Poli Iași, negocieri cu un alt antrenor portughez. Ce răspuns le-a dat Toni Conceicao moldovenilor. Update exclusiv

Tony după înfrângerea umilitoare în fața formației FC Hermannstadt, scor 2-6, în ciuda faptului că tocmai fusese confirmat în funcție de conducerea clubului.

UPDATE: Toni Conceicao nu vine în Copou!

Antonio Conceicao nu îi va lua locul pe banca lui Poli Iași lui Tony da Silva. FANATIK a aflat în exclusivitate că fostul tehnician de la FC Brașov, CFR Cluj sau Astra nu revine în România pentru a prelua gruparea din Copou.

Din informațiile obținute de site-ul nostru, tehnicianul lusitan în vârstă de 62 de ani are alte planuri. „Nu merg acolo”, ne-a declarat Toni Conceicao. El nu mai antrenează din 2022, de când a plecat de la naționala Camerunului.

Un antrenor portughez, aproape de a semna cu Poli Iași

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, președintele Cornel Șfaițer nu a negat faptul că au fost , dar nu a dorit să ofere mai multe detalii.

După ce a fost refuzat de Mutu, dar și de italianul Cristiano Bergodi, oficialul celor de la Poli Iași a precizat că a contactat un alt antrenor portughez. Este vorba de Toni Conceicao, cel care a mai pregătit în România pe CFR Cluj, Astra Ploiești și FC Brașov.

”Am vorbit cu Cristiano (n.r. – Bergodi). Știam că el mai așteaptă, din ce am înțeles din Arabia Saudită. Am avut o discuție cu Adi Mutu, dar nici vorbă că a cerut o primă de instalare. El a zis că așteaptă o ofertă din străinătate. Mi-a mulțumit că l-am contactat.

Cu Toni Conceicao am discutat. Nu ascund că am vorbit cu el. Aștept un răspuns de la el. Toni analizează foarte bine echipa Iașiului. Nu e vorba de timp de gândire, el analizează echipa, asta cred. Dacă nu, o să mă reorientez către un român. Sper să dea un răspuns.

Sunt și antrenori care nu răspund la prima ofertă sau la primul club care sună. Eu respect orice antrenor. Dacă o să aleg un antrenor român, sper să fac alegerea cea bună”, a declarat Șfaițer, la .

Șfaițer ar fi vrut ca Tony să continue la Iași

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cornel Șfaițer a mărturisit că la Poli Iași chiar și după eșecul dur FC Hermannstadt, dar portughezul nu a putut fi convins.

”Eu am avut discuții cu Tony miercuri după-amiază și am vorbit și sâmbătă seară și duminică și luni și marți și miercuri. Decizia a fost doar a lui personală. Miercuri după-amiază i-am spus de vreo 3-4 ori să continue, mi-a zis că e opțiunea lui, decizia lui și i-am respectat-o. Nu sunt omul să mai pun o presiune în plus.

Echipa va avea o atitudine foarte bună în următorul meci, sunt sigur. Și Tony dacă rămânea, cred că echipa avea o altă abordare a jocului. Este un simpatic Tony, mi l-am asumat. La meciul de la Sibiu au fost niște greșeli individuale de la toți jucătorii. Și 7 schimbări dacă făcea Tony la pauză, cred că era același scor”, a spus președintele ieșenilor.