„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar putea fi penalizată cu 6 puncte

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Trei echipe importante din SuperLiga ar putea să fie depunctate în următoarea perioadă. E vorba de CFR Cluj (locul 9), UTA Arad (locul 8) și Petrolul Ploiești (locul 4). Marius Șumudică (55 de ani) a avut o primă reacție, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după aflarea acestei vești cutremurătoare. Tehnicianul amenință că, dacă penalizarea se va produce, va pleca din Gruia.

Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar putea fi depunctată: „Poftim?!”

Din informațiile FANATIK, în următoarele zile ar putea avea loc o serie de depunctări în cazul a trei formații din SuperLiga. Din cauza faptului că, până la 30 iunie, aceste echipe nu și-au clarificat situația financiară, mai exact cea legată de datorii, ele urmează să fie penalizate cu mai multe puncte. În această situație problematică se află CFR Cluj, Petrolul și UTA Arad.

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ar putea pierde nu mai puțin de 6 puncte, ceea ce îi va îngreuna serios situația în clasament. Marius Șumudică a aflat această veste cruntă în direct la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul lui CFR a fost șocat la primirea informației. „(n.r. Sunt șanse să fiți penalizați cu 6 puncte) Poftim?! M-ai blocat. Eu voiam să fac o remarcă înainte să spui tu lucrul ăsta și nici nu știu dacă e adevărat sau.. Eu n-am fost informat de acest lucru, n-am văzut nicăieri, dar dacă tu spui, probabil sursele pot fi credibile și sunt credibile”.

Marius Șumudică amenință că pleacă de la CFR Cluj dacă echipa sa va fi penalizată cu 6 puncte

Marius Șumdică a reamintit, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, de revolta sa legată de programările celor de la CFR Cluj în Cupă și în campionat. Acum, în contextul în care formația din Gruia ar fi depunctată, „Șumi” dezvăluie că acest lucru va pune capac și, automat, el va pleca de pe banca tehnică. Decizia sa este fermă, indiferent că CFR va pierde 6 puncte sau 1 punct.

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„Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia. Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio clipă să stau la Cluj, să muncesc de dimineață până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți că pierd de la 2-0, să stau să analizez Dinamo o săptămână întreagă, să-mi văd jucătorii în față și să mă duc în fața lor și să încerc să-i biciuiesc cât pot de bine, să scot cât mai multe puncte. Apoi, pe plan sportiv (…) am luat echipa de pe locul 14 și am ajuns pe locul 8-9 acolo și am fost la un pas să fim aproape iar de play-off. Nu accept să mi se ia punctele și munca mea… Nu 6, 1 punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren, nu este sub nicio formă nici vina băieților, nici a mea. În momentul ăla ne vom despărți. Și e cu litere mari. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua cu orice risc la CFR Cluj”, spune Șumudică.

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că, imediat după ce o astfel de decizie se va oficializa, va lua primul avion și va părăsi Clujul. Reamintește, din nou, că nu mai vrea să își bată joc de sănătatea sa. „Dacă se va întâmpla birocratic să fim depunctați, plec acasă cu primul avion și îmi văd de treabă, fiindcă nu pot să-mi bat joc atât de sănătatea mea, să-mi bat joc de tot ceea ce am făcut, atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional. Nu vreau să stau și să mi se ia munca pe care eu cu băieții mei am câștigat-o sportiv și pe teren. Deci asta e clar”.

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