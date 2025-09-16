Poli Timișoara atacă promovarea! Dublă lovitură: l-a luat pe atacantul care a făcut furori în SuperLiga și pe fostul fotbalist de la FCSB!

Poli Timișoara, , a adus un nou atacant și un nou apărător. Cine sunt vârful care a impresionat în SuperLiga și fundașul lateral care a jucat la FCSB, care vin acum să atace promovarea în Liga 2.

Noul atacant adus de Poli Timișoara. Fotbalistul a impresionat în SuperLiga

, Poli Timișoara a decis să se întărească. Dan Alexa a adus un nou jucător în compartimentul ofensiv, iar numele său este Godberg Cooper.

În vârstă de 28 de ani, ghanezul cu origini italiene nu este străin de fotbalul românesc. El a evoluat nu cu mult în urmă la Chindia Târgoviște și la UTA, unde s-a remarcat. Acum a semnat cu Poli Timișoara și va ajuta echipa să promoveze.

„Are două jocuri și un gol marcat în preliminariile Europa League!”

„Benvenuto / Welcome, Godberg! 𝗚𝗼𝗱𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗕𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿 (28 ani), fost atacant în SuperLiga Romania, a semnat pe un an de zile cu Politehnica! S-a născut pe 20 august 1997, la Bergamo (Italia), și are dublă cetățenie, italiană și ghaneză. Măsoară 1,91 metri înălțime și evoluează pe postul de atacant. A crescut la Atalanta și a jucat în țara natală pentru Aurora Seriale și Lavello. În Portugalia a fost jucătorul celor de la Arouca și Epinho.

A mai evoluat pentru FC Schaffhausen (Elveția), FK Kukësi (Albania), Makedonija (Macedonia de Nord – câștigător al Cupei), Chindia Târgoviște, UTA, Tobol Kostanay (Kazahstan – câștigător al Super Cupei) și Al-Hamriyah (EAU). A marcat opt goluri în 42 de meciuri în SuperLiga României. Are două jocuri și un gol marcat în preliminariile Europa League pentru FK Kukësi, club pentru care a înscris șapte goluri în 25 de partide. Cât mai multe goluri în alb-violet!”, a fost anunțul postat de Poli Timișoara pe pagina de Facebook.

Poli Timișoara, ajutată de un fost jucător de la FCSB. Romario Benzar pune osul la promovare

Pe lângă atac, Dan Alexa a avut grijă să „betoneze” și apărarea. Poli Timișoara se va baza de acum și pe serviciile lui Romario Benzar, fostul fotbalist de la FCSB cu o vastă experiență în fotbalul românesc din prima divizie.

„Bine ai venit la Poli, Romario! 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘂 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗮𝗿 (33 ani) a semnat cu echipa noastră pe un an de zile, cu drept de prelungire! Romario Sandu Benzar s-a născut pe 26 martie 1992, la Timișoara. E fundaș dreapta, dar poate acoperi mai multe poziții din banda dreaptă și linia mediană. A fost international de juniori U17, U19 și U21. La prima reprezentativă are 19 selecții (2 assist-uri). A crescut la LPS Banatul și FC Viitorul C-ța. La seniori a evoluat pentru Viitorul, FCSB, Lecce, Perugia, FCV Farul, UTA și FC Botoșani.

Are în total 273 de meciuri la nivelul SuperLigii și nouă goluri marcate (31 assist-uri); 13 partide în cupele europene (în preliminariile și grupele Europa League și prel. Champions League). În Italia a jucat în Serie A și B (a promovat cu Lecce). Are două titluri de campion național (2016-17 și 2022-23). Mult succes în alb-violet!”, au mai anunțat cei de la Poli Timișoara.

Cooper, îndrăgostit de Timișoara. „Nu am cuvinte, orașul vorbește de la sine”

Originar din Bergamo (Italia), Cooper a declarat că este fascinat de orașul Timișoara, în special de istoria acestuia. Fotbalistul a mărturisit că proiectul inițiat la Poli Timișoara l-a convins să accepte să se alăture echipei de pe Bega.

„𝑪𝒂̂𝒏𝒅 𝒎𝒂̆ 𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔𝒄 𝒍𝒂 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂, 𝒏𝒖 𝒂𝒎 𝒄𝒖𝒗𝒊𝒏𝒕𝒆, 𝒐𝒓𝒂𝒔̦𝒖𝒍 𝒗𝒐𝒓𝒃𝒆𝒔̦𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒏𝒆 𝒔̦𝒊 𝒊̂𝒏 𝒎𝒐𝒅 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒆𝒊… 𝑺𝒖𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒃𝒖𝒄𝒖𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒊𝒖 𝒂𝒊𝒄𝒊, 𝒄𝒂̆ 𝒂𝒎 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒊̂𝒏𝒄𝒓𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒆𝒛 𝒄𝒂̆ 𝒐𝒂𝒎𝒆𝒏𝒊𝒊 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒎-𝒂𝒖 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒇𝒐𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒃𝒊𝒏𝒆. 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒖𝒍 𝒂𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒃𝒖𝒏. 𝑨𝒎 𝒄𝒖𝒏𝒐𝒔𝒄𝒖𝒕 𝒕𝒐𝒕̦𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒊 𝒔̦𝒊 𝒂𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒐𝒓𝒖𝒍, 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒊𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒆𝒉𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂, 𝒂 𝒇𝒂̆𝒄𝒖𝒕 𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒍𝒖𝒃. 𝑻𝒐𝒕𝒖𝒍 𝒆 𝒃𝒊𝒏𝒆, 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒇𝒂𝒄𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂̆𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒃𝒖𝒏𝒆. 𝑪𝒂̂𝒏𝒅 𝒂𝒎 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔 𝒔𝒂̆ 𝒗𝒊𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒍𝒊 𝒆𝒓𝒂𝒎 𝒊̂𝒏 𝑫𝒖𝒃𝒂𝒊, 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂̆𝒕𝒊𝒕 𝒔𝒂̆ 𝒔𝒆𝒎𝒏𝒆𝒛 𝒄𝒖 𝒖𝒏 𝒏𝒐𝒖 𝒄𝒍𝒖𝒃, 𝒎𝒊 𝒔-𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕𝒖𝒍, 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕 𝒄𝒆 𝒗𝒐𝒓 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒂𝒄𝒂̆ 𝒊̂𝒏 𝒖𝒓𝒎𝒂̆𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒂𝒏𝒊.

𝑪𝒂 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒊𝒖 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓, 𝒊̂𝒏 𝒗𝒊𝒂𝒕̦𝒂̆, 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓 𝒄𝒂̆ 𝒃𝒂𝒏𝒊𝒊 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕̦𝒊, 𝒅𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝒔̦𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕𝒖𝒍, 𝒔𝒂̆ 𝒕𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒕̦𝒊 𝒊𝒖𝒃𝒊𝒕, 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒊 𝒔̦𝒊 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔̦. 𝑰𝒂𝒓 𝒄𝒂̂𝒏𝒅 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒂̆ 𝒖𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕 𝒎𝒂𝒓𝒆, 𝒎𝒂𝒊 𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒖𝒍 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒆𝒏𝒂𝒃𝒊𝒍, 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒂̆ 𝒏𝒖 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒅𝒐𝒂𝒓 𝒗𝒐𝒓𝒃𝒆, 𝒄𝒊 𝒆 𝒄𝒆𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕, 𝒂𝒕𝒖𝒏𝒄𝒊 𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒊𝒕. 𝑫𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒎 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒂𝒄 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒖𝒍 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒆𝒓𝒂𝒎 𝒄𝒂 𝒔𝒂̆ 𝒎𝒂̆ 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒛 𝒑𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕, 𝒄𝒂 𝒔𝒂̆ 𝒅𝒂𝒖 𝒕𝒐𝒕𝒖𝒍, 𝒔𝒂̆ 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒖𝒓𝒊 𝒔̦𝒊 𝒔𝒂̆ 𝒂𝒋𝒖𝒕 𝑷𝒐𝒍𝒊 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂̆ 𝒂𝒋𝒖𝒏𝒈𝒂̆ 𝒍𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒖𝒍 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂̆! 𝑷𝒖𝒕𝒆𝒎 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈𝒆 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒖𝒍 𝒅𝒐𝒓𝒊𝒕 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒊, 𝒅𝒂𝒓 𝒔̦𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒐𝒓𝒂𝒔̦!”,a spus fotbalistul la prezentarea oficială.