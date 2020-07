Poli Iași, scrisoare deschisă după arbitrajul lui Radu Petrescu la meciul cu Hermannstadt: ”Ne domină un sentiment de trădare”

Oficialii clubului Poli Iași au transmis o scrisoare deschisă după arbitrajul lui Radu Petrescu la meciul cu Hermannstadt, scor 2-3, din etapa a șaptea a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La pauza și la finalul întâlnirii disputate marți în Copou, Poli Iași a reclamat pe contul de Facebook prestația brigăzii de arbitri condusă de Radu Petrescu.

De asemenea, antrenorul Mircea Rednic a izbucnit la adresa centralului și a spus că formației sale i-a fost greu să joace și împotriva arbitrajului și a cerut ca Poli Iași să fie lăsate în pace.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Arbitrajul lui Radu Petrescu i-a făcut pe oficialii de la Poli Iași să transmită o scrisoare deschisă

Furia conducătorilor de la Poli Iași după arbitrajul catastrofal al lui Radu Petrescu nu a trecut nici a doua zi, iar aceștia au postat pe site-ul oficial al clubului o scrisoare deschisă către toți oamenii care se află la conducerea fotbalului românesc.

”Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași adresează acest mesaj tuturor celor care încă mai cred că fotbalul românesc trebuie să-și continue parcursul ghidat de valorile promovate de-a lungul timpului: integritate, fair-play, merit sportiv.

ADVERTISEMENT

Dincolo de suferință, ne domină și un sentiment de trădare. Trădare din partea celor care, prin acțiunile și deciziile lor, au făcut ca negrul banderolelor purtate în memoria domnilor Mihai Romilă și Ionuț Popa să domine întreg peisajul fotbalistic din Copou.

Aseară, aproape 200 de oameni din stadion și multe mii din față televizoarelor au văzut cum poate fi pătat sportul rege și cum Legile Jocului nu au mai fost interpretate ‘FOR THE GOOD OF THE GAME’. Toți am văzut cum, prin sunete de fluier cu nume de animal viclean și ridicări de steag, terenul a fost inclinat spre poarta noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși a fost seară, am văzut clar, ca lumina zilei la ora la care jucăm următoarea etapă (ora 13.00 !?!, vs. Sepsi), că o brigadă condusă de un purtător al ecusonului cu însemnele forului mondial ne-a pus o piedică spre îndeplinirea obiectivului.

De ce ne amăgiți, domnilor? De ce ne spuneți că suntem ‘MAI BUNI ÎMPREUNĂ’? Nu dorim altceva decât să fim lăsați să luptăm cu șanse egale. Suntem loviți, dar avem puterea să ne ridicăm. Știm ce vrem! Știm că avem știință și putere!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știm că de la Antohi la Cristea, de la Rednic la Breeveld, de la Paraschiv la Frăsinescu, de la Simionaș la Passaglia, de la mic la mare, cu toții, credem în reușita Politehnicii! Știm că ‘TOGETHER IS THE ONLY WAY FORWARD!’ Știm că forul continental îndeamnă la RESPECT! Cu toții știți!”, se arată în scrisoare.