moment, Ucraina conduce o operațiune defensivă. Acum însă vor să recucerească teritoriul pierdut. Au nevoie de vehicule care să le permită să asalteze pozițiile deținute de ruși. Având în vedere amenințarea artileriei rusești, orice vehicul care oferă protecție împotriva artileriei va fi bine primit”, a explicat pentru The Times Nicholas Drummond, fost ofițer britanic, în prezent analist militar.

Franz-Stefan Gady, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, este de părere că armata ucraineană ar putea obține o „victorie de uzură” împotriva rușilor cu condiția ca aceste echipamente militare occidentale să continue să sosească în cantități suficiente. Astfel, în opinia acestuia, trupele motivate ale Ucrainei ar putea obține o serie de victorii tactice împotriva armatei ruse.

„Este posibil, dar îndoielnic, că decisiv forțele ruse din est pentru a pune capăt acestui război în condițiile cele mai favorabile pentru Ucraina. Mai degrabă, o victorie de uzură, în care Ucraina câștigă pur și simplu prin faptul că nu pierde decisiv împotriva Rusiei și reușește să mențină o forță de luptă coerentă, capabilă să amenințe forțele ruse”, a explicat expertul britanic.

De altfel nevoile de echipament și muniție ale Ucrainei sunt atât de mari încât, într-o discuție cu premierul Boris Johnson, președintele Zelenski a subliniat că tot ajutorul militar oferit de Occident Ucrainei în decurs de o săptămână este consumat pe front în mai puțin de 20 de ore.

Ce spun „jocurile de război”

Cu câteva zile înaintea începerii războiului din Ucraina, din SUA a organizat o serie de jocuri de război prin care s-a căutat să se anticipeze desfășurarea conflictului iar, după mai bine de o lună de lupte, rezultatul acestor jocuri a fost . În aceste condiții, în urmă cu câteva zile aceste jocuri militare au fost reluate, cu participarea militarilor americani și ucraineni dar și a altor ofițeri NATO, cu scopul de a anticipa desfășurarea conflictului în următorul an.

„După ce am aplicat evoluțiile geostrategice și operaționale așteptate în restul acestui an și la începutul lui 2023, am stabilit că rușii au atins un punct culminant operațional cu mult înainte de atingerea obiectivelor lor maximale. Având în vedere combinația dintre voința dovedită de luptă a Ucrainei și capacitățile sale într-o luptă defensivă, perspectivele forțelor ruse în luptele urbane grele s-au dovedit descurajante. Până la sfârșitul verii, Rusia nu mai avea forțele necesare pentru a urmări obiective majore simultane și nici puterea de luptă pentru a cuceri un oraș important.

Nu totul a fost roz pentru ucraineni, cărora le lipsea puterea de luptă pentru a trece la ofensivă și a alunga Rusia din teritoriile ocupate. Neavând nicio parte capabilă să obțină efecte militare decisive în ofensă, fără excepție, echipele combinate au prezis că, fără o înțelegere negociată, războiul se îndreaptă către un impas nedefinit”, a fost concluzia la care s-a ajuns .

Astfel, potrivit scenariului desfășurat, în vara și toamna anului 2022, după ce armata rusă reușește să controleze orașele Mariupolul, Sumî și Konotop, Kremlinul își impune obiectivele politice și cere victorii de moral (cucerirea Odesei), împotriva îmbunătățirii situației din punct de vedere militar. Cu toate acestea, în afară de Mariupol, aceste obiective s-au dovedit evazive, iar majoritatea liniilor frontului ruso-ucraineană abia s-au clintit. Singura excepție majoră a fost un contraatac local ucrainean care a reluat o parte considerabilă de teritoriu la nord-vest de Kiev.

„Principala concluzie din această primă mișcare este că, în ciuda lipsei de mobilitate, uzura din prima linie a rămas înfricoșătoare. Deși Rusia continuă să sufere rate de uzură mai mari decât adversarul său, forțele ucrainene sunt departe de a fi nevătămate. Cele mai dăunătoare pierderi pentru ruși sunt în cazul ofițerilor cu experiență, trupelor și vehiculelor blindate, care sunt țintele principale ale contraatacurilor locale, având în vedere un număr tot mai mare de arme antitanc portabile.

Jocul de război a evidențiat capacitățile ucrainene de a folosi drone pentru a elimina vehiculele rusești, inclusiv tancuri, transportoare blindate de trupe și artilerie autopropulsată. Potrivit informațiilor publice, Ucraina are peste cincizeci de astfel de arme iar acest număr este în creștere. Dacă doar o dronă din zece distruge un vehicul în fiecare zi, asta înseamnă 150 de vehicule pe lună și 1.350 de vehicule rusești – pierderi de acum până la Crăciun.

În fapt, pe parcursul întregului an al jocului de război, pierderile rusești în trupe și vehicule de luptă s-au apropiat de întreaga forță armată desfășurată inițial la granițele țării înaintea invaziei”, arată sursa citată.

Potrivit analiștilor militari care au participat la acest joc de război, la finalul toamnei 2022, chiar dacă Ucraina nu câștiga acest război, nici nu îl pierdea, și își menținea în continuare pe front o forță intactă, bine-instruită, capabilă să continue ostilitățile. În ceea ce privește armata rusă, la mijlocul verii aceasta nu mai avea capacitatea de a susține mai mult de o singură ofensivă pe unul din cele patru fronturi deschise, iar forțele sale culminau repede în fața apărării ucrainene.

„În ceea ce privește jocul, în campaniile de vară și toamnă, rușii au rămas capabili să exercite presiune în multe puncte de-a lungul frontului, dar nu au mai putut susține cele patru ofensive majore cu care au inițiat războiul. Doar susținerea încercărilor lor de izolare asupra Kievului și Harkovului a consumat și a blocat majoritatea puterii de luptă disponibile a Rusiei.

După ce s-a încheiat a doua tură, ducând conflictul în decembrie, rușii, cu forțele sever epuizate, au fost forțați să facă alegeri grele. Generalii noștri ruși au sfătuit trecerea la o strategie estică, similară cu ceea ce Rusia a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute. Dar au fost respinși de Putin, care a insistat să cucerească Odesa, în ciuda lipsei de progres împotriva Kievului și Harkovului”, arată sursa citată.

În timpul jocului de război, arbitrii au permis ambelor părți să întărească personalul multor unități prin diferite mijloace – voluntari și trupe de rezervă pentru Ucraina și noi recruți și mercenari străini pentru ruși. Ceea ce nu a putut fi înlocuit în număr mare, de nicio parte, au fost pierderile de vehicule. Aceste pierderi i-au afectat pe ruși mult mai mult decât pe ucrainenii aflați în apărare. Până la sfârșitul anului, pierderile de vehicule au dus la oprirea operațiunilor ofensive – un punct culminant natural al războiului.

„Jocul s-a încheiat cu Ucraina din ce în ce mai puternică, dar încă incapabilă să recucerească teritoriul pierdut. Rusia, pe de altă parte, avea nevoie de o resetare operațională și strategică prelungită, nemaiavând puterea de luptă pentru a susține un progres major și cu puține speranțe de a revigora o astfel de putere în termen scurt”, mai arată sursa citată.

Potrivit analiștilor militari, concluzia acestor jocuri este că ambelor părți le lipsesc forțele necesare pentru a-și atinge rezultatele ideale. Fără un compromis politic, aspectele militare ale acestui conflict vor fi caracterizate de impas, progrese limitate, pierderi mari și uzură masivă a echipamentului de ambele părți în următoarele douăsprezece luni.