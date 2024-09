Poli Iași, decizie de ultimă oră în privința lui Tony. Ce se întâmplă cu portughezul după dezastrul cu Hermannstadt

Moldovenii au înregistrat al cincilea eșec în acest start de sezon și se află în coada clasamentului, dar tehnicianul portughez, și care a salvat echipa de la retrogradare, este susținut de conducere.

Tony, confirmat la Poli Iași

După înfrângerea dură pe care Poli Iași a suferit-o cu FC Hermannstadt, scor 2-6, în etapa a 8-a din SuperLiga, au apărut zvonuri despre o posibilă demitere a lui Tony, dar președintele Cornel Șfaițer a infirmat o astfel de variantă.

”Deocamdată nu ne-am gândit la așa ceva (n.r. – despărțirea de Tony). Tot timpul am susținut staff-ul tehnic, asta nu înseamnă că nu vom ține lucrurile sub control și vom analiza de la meci la meci, de acum încolo.

Îi dăm credit pentru că are nevoie și el de susținere, pentru că am văzut ce a pregătit Tony. La meciul cu Buzău când s-a ratat penalty nu cred că este vina lui, sau la meciul cu Rapid. E drept, am primit cele mai multe goluri, dar am avut și ocazii foarte multe de a marca la fiecare joc, chiar și la cel cu Hermannstadt.

Am întâlnit o echipă care știm ce joacă, care venea după două jocuri foarte bune, chiar dacă au pierdut cu Farul. Am transmis să tratăm jocul foarte serios, lucru care nu s-a întâmplat”, a declarat Șfaițer, pentru .

Poli Iași a încheiat campania de transferuri

Oficialul din Copou a precizat că nu se vor mai face transferuri în această perioadă de mercato și a dezvăluit că încearcă să țină lucrurile în frâu din punct de vedere financiar, chiar dacă situația nu este roz.

”(n.r. – Mai pregătiți alte transferuri?) Nu. Suntem condiționați de jucători români, străini, de liste. E concurență pe fiecare post. Vom analiza, cei care au greșit vor plăti. Mergem mai departe.

(n.r. – S-au rezolvat problemele financiare?) Acolo lucrurile le ținem sub control. Nu asta este cauza insuccesului de la Sibiu. Încercăm să le ținem aproape”, a spus Cornel Șfaițer.

După înfrângerea cu FC Hermannstadt, antrenorul Tony da Silva a avut un și le-a transmis că pot pleca dacă nu vor să joace pentru Poli Iași sau nu își schimbă mentalitatea.