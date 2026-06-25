Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo

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pare pentru mulți o blasfemie. Pe undeva pentru cei mai tineri este adevărat. Este singurul participant din istorie la 6 turnee finale mondiale consecutive. Este și singurul marcator la fiecare dintre ele. Este cel mai bun marcator din istorie la nivel de reprezentativă. Ce să mai, este Gheată, Balon, campion național, european. Doar campion mondial încă nu a ajuns.

Eusebio sau Cristiano Ronaldo, cine a fost mai mare? Verdict controversat al lui Marcel Pușcaș

Cu toate astea mă încumet să-l compar cu un fotbalist de la el, din bătătura portugheză, pe numele său, EUSEBIO. Mozambican de origine, cu numele adevărat Eusebio da Silva Ferreira, a fost supranumit „PERLA NEAGRĂ” și este cel mai faimos jucător din istoria clubului Benfica.

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A fost și el Gheată și Balon, precum CR7, a fost și campion european cu Benfica și a fost și golgheter al în Anglia 1966, performanță pe care Cristiano încă nu a reușit-o. Eusebio nu a participat decât la o singură ediție a Mondialelor în 1966. Cu 64 de meciuri pentru naționala țării sale și cu 41 de goluri înscrise, Eusebio a dominat vreo 4 decenii topul eficacității pentru lusitani.

Desigur că aceste cifre imense pentru anii ’60 pot stârni azi râsul multora. Doar că atunci numărul de participante în competițiile internaționale majore și chiar naționale erau inferioare celor de azi. În anul 2013, când Ronaldo a înscris cel de-al 42-lea său gol pentru Portugalia, reușind să-l depășească pe Eusebio, acesta i s-a adresat ușor ironic și superior, cum îi este stilul, marelui înaintaș: „Vezi, bre, că te-am depășit!”. Iar răspunsul retoric a lui Eusebio a fost „Corect, dar împotriva cui ai înscris? Pentru că eu n-am jucat contra Letoniei, Azerbaidjanului sau Lituaniei”.

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Statistica îi dă dreptate „bătrânului” Eusebio

Avea sau nu dreptate bătrânul? Categoric că, văzându-l jucând, pot afirma că Eusebio a fost bombă de fotbalist. La acea vreme doar Pele îl depășea. Era pericol pentru orice adversar și mai toți copiii Europei doreau să-l imite. Foarte multe familii din România, și nu numai, chiar și-au botezat odraslele cu numele său.

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Asta a fost realitatea acelor vremuri. Din păcate, fotbalul s-a schimbat, numărul de meciuri și competițiile s-au mărit, iar despre condițiile materiale și motivații nici nu are rost să mai pomenesc. Cele de azi sunt incomparabile cu cele de atunci. Dar revenind la răspunsul lui Eusebio pentru Ronaldo, vă spun sincer că m-a făcut curios și am apelat la statistici. Curios, dar mai, mai să-i dau dreptate bătrânului, plecat dintre noi în anul 2014.

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„Păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo

De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, dintre cele 143 de goluri înscrise de către Ronaldo, nu mai puțin de 16 sunt marcate contra a 9 țări desprinse din URSS, națională contra căreia Eusebio a înscris un singur gol. Alte 11 goluri, Ronaldo le-a marcat contra Luxemburg, națională căreia chiar și Gică Popescu al nostru a înscris7 goluri, deși nu a jucat atacant.

Cu Andorra, din nou s-a remarcat CR7 înscriind 6 goluri, iar cu Cipru, Finlanda, Israel, Iran, Liechtenstein, Panama, Qatar, Noua Zeelandă, Arabia Saudită și Africa de Sud a înscris doar o singură dată. Niciodată Ronaldo n-a evoluat contra Iugoslaviei, precum Eusebio, ci doar contra Bosniei și Serbiei, cărora le-a și înscris. Dacă scoatem aceste țări din context, pentru că ele nu existau în marile competiții pe vremea lui Eusebio, vedem ce rămâne.

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Aa, am uitat, Ronaldo a înscris și contra Cehiei și Slovaciei, dar niciodată contra Cehoslovaciei. Echipele cu tradiție fotbalistică centenară, câștigătoare de trofee internaționale contra cărora a mai marcat și care mi-au sărit în ochi au fost Suedia, Ungaria, Olanda, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Polonia, Spania și Uruguay. Sunt 10 la număr. Cu ele, CR7 își spală toate „păcatele” ciumpilitice.

Eusebio e numărul 1 pentru Portugalia și în ziua de astăzi

Am mers și la adversarii adevărați cărora le-a marcat „Perla” de Eusebio. Aceștia au fost Anglia, Belgia, Scoția, Norvegia, Bulgaria, Danemarca, Suedia, Franța, Elveția, Turcia, Grecia, URSS, Ecuador, dar și Brazilia și Argentina. Sunt 15 la număr. Mie mi se pare că era cu ceva mai dificil decât ce a realizat CR7. E adevărat că Eusebio are doar 41 de goluri pentru naționala portugheză, dar împotriva cui?

Eusebio a jucat contra unor țări europene încă nedezmembrate, nu a jucat contra africanilor pentru că nu prea participau la Mondiale, Israelul nu era în Europa. Nici Kazahstanul. De „țările fotbalistice” Islanda, Feroe, Malta, Gibraltar, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Luxemburg nu auzise nici naiba la acea vreme. Liga Națiunilor nu se inventase. La Europene participau 4 echipe și la Mondiale 16, Grupele de calificare erau formate din doar 4 echipe și Portugalia nu a participat decât la o singură Cupă Mondială în acea perioadă. Chiar noi, românii, i-am stopat de-a fi prezenți în Mexic ’70.

Nu că zic, dar vreau să spun că nu dau cu parul, ci doar mă joc nițel de-a istoria fotbalului, de-a valoarea, de-a comparațiile. Mai e ceva, chiar uitasem! Când vorbim despre valoare trebuie să ținem cont și de parametrul numit RANDAMENT. La acest capitol, pentru Portugalia, Eusebio rămâne numărul 1 și azi. La fiecare 1,56 de meciuri a înscris, în comparație cu Ronaldo care a făcut-o la 1,58 de meciuri. O fi bun portughezul, chiar foarte bun, dar nici alții, poate, nu au fost mai prejos. Polemicile pot continua.