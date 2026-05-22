Poate Universitatea Craiova să ia titlul 2 ani la rând? Adrian Mutu şi Adrian Ilie, analiză la sânge: “Oltenii au dat o palmă tuturor! Dar greul de abia de acum începe”

Este anul Universităţii Craiova. Oltenii au făcut eventul după , care sărbătoreşte primul titlu după o pauză de 35 de ani. Echipa lui Coelho a petrecut până la primele ore ale dimineţii, cu lăutari şi grătare.

Universitatea Craiova, favorită la titlu şi în sezonul viitor?! Anunţul lui Adrian Mutu

Oltenii urmează , iar Adrian Mutu consideră că misiunea de anul viitor se anunţă una mult mai dificilă. „Briliantul” a declarat că oltenii au nevoie de câteva transferuri pentru a rămâne în top şi e foarte important să îşi păstreze banca de rezerve lungă, foarte multe echipe având probleme cu accidentările:

„Felicit Universitatea Craiova, a dominat acest campionat. A fost echipa cea mai bună, dar a ştiut să gestioneze momentele. Nu are nimeni ce să spună, au făcut eventul. Am văzut tot felul de discuţii, al cui e campionatul? Al lui Coehlo, al lui Rădoi… În mare parte este campionatul lui Coelho şi a gestionat bine anumite momente.

La Craiova când lucrurile iau o întorsătură o iau, e la fel de sensibil ca la Rapid. A gestionat în linişte, mi se pare că clubul a fost mult mai matur, cum au gestionat problemele. Şi Mirel a avut partea lui de merit. Va învăţa din aceste greşeli şi asta se întâmplă. Ca să câştigi campionatul, trebuie să îţi faci un lot care să te ducă în play-off. Acolo este alt campionat. Nu trebuie să te prindă decimat de accidentări, ca în cazul Rapidului.

Sunt trei jucători care au o mare influenţă. M-aş gândi la Screciu, Anzor şi Bancu. Au fost jucători care au avut continuitate şi nu au lipsit din echipă. Mi-a plăcut Rus, Romanciuk, Baiaram la începutul campionatului… Dar dacă vreţi trei nume, mă gândesc la ei. Este cel mai bun an al lui Screciu. Anzor e jucătorul care dă timp echipei, organizator, metodist, cu o dinamică foarte bună. Bancu în acest sistem joacă pe calităţile lui. Au fost la un nivel mare toţi trei.

Universitatea Craiova are prima şansă anul viitor. Poate fi un ciclu care poate dura între 3 şi 5 ani. Au mai fost echipe care au făcut asta, o poate face şi Craiova. Trebuie să ridice nivelul cu nişte jucători importanţi. La anul, se va întări FCSB, U Cluj, Dinamo, Rapid. Echipele astea sunt acolo… Dacă FCSB a avut un an foarte prost nu înseamnă că ăsta e FCSB. Se va întări.

Rapid poate deveni şi mai puternică. Automat trebuie şi Craiova să devină mai puternică. Vom vedea acum, trebuie să reconfirmi. A fost ceva trecător sau jucătorii au ajuns la o maturitate şi au crescut în valoare? Trebuie să caute două-trei piese importante pentru că e important să ai o bancă lungă, aşa cum s-a văzut. Craiova a fost echipa cea mai constantă. Dacă se întăreşte FCSB şi Rapid o să vedeţi ce se joacă. A fost ceva fantastic la Craiova cu U Cluj, m-am uitat cu plăcere şi admiraţie. Dacă toate aceste echipe se întăresc, vom avea un campionat spectaculos. În felul ăsta, reuşim să atragem cât mai mulţi spre fotbal”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie: „Universitatea Craiova a dat o palmă multor echipe în acest an”

Adrian Ilie e de părere că va fi foarte greu ca Universitatea Craiova să prindă grupele Champions League, dar în mod realist ar putea juca în Europa League. Fostul mare atacant consideră că sezonul viitor se anunţă spectaculos, echipele din Bucureşti rămânând datoare:

„Cred că Universitatea Craiova a dat o palmă multor echipe în acest an. Se vor pregăti mult mai bine, cu transferuri, staff tehnic, cu toate lucrurile. La Craiova de acum încolo începe greul. Sunt angrenaţi cu Champions League, trebuie să gestioneze bine. Rapid a fost pe primul loc, dacă îşi menţinea ritmul era foarte ok. O să fie o luptă echilibrată, Dinamo o să se întărească, FCSB să vedem noul antrenor, Rapid o să fie puternică. Cred că vom avea un campionat mai bun.

Universitatea Craiova este favorită dacă rămân aceşti jucători. Mi-ar plăcea ca toate echipele româneşti angrenate în cupele europene să se califice toate. Poate nu voi vedea Craiova în Champions League, dar mi-aş dori măcar în Europa League. După cum am văzut, ei au demonstrat ceva în Europa League. Felicitări domnului Rotaru pentru ceea ce a făcut acolo, dar pentru Champions League mai trebuie nişte jucători. Craiova le-a dat o palmă şi echipele din Bucureşti: FCSB, Dinamo, Rapid trebuie să se întărească pentru că anul acesta au fost departe rău de tot”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.