Meciul Poli Iaşi – CFR Cluj are loc duminică, 6 decembrie, cu începere de la ora 18:30, pe stadionul “Emil Alexandrescu” din capitala Moldovei, în cadrul etapei a 12-a din Casa Pariurilor Liga 1. Este jocul care marchează revenirea pe banca ardelenilor după mai bine de trei ani a lui Edi Iordănescu.

Pentru clujeni este un moment de foc. Sunt prinşi între evenimente foarte importante pentru viitorul lor în campionat şi în Europa League. Joacă acum la Iaşi, împotriva echipei care a detonat cu câteva zile în urmă bomba în Cupa României, impunându-se cu 1-0 chiar pe malul Someşului, joi merge la Berna pentru finala locului 2 în grupa de Europa League şi îi trebuie victorie, iar apoi are meci de campionat cu FCSB, actualul lider.

O perioadă intensă, care vine după despărţirea de Dan Petrescu, antrenorul ce a reuşit să câştige trei ani la rând titlul şi să ajungă cu echipa în 16-imile de finală în Europa League, unde CFR a fost eliminată de Sevilla, viitoarea câştigătoare a trofeului, numai pentru regula golului marcat în deplasare, nepierzând nici unul dintre cele două meciuri.

Poli Iaşi – CFR Cluj Live stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida Poli Iaşi – CFR Cluj se joacă duminică, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae şi rămâne de văzut în ghetele cui vor ajunge cele trei puncte. Meciul are loc pe stadionul “Emil Alexandrescu” din Copou şi va fi condus de bucureşteanul Marcel Bârsan. La ora partidei va fi înnorat, dar şanse reduse de precipitaţii, temperatură 2 grade. Jocul este televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus, dar îl puteţi vedea în format LIVE VIDEO şi pe site-ul FANATIK.

Ieşenii se află pe locul 14, cu doar zece puncte în 11 meciuri şi un singur egal în ultimele cinci meciuri, fiind una dintre echipele care sunt văzute a se lupta pentru supravieţuire, la fel ca în sezonul trecut. La acest meci Daniel Pancu va fi lipsit de aportul a trei titulari, oameni importanţi, care sunt suspendaţi: Frăsinescu, Vanzo şi Platini.

Sunt posibile multe schimbări în formula de start a clujenilor

Moldovenii vor intra însă pe teren montaţi mental de neaşteptatu lor succes reuşit în Cupă chiar la Cluj, meciul care a decis separarea de Dan Petrescu. Şi cum Edi Iordănescu speră că joi echipa sa ar putea reuşi o calificare spectaculoasă cu o victorie la Berna, el nu va trimite pe teren cel mai bun unsprezece, menajând o serie de titulari importanţi.

Este foarte posibil ca să se afle pe bancă sau în afara lotului Mario Rondon, Adrian Păun, Ciprian Deac, Novak Djokovic, Alex Chipciu şi Michael Pereira şi ca Iordănescu să apeleze la o linie de mijloc inedită, compusă din Itu, Soares şi fostul elev al lui Iordănescu la Mediaş, Luis Aurelio. Iar în atac doar Debeljuh să îşi găsească loc, alături de Costache şi Carnat, doi puşti de la naţionala U21.

CFR este la nouă puncte în urma liderului FCSB

CFR are mare nevoie de victorie, pentru că în acest moment distanţa la care se află, de pe locul 3, faţă de liderul FCSB, este foarte mare, nu mai puţin de nouă puncte. Nu îşi mai poate permite să mai piardă puncte cu echipele mici, după ce a pierdut acasă cu Gaz Metan şi cu UTA.

Casele de pariuri cred în faptul că echipa clujeană are forţa de a lua cele trei puncte la Iaşi şi îi acordă cota de 1,50 la victorie. Moldovenii au primit 7,50 pentru o nouă bombă, iar un gol marcat de ei are cota 1,70. Ardelenii au reuşit numeroase succese în Copou, dar au şi trei înfrângeri, în 2006, 2008 şi ultima, cu 2-1, chiar în sezonul anterior.

