Poli Iași, planuri mari pentru meciurile cu U Craiova și FCSB: „Două victorii te pot duce sus!”

Chiar și așa, spre deosebire de FC Botoșani sau Dinamo București, cei de la Poli Iași se află într-o zonă unde 2 victorii pot să urce echipa mai aproape de playoff decât de retrogradare. Conștient de acest lucru, președintele ieșenilor, Cornel Șfaițer, se gândește la faptul că echipa sa ar ajunge departe dacă ar bate în următoarele două etape pe Universitatea Craiova și FCSB.

Poli Iași, planuri mari pentru meciurile cu U Craiova și FCSB

”Mai sunt două etape, mergem spre final. Încercăm să arătăm cum am arătat în acest sezon ca o nou-promovată, să obținem ceva, suntem în suferință. Revenirea în prima ligă nu e ușoară, e un an de consolidare la club.

Încercăm să întâlnim două echipe, care se bat la campionat. Craiova, echipă cu un nou antrenor, prestație bună. Exact cum a spus și Leo, nu vor merge în vacanță la Craiova, mergem să obținem puncte, avem revanșă de luat.

O echipă care dorește să se bată la campionat, apoi meci cu FCSB, meci probabil cu stadion plin. Cu o echipă FCSB care nu mai are nevoie de prezentare. Trebuie să avem o abordare bună. Primul meci e important să nu pierdem, suntem Politehnica Iași, ne batem cu orice adversar. Chiar și cu Rapid în Giulești am făcut meci bun, cu CFR, cu FCSB. Singurul meci care am dezamăgit a fost cel cu Craiova din Copou. E un campionat dificil, cel mai strâns campionat din ultimii 10 ani.

Două victorii te pot aduce sus, două înfrângeri pot să te aducă în zona retrogradării. Vine pauza de iarnă, toate echipele se vor întări, dar și noi vom face asta”, a explicat Cornel Șfaițer în direct la FANATIK SUPERLIGA. Din păcate pentru Poli Iași, optimismul lui Cornel Șfaițer nu este susținut de antrenorul Leo Grozavu, care amenință cu demisia.

Leo Grozavu amenință cu demisia de la Poli Iași

Asta, chiar înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Paradoxal, Poli Iași are un buget de 4.5 milioane de euro, din care Primăria asigură 2 milioane, în timp ce antrenorul Leo Grozavu are un salariu de 8.500 de euro lunar, așadar un buget care ar trebui să le asigure moldovenilor o salvare de la retrogradare fără prea mari griji.

”Fiecare va merge pe drumul lui, dacă lucrurile vor continua cum sunt acum. Era mediocrității s-a dus. La Iași, bugetul e mai mic ca la alte echipe de sub noi, infrastructura nu e ce trebuie pentru performanță. La un oraș ca Iașiul, echipa trebuie să se bată pentru primele șase locuri, pentru cupele europene. Pentru asta trebuie buget, jucători mai buni, salarii, stadion”, a declarat Leo Grozavu.

