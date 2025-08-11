News

Podul din România care se află în construcție și care a apărut deja pe Google Maps. Șoferii pot fi induși în eroare

Un pod din România, care este încă în construcție, apare deja pe aplicația Googla Maps. Ce trebuie să știe șoferii în acest caz
Codrina Menţel
11.08.2025 | 19:39
Podul din Romania care se afla in constructie si care a aparut deja pe Google Maps Soferii pot fi indusi in eroare
Podul din România care se află în construcție și care a apărut pe Google Maps. Foto: Facebook/ Google Maps/ colaj Fanatik

Un pod din România este vizibil deja pe aplicația Google Maps. Șantierul apare chiar dacă întreaga construcție nu este gata. Acest lucru îi poate induce în eroare pe unii șoferi.

Podul din România care apare pe Google Maps, deși nu este gata

Este vorba despre podul de peste Prut, între Iași și Ungheni, care face parte din viitoarea autostradă A8 și care este primul dintre România și Republica Moldova. Pe aplicația Google Maps se observă stadiul la care se află proiectul, chiar înainte de defrișarea malului Prutului. Acesta apare cu denumirea „Podul Unirii”.

În luna aprilie, Sorin Grindeanu a anunțat că lucrările au început oficial. De asemenea, el a menționat atunci că acest proiect va trebui să fie finalizat într-un termen de 18 luni.

„E primul pod construit peste Prut după 60 de ani. Sunt 60 de ani de când nu s-a mai construit niciun pod, ceea ce cu siguranţă trebuie să îndreptăm.

Aceste lucruri se întâmplă cu bani europeni, cu bani de la Uniunea Europeană, nu cu bani din alte părţi. E un proiect pe CEF, pe Connecting European Facility, care a fost gestionat şi care a fost impulsionat, în urmă cu un an, în urmă cu doi ani, în urmă cu trei ani, de doamna comisar Adina Vălean şi care a făcut posibil ca acest proiect să fie astăzi în stadiul acesta şi să aibă finanţare”, a spus Grindeanu.

Care este valoarea totală a proiectului

Valoarea podului de peste râul Prut, care va lega Chișinău de Iași și de Pașcani și care va trece Carpații la Târgu Mureș, are o valoare totală de 32,9 milioane de euro. Uniunea Europeană contribuie cu suma de 16,4 milioane de euro.

De asemenea, podul va avea o lungime de 261,2 metri și vor fi câte două benzi pe fiecare sens. Acesta este primul dintre cele cinci noi poduri peste Prut stabilite spre execuție și pentru care există deja contractul de proiectare și execuție. Acesta a fost semnat în toamna anului 2024.

