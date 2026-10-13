Sport

Polemica din România cu Danny Armstrong de la Dinamo a ajuns în presa din Scoția! Selecționerul, acuzat direct

Gabriel-Alexandru Ioniță
13.10.2026 | 13:36
Polemica din Romania cu Danny Armstrong de la Dinamo a ajuns in presa din Scotia Selectionerul acuzat direct
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Polemica din România cu Danny Armstrong de la Dinamo a ajuns în presa din Scoția. Foto: Sport Pictures
Danny Armstrong de la Dinamo a fost cerut la naționala Scoției de către o „legendă” a fotbalului din România! Selecționerul britanicilor, acuzat direct: cum a reacționat presa din această țară
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Danny Armstrong (29 de ani) face până acum un sezon excelent în SuperLiga în tricoul lui Dinamo, dar nu a fost convocat la naționala Scoției recent pentru meciurile din Liga Națiunilor, în ciuda faptului că se poate lăuda cu 4 goluri marcate și 10 pase decisive în doar 11 meciuri jucate pentru echipa de club.

Basarab Panduru a susținut că Scoția nu îl cheamă pe Danny Armstrong de la Dinamo pentru că joacă în România

În acest context, Basarab Panduru (56 de ani) a spus că singurul motiv pentru care selecționerul belgian Sebastien Pocognoli (39 de ani) a luat această decizie ar fi reprezentat de faptul că jucătorul evoluează în campionatul din România, unul considerat de către scoțieni drept de ceva mai slabă calitate. Acum, presa scoțiană a reacționat vizavi de aceste declarații oferite de fostul internațional român.

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„Scoția acuzată de o legendă din România de snobism în fotbal după neconvocarea lui Danny Armstrong”, au titrat jurnaliștii de la Daily Record. Iar în textul articolului respectiv s-a scris despre evoluțiile excelente ale jucătorului de la Dinamo în acest sezon de SuperLiga, iar Panduru a mai fost prezentat și drept „o fostă vedetă de la Benfica și FC Porto” și „fost director sportiv la Steaua București”, actuala FCSB bineînțeles.

Cum a abordat presa din Scoția acest subiect

De asemenea, după cum s-a notat și anterior, s-a mai făcut referire și la faptul că Basarab Panduru a apreciat că scoțianul nu a fost convocat la naționala țării sale, cel mai probabil, pentru că ar fi „sub demnitatea” scoțienilor să se bazeze pe un fotbalist din campionatul României. Pe de altă parte însă, în acel articol s-a făcut apel și la faptul că fostul fotbalist a opinat la acel moment și că sunt șanse destul de mari ca jucătorul de la Dinamo să fie în cele din urmă convocat în viitorul apropiat, în cazul în care va continua să aibă aceleași prestații foarte solide în SuperLiga.

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Totodată, acest subiect a fost preluat și de către o altă publicație din Scoția, The Herald, și a fost prezentat în aceeași notă: „Basarab Panduru, legenda din România, a acuzat Scoția de snobism fotbalistic pentru neconvocarea starului din campionatul lor, Danny Armstrong. Fostul jucător de la Kilmarnock a fost fotbalistul lunii în România după ce a ajutat Dinamo să ajungă în vârful clasamentului cu patru goluri și zece pase decisive în 11 meciuri”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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